在过去的十年中，混合云、人工智能、物联网 (IoT) 和边缘计算的进步推动了大数据的指数级增长。这种激增产生了日益复杂的数据环境，大量数据分散在相异的业务部门中。

根据 IBM 商业价值研究院 (IBV) 2025 年研究报告，50% 的 CEO 指出其企业因近期技术投资节奏过快导致技术体系脱节。 这使得数据整合与治理成为突破数据孤岛、安全风险及决策瓶颈的关键所在。

数据结构提供端到端的集成数据管理方案，其技术支撑体系包括：机器学习 (ML)、动态元数据管理、应用程序接口 (API) 和其他智能技术。

它不是一款软件，而是一种设计方法，可以跨组织的内部和多云环境，从数据湖、数据仓库、SQL 数据库和其他来源创建统一的数据视图。通过这种方法，组织不必将分布式数据移动到单个位置或数据存储，也不必采取完全去中心化的方法。

这些核心功能不仅解决了数据孤岛和不断增长的数据量问题，还为业务用户提供了简单的自助服务数据访问。结果是形成了一个实时数据和高质量历史数据网络，加快了企业的数字化转型和商业智能 (BI) 计划，而自动化管理则确保了数据战略的安全性和合规性。