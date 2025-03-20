主键（也称为 SQL 主键）为与其关联的每条记录赋予一个唯一标识符。主键的重要特性包括：

没有 Null 值

无重复值

可以是表中现有的列（自然键），也可以是新增的列（代理键）

可以包含单列或多列（作为复合主键）

如果主键是单表内的既有列，则称为自然键。然而，有时表中没有任何单列能满足主键约束——即主键规则要求其值必须唯一且不能为空。

在这种情况下，可能会生成一个新的唯一值列（不是来自表的现有数据）来充当主键。这种人工生成的主键被称为代理键。

关系型数据库管理系统通常具备为列生成唯一值的能力，这些值可用作代理键，例如 mySQL 的自动递增功能。

主键也可以是组合键，这意味着它们由多个值列组成。

复合主键（可用于标识记录的列的唯一组合）可以作为生成代理键的替代方法。例如，客户姓氏列可以与包含出生日期的列配对，形成复合主键。