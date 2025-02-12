当前，组织从各种来源收集大量数据，许多不同业务部门和分部都维护着自己的数据集。



如果没有适当的集成，这些数据可能会被困在不同的系统中，从基本的电子表格到客户关系管理 (CRM) 平台等专业应用程序。然后，这些孤立的数据存储库会在系统和团队之间制造障碍，从而形成数据孤岛。

根据 IBM Data Differentiator 的调查，82% 的企业报告称数据孤岛扰乱了他们的关键工作流程，68% 的企业数据未经分析。

由于数据孤岛，团队最后处理的通常是过时、零散或不一致的数据。重复的工作流程和冗余的数据存储会导致数据质量下降和运营效率低下。大数据、机器学习 (ML) 和人工智能 (AI) 计划都会受到影响。

不过，通过消除数据孤岛并成功整合数据，组织可以降低成本、加快分析速度以及改进决策。

为了打破数据孤岛，企业可构建整体 Data Fabric 架构，使用先进的数据集成和数据管理解决方案将不同的数据存储实时整合在一起。数据虚拟化工具、元数据管理系统、数据湖、湖仓一体和数据仓库都是统一 Data Fabric 架构中的常见组件。