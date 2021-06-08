有两种类型的数字信息：输入数据和输出数据。用户提供输入数据，计算机提供输出数据。但是，如果没有用户的输入，计算机的 CPU 将无法计算任何内容或生成输出数据。

用户可以将输入数据直接输入计算机。但是，在计算机时代的早期，他们发现持续手动输入数据耗时又费力。一种短期解决方案是计算机内存，也称为随机存取存储器 (RAM)。但是，其存储容量和内存保留时间是有限的。顾名思义，只读存储器 (ROM) 是只能读取数据但不一定可以编辑的地方。它控制计算机的基本功能。

尽管随着动态 RAM (DRAM) 和同步 DRAM (SDRAM) 的发展，计算机科学家在计算机内存方面取得了重大进展，但仍然受到成本、空间和内存保留时间的限制。计算机断电时，RAM 保留数据的能力也会消失。那么，如何解决此问题呢？数据存储。

通借助数据存储空间，用户可以将数据保存到设备上。即使计算机断电，数据也会得以保留。用户无需手动向计算机输入数据，而是可以指示计算机从存储设备中提取数据。计算机可根据需要从各种来源读取输入数据，然后可以将输出结果创建并保存到相同的来源或其他存储位置。用户还可以与他人共享数据存储。

如今，企业和用户都需要使用数据存储来满足大数据分析、人工智能 (AI)、机器学习 (ML) 和物联网 (IoT) 的高级计算需求。需要大量数据存储的另一面是防止因灾难、故障或欺诈造成的数据丢失。因此，为了避免数据丢失，企业还可以将数据存储作为备份和恢复解决方案。