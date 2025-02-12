当前，组织从各种来源收集大量数据，许多不同业务部门和分部都维护着自己的数据集。
如果没有适当的集成，这些数据可能会被困在不同的系统中，从基本的电子表格到客户关系管理 (CRM) 平台等专业应用程序。然后，这些孤立的数据存储库会在系统和团队之间制造障碍，从而形成数据孤岛。
根据 IBM Data Differentiator 的调查，82% 的企业报告称数据孤岛扰乱了他们的关键工作流程，68% 的企业数据未经分析。
由于数据孤岛，团队最后处理的通常是过时、零散或不一致的数据。重复的工作流程和冗余的数据存储会导致数据质量下降和运营效率低下。大数据、机器学习 (ML) 和人工智能 (AI) 计划都会受到影响。
不过，通过消除数据孤岛并成功整合数据，组织可以降低成本、加快分析速度以及改进决策。
为了打破数据孤岛，企业可构建整体 Data Fabric 架构，使用先进的数据集成和数据管理解决方案将不同的数据存储实时整合在一起。数据虚拟化工具、元数据管理系统、数据湖、湖仓一体和数据仓库都是统一 Data Fabric 架构中的常见组件。
当信息孤立在特定部门、系统或位置时，就会形成数据孤岛，从而阻碍组织充分利用其数据资产。
有几个因素可能导致形成数据孤岛：
在许多组织中，不同的团队和业务部门使用各自的工具和工作流来管理数据。营销团队可能会使用高级分析平台，而销售团队则依赖于专门的应用程序，例如 Salesforce 的 CRM 系统。
如果没有适当的数据整合战略，数据就无法在这些不同的系统之间流动，从而成为全面数据分析和数据共享的障碍。
企业通常维护多个计算环境，每个环境都有自己的数据存储方法。
虽然现代整合工具可以帮助统一这些环境，但一些旧版系统（例如过时的数据库、电子表格和自定义应用程序）无法正确地与新技术连接，从而形成数据孤岛。
如果组织不能正确地整合这些系统，它们将面临数据生态系统碎片化以及洞察分析和分析受损的风险。
当各部门将自己的数据视为专有资产而非企业资源时，公司文化可能会强化数据孤岛。团队可能会限制数据访问，认为这可以提供竞争优势。
这种方法通常会导致重复数据、冗余数据存储以及错失跨职能洞察分析的机会。
有限的预算、专业知识和时间常常阻碍组织实施适当的数据集成解决方案。许多组织继续使用互不相连的系统，而不是投资搭建统一的数据平台。
这些资源限制可能会造成拼凑一堆解决方案，变得越来越难以管理，尤其随着数据量不断增长。
《通用数据保护条例》（GDPR）和《加州消费者隐私法案》（CCPA）等数据保护法建立了严格的数据安全和隐私控制措施，塑造了企业管理数据存储和访问的方式。
虽然这些法规没有要求特定的存储空间，但公司经常调整其数据策略以满足合规要求，有时会在此过程中无意间形成数据孤岛。例如，按地区分别存储客户数据可能会导致系统分散，从而限制团队之间的访问和一致性。
数据孤岛会对企业成功造成重大障碍，影响从日常运营到战略规划的所有方面。当各部门不能有效地分享信息或维持统一的数据生态系统时，整个组织都会受到影响。
主要挑战包括：
当数据被孤立时，组织通常必须采取额外措施来使其可用。
例如，零售商的客户数据可能分散在销售点系统、电子商务平台和营销数据库中。在使用之前，团队必须手动关联和核对所有这些数据。
孤岛还会造成存储空间和处理资源的不必要重复。不同的团队和业务部门可能会将相同的数据集存储在不同的系统中，而不是共用统一的数据集，从而增加总体存储空间成本。
孤立的数据可能会阻碍组织充分发挥其数据资产的潜力。当有价值的信息被困在互不关联的系统中时，企业将难以构建先进大数据分析和机器学习计划所需的全面数据集。
对完整数据集的访问受限意味着利益相关者必须经常使用部分或不一致的数据视图，从而导致基于不完整的数据视图做出欠佳的业务决策。
