几十年来，文件存储一直是广受欢迎的存储技术 — 几乎为所有计算机用户所熟悉，非常适合存储和组织事务性数据或易于管理的结构化数据，这些数据可以整齐地存储在服务器的硬盘上的数据库中。

但现在，许多组织发现，难以管理数量越来越多的基于 web 的数字内容或非结构化数据。 如果您需要存储非常大量的数据或非结构化数据，应该考虑使用基于块或基于对象的存储，以不同方式组织和访问数据。 根据 IT 运营和各种应用对于速度和性能的不同需求，可能需要结合使用这些方法。

块存储

与文件存储相比，块存储的存储效率更高（能够更有效地使用可用存储硬件），性能更好。 块存储将文件分成大小相同的数据块，并将每个块分别存储在唯一的地址下。

数据块可以存储在系统中的任何地方，无需遵循严格的目录/子目录/文件夹结构。 为了访问任何文件，服务器的操作系统使用唯一地址将各个数据块拉取到文件中，这比通过目录和文件层次结构导航来访问文件所需的时间要少。 块存储适用于需要低延迟（最小延迟）的关键业务应用、事务性数据库和虚拟机。 它还提供更细粒度的数据访问和一致的性能。

在下面的视频中，Amy Blea 详细说明了块存储和文件存储之间的区别：

对象存储

基于对象的存储已成为当今数字通信的首选归档和备份方法，适用于非结构化媒体和 web 内容，如电子邮件、视频、图像文件、网页以及物联网 (IoT) 生成的传感器数据。 它还是归档不经常更改的数据（静态文件）的理想选择，如大量的药物数据或音乐、图像和视频文件。

对象是存储在平面结构数据环境中的独立数据单元。 同样，对象存储不涉及文件夹、目录或复杂的层次结构；相反，每个对象都是包含数据、元数据（与对象相关的描述性信息）和用于标识身份的唯一 ID 号的简单的独立存储库。 通过这些信息，应用就可以找到并访问对象。

可将对象存储设备汇集到更大的存储池中，还可以将这些存储池分布在多个位置。 这样就能够实现无限制的规模，提高数据的弹性和灾难恢复能力。 对象可以在本地存储，但通常位于云服务器上，从而可从世界任何地方访问。