为什么公司需加快数据仓库解决方案的现代化进程

新冠疫情等意外情况以及当前的宏观经济形势，都给全球企业敲响了警钟，促使它们加快数字化转型。疫情期间，封控和社交距离限制改变了企业的运营模式，而人们很快也意识到数字创新对任何组织的生存都至关重要。

因企业、个人与教育用途对远程互联网进行访问的依赖提高了数据需求，同时也促进了全球数据消费。此外，在线交易和网络流量的增加也产生了大量数据。迈入数据仓库解决方案的现代化阶段。

公司意识到，其传统数据仓库解决方案无法管理巨大的工作负载。创新型组织寻求现代解决方案来管理更大的数据容量并获得安全的存储解决方案，以帮助它们满足消费者需求。这些进步之一就包括加速采用现代化的数据仓库技术。企业的成功和保持竞争力的能力都依赖该技术。