信息孤岛导致不同系统间的数据不一致，这会影响分析准确性，还会导致难以维护业务决策所需的可靠数据。
孤立信息阻碍了有效的数据共享，从而限制了组织发现机会和开发解决方案的能力。例如，由于临床、运营和财务系统脱节，医疗保健提供方可能无法及时发现改善患者健康状况和治疗效果中的关键模式。
销售、营销和服务部门中零散的客户数据阻碍提供个性化的体验。处理不一致数据的团队无法有效分享客户偏好、互动历史和服务信息。
孤立的数据让管理监管要求变得更加困难。组织必须采取控制措施来保护每个孤岛中的敏感信息，而不是集中执行策略，这会增加成本和复杂性。
许多组织通过创建统一的 data fabric 架构来解决数据孤岛问题，这是一种数据架构方法，有助于实现各种数据管道和云环境的端到端整合。
要创建 Data Fabric，组织通常关注 3 个关键领域：
数据管理使组织能够跨企业系统高效地存储、处理和分析公司数据，从而推动卓越运营。
然而，如果数据管理系统过时或缺乏必要的整合能力，无法跨不同平台连接数据，最终可能会形成数据孤岛。
现代化数据管理可以帮助消除现有的数据孤岛，并通过加强系统连接、优化数据流以及提供对数据系统的洞察分析来防止产生新的数据孤岛。
数据管理现代化的关键要素包括：
作为现代化数据管理的一个示例，考虑金融公司通常如何构建其数据架构以支持安全性和效率。
这些公司通常采用混合和多云架构，这样，就能够在内部或私有云环境中保存敏感的交易数据，同时使用基于云的数据仓库和湖仓一体进行高级分析。
一系列应用程序编程接口（API）和连接器可在这些系统之间实现安全、实时的数据访问和数据共享。
组织可以通过有意识地努力从孤立的数据所有权模式转变为协作的数据共享文化，在文化层面上消除数据孤岛。
这种转型可以鼓励团队更有效地协同工作，同时减少过度重复、提高数据准确性并降低存储成本。
例如，制造公司通常会组建包括生产、质量控制和供应链分析人员的综合运营团队。这些团队使用统一的数据平台，为所有运营决策建立单一可信信息源。
对于许多组织来说，推动组织变革包括：
打破数据孤岛有几个主要优点。其中一些最重要的优点包括：
集成的数据系统为整个组织的用户提供了全面的数据视图。利益相关者不再需要处理分散的数据集，而是共享单一可信信息源，从而有效地利用数据资产进行分析、AI 和做出战略决策。
消除数据孤岛可以简化工作流和优化资源，从而大幅提高运营效率。团队可以实时访问相关数据，从而消除在系统之间移动数据并准备数据所需的耗时手动流程。
如果能获得完整的信息，决策者就能做出最明智的选择。例如，与仅限于一个业务部门的部分指标相比，一组合并的业务指标可以更清晰地反映组织绩效。
集成的数据生态系统可以更轻松地实施一致的数据安全控制、执行访问策略以及监控不同部门和业务部门之间的数据风险。组织可以在整个企业中应用一致的安全措施，而无需针对不同的系统实施不同的控制措施。
通过集成的客户数据，组织可以跨所有接触点开发统一的客户视图。团队可以访问完整的客户档案、快速响应需求，并使用 AI 驱动的洞察分析实现个性化交互，从而建立更牢固的客户关系、提供更好的建议以及提高满意度。
了解开放湖仓一体方法如何提供可信数据以及加快分析和 AI 项目执行。
IBM 在 2024 年 Gartner 数据集成工具魔力象限报告中连续第 19 年被评为领导者。
深入了解数据领导者指南，了解如何构建数据驱动型组织和推动业务优势。
了解为什么 AI 驱动的数据智能和数据集成对于推动结构化和非结构化数据的准备工作和加速实现 AI 成果至关重要。
简化数据访问并实现数据治理自动化。了解将湖仓一体战略集成到数据架构中的强大功能，包括优化工作负载的成本、扩展 AI 和分析，以及随时随地使用所有数据。
深入了解 IBM Research 如何定期整合到 IBM Cloud Pak for Data 的新功能中。
获得关于不断演变的 ABI 解决方案格局的独特洞察分析，重点介绍适用于数据和分析领导者的主要发现、假设和建议。