数据规约技术旨在减少原始数据集中的冗余，以便大量原始数据能够更有效地存储为缩减数据。

首先应该强调的是，“数据规约”一词不是自动等同于丢失信息。很多情况下，数据规约仅意味着数据现在以更智能的方式进行存储 – 也许已经过优化过程，并以更实际的配置与相关数据重新组合。

数据规约与数据去重也不是一回事，后者是为了精简目的而清除相同数据的多余副本。更准确地说，数据规约结合了数据去重和数据整合等不同活动的各个方面，以实现其目标。