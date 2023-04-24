为什么公司需加快数据仓库解决方案的现代化进程

新冠疫情等意外情况以及当前的宏观经济形势，都给全球企业敲响了警钟，促使它们加快数字化转型。疫情期间，封控和社交距离限制改变了企业的运营模式，而人们很快也意识到数字创新对任何组织的生存都至关重要。
因企业、个人与教育用途对远程互联网进行访问的依赖提高了数据需求，同时也促进了全球数据消费。此外，在线交易和网络流量的增加也产生了大量数据。迈入数据仓库解决方案的现代化阶段。
公司意识到，其传统数据仓库解决方案无法管理巨大的工作负载。创新型组织寻求现代解决方案来管理更大的数据容量并获得安全的存储解决方案，以帮助它们满足消费者需求。这些进步之一就包括加速采用现代化的数据仓库技术。企业的成功和保持竞争力的能力都依赖该技术。
数据仓库是公司或组织安全、可靠地存储电子信息的位置。它会创建可检索、分析和报告的历史数据，以便对组织的绩效和运营提供洞察分析或预测性分析。
数据仓储解决方案可提升业务效率、构建未来分析与预测、提升生产力并助力业务成功。这些解决方案可将数据分类并转换为公司任何人均可分析的可读仪表板。数据来自一个中央存储库，从而可让管理层获得更有意义的洞察分析，并做出更快、更好的决策。
通过对历史数据运行报告，数据仓库可澄清哪些系统和流程行之有效以及哪些方法需要改进。数据仓库也是人工智能与机器学习 (AI/ML) 解决方案的基础架构。
万物均为数据，无论它是结构化数据、半结构化数据还是非结构化数据。大多数企业或旧版数据仓库只支持通过关系数据库管理系统 (RDBMS) 数据库的结构化数据。公司需要额外的资源和人员来处理企业数据。使用传统工具几乎无法提高业务效率和敏捷性，因为它们会造成效率低下并拉高成本。
管理、存储和处理数据对于业务效率和成功均十分关键。现代数据仓库技术可处理所有数据形式。大数据、云计算和高级分析的重大发展催生了对现代数据仓库的需求。
当今的数据仓库不同于过时的单堆栈仓库。现代数据仓库不像旧版数据仓库那样主要专注于数据处理，而是旨在以各种格式存储来自多个来源的大量数据，并生成分析以推动业务决策。
对企业来说，一种更优的解决方案是将现有的本地数据仓库与利用数据织结构和数据网格技术的湖仓一体解决方案相集成。此举可打造长期的现代数据仓库解决方案。
湖仓一体产品会以非结构化、结构化、半结构化形式包含组织的数据，而这些数据可无限期存储以供眼下或未来使用。这些数据会被数据科学家和工程师用来研究数据，以获取业务洞察分析。数据湖或湖仓一体存储成本比企业数据仓库更低。此外，数据湖和湖仓一体的管理耗时更少，从而可降低运营成本。IBM 拥有下一代湖仓一体解决方案，以实现这些业务状况。
数据结构是下一代数据分析平台，它可通过去中心化所有权来解决数据安全高级挑战。通常，组织会有来自不同业务线的多个数据源，且必须对其进行整合后才能进行分析。数据结构架构能有效统一不同的数据源，并通过集中管理的数据共享与治理指南将它们联系起来。
很多企业都在寻求基于云供应商的灵活混合多云解决方案。数据网格解决方案可通过管理数据目录，将结构化查询语言 (SQL) 查询下推到相关的 RDBMS 或湖仓一体产品，以便为用户提供虚拟化的表格和数据。根据数据网格原则，它永远不会在本地存储业务数据，而这对企业来说是一种优势。一个成功的数据网格解决方案可减少公司的资本支出和运营支出。
IBM Cloud Pak for Data 是用于分析的数据结构与数据网格解决方案的绝佳示例。云技术已成为人工智能 (AI) 功能、智能边缘服务和高级无线连接等功能的首选平台。很多公司将利用混合多云战略来提高业务绩效和成功率，并在商业世界中蓬勃发展。
数据仓库的现代化包括在不影响安全性的情况下扩展基础设施。此举可让企业充分利用技术的优势，从而提升数据流程的速度和敏捷性、满足不断变化的业务需求，并在大数据时代保持相关性。当前数据的种类和数量在不断增加，使得企业必须对其数据仓库进行现代化改造，以便在当今市场中保持竞争力。企业需要实时的有价值洞察分析和报告，而企业或旧版数据仓库无法跟上现代数据需求。
数据仓库正处于一个激动人心的演变阶段。随着全球数据仓库市场规模预计在未来 5 年内的复合增长率超过 250%（ibm.com 外部链接），企业需依赖新的数据仓库解决方案和工具，而这些解决方案和工具比以往任何时候都更易于使用。
AI 和其他突破性技术将推动组织进入下一个十年。数据消耗和负载将继续增长，并促使企业探索实施最先进数据仓库解决方案的新方法。技术与联网设备的普及将帮助组织维持生计，而这在 20 年前是不可想象的。
在组织优化其企业或原有数据仓储技术的过程中，可获得一些重要的经验。其中一个重要的教训是：必须做出具体变革以实现技术、流程和组织运营的现代化，从而促进发展。随着变化速度只会不断继续加快，这些知识以及用于加快现代化进程的能力将成为未来发展的关键。
无论您目前的数据仓库现代化处于哪个阶段，IBM 专家都将竭诚为您提供帮助，找到适合您需求的现代化改造方法。是时候开始您的数据仓库现代化之旅了。
