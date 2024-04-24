数据通常简称为“数据”，即信息集合，就好像每个数据单元均具备相同的结构和用途。 但实际情况却大相径庭。对大多数企业而言，数据并不像装满了苹果的购物车。相反，这个购物车通常已满，但其中大部分数据的格式各不相同（苹果、香蕉、橙子等）。

由于数据驱动型企业一般都依赖于来自众多数据源的各类数据，因此具有前瞻性思维的企业现在都在使用数据整合工具，以便更有效地处理其数据仓库中的大量信息。

虽然最初是原始数据，但企业可以对这些信息进行数据分析，并从中获得商业智能洞察分析。此时，将由企业决定如何将数据分析有效地应用到业务决策中，但至少公司方面可以即时获得更完整的数据，从而作出更明智的决策。