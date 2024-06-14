HDFS 具有 Director/Worker 架构。

一个 HDFS 聚类包含有一个名称节点，即 Director 服务器。 名称节点 会跟踪所有文件的状态、文件权限和每个块的位置。名称节点软件可以管理文件系统命名空间，进而跟踪和控制客户端对文件的访问，以及执行文件打开、关闭和目录及文件重命名等操作。



文件系统命名空间还将文件划分为多个块，并将块映射到数据节点，也就是系统的 Worker 部分。系统架构在每个聚类只配置一个名称节点，通过这种方式简化了数据管理和 HDFS 元数据的存储。此外，由于能够防止数据通过名称节点流动，还能提高安全性。





会跟踪所有文件的状态、文件权限和每个块的位置。名称节点软件可以管理文件系统命名空间，进而跟踪和控制客户端对文件的访问，以及执行文件打开、关闭和目录及文件重命名等操作。 文件系统命名空间还将文件划分为多个块，并将块映射到数据节点，也就是系统的 Worker 部分。系统架构在每个聚类只配置一个名称节点，通过这种方式简化了数据管理和 HDFS 元数据的存储。此外，由于能够防止数据通过名称节点流动，还能提高安全性。 集群中的每个节点通常都有一个数据节点，管理着节点内的数据存储。数据节点软件管理着数据块的创建、删除和复制，以及读写请求。每个数据节点将 HDFS 数据单独存储在其本地文件系统中，每个块作为单独的文件。数据节点是 Worker 节点（或 Hadoop 守护进程，即在后台运行的进程），如果组织希望节约成本，可以在商用硬件上运行。



NameNode 和 DataNode 都是为在各种操作系统上运行而编写的软件，通常是 GNU/Linux 操作系统。构建 HDFS 时使用了 Java 语言，这意味着任何支持 Java 的机器也可以使用 NameNode 或 DataNode 软件。

部署通常有一台运行 NameNode 软件的专用机器。然后，集群中的任何其他计算机均可运行 DataNode 软件的单个实例。如果需要，但不经常使用，可以在一台机器上配置多个 DataNode。

当数据进入 HDFS 时，它被分解为多个块，并分发到集群中的不同节点。当数据存储在多个 DataNode 中时，可将数据块复制到其他节点，实现并行处理。分布式文件系统 (DFS) 包括快速访问、检索、移动和查看数据的命令。利用跨多个 DataNode 的数据块副本，可以删除一个副本，而不会冒其他副本文件损坏的风险。默认的 HDFS 块大小为 128 MB (Hadoop 2.x)，有些人会认为这个值太大了，但这样做是为了最大限度地缩短寻道时间并减少所需的元数据。

为了最大限度地降低风险并加快处理速度，当一个 DataNode 停止向 NameNode 发出信号时，该 DataNode 将从集群中被删除，并且操作无需该 DataNode 即可继续。如果该 DataNode 稍后变为正常运行状态，则会将其分配给新的集群。



HDFS 通过各种接口提供灵活的数据访问文件：HDFS 附带有一个原生 Java API，同时为该 Java API 提供 C 语言包装；还可以使用 HTTP 浏览器来浏览 HDFS 实例的文件。