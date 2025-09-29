文件存储也称为文件级存储或基于文件的存储，是一种分层存储方法，用于在计算机硬盘驱动器或网络连接存储 (NAS) 设备上组织和存储数据。 它将数据存储在文件中，将文件组织到文件夹中，并将文件夹组织到目录和子目录层次结构中。 要找到某个文件，您或计算机系统需要知道路径 — 从目录到子目录到文件夹最后找到文件。
分层文件存储可以轻松组织大量结构化数据。 但是，随着文件数量的增加，文件检索过程可能变得繁琐而耗时。 扩容需要添加更多的硬件设备，或者不断地使用更高容量的设备来替换现有设备，这两种方式的成本都很高。
在某种程度上，可借助基于云的文件存储服务，缓解这些扩展和性能问题。 这些服务支持多个用户访问和共享位于异地数据中心（云端）的相同文件数据。 您只需支付每月的订阅费用，就可以将文件数据存储在云中，并且可以轻松地扩展容量以及指定数据性能和保护标准。 此外，因为该基础架构由云服务提供商 (CSP) 在其数据中心内管理和维护，所以，您还可以消除维护本地硬件的成本。 这又称为基础架构即服务 (IaaS)。
几十年来，文件存储一直是广受欢迎的存储技术 — 几乎为所有计算机用户所熟悉，非常适合存储和组织事务性数据或易于管理的结构化数据，这些数据可以整齐地存储在服务器的硬盘上的数据库中。
但现在，许多组织发现，难以管理数量越来越多的基于 web 的数字内容或非结构化数据。 如果您需要存储非常大量的数据或非结构化数据，应该考虑使用基于块或基于对象的存储，以不同方式组织和访问数据。 根据 IT 运营和各种应用对于速度和性能的不同需求，可能需要结合使用这些方法。
块存储
与文件存储相比，块存储的存储效率更高（能够更有效地使用可用存储硬件），性能更好。 块存储将文件分成大小相同的数据块，并将每个块分别存储在唯一的地址下。
数据块可以存储在系统中的任何地方，无需遵循严格的目录/子目录/文件夹结构。 为了访问任何文件，服务器的操作系统使用唯一地址将各个数据块拉取到文件中，这比通过目录和文件层次结构导航来访问文件所需的时间要少。 块存储适用于需要低延迟（最小延迟）的关键业务应用、事务性数据库和虚拟机。 它还提供更细粒度的数据访问和一致的性能。
在下面的视频中，Amy Blea 详细说明了块存储和文件存储之间的区别：
对象存储
基于对象的存储已成为当今数字通信的首选归档和备份方法，适用于非结构化媒体和 web 内容，如电子邮件、视频、图像文件、网页以及物联网 (IoT) 生成的传感器数据。 它还是归档不经常更改的数据（静态文件）的理想选择，如大量的药物数据或音乐、图像和视频文件。
对象是存储在平面结构数据环境中的独立数据单元。 同样，对象存储不涉及文件夹、目录或复杂的层次结构；相反，每个对象都是包含数据、元数据（与对象相关的描述性信息）和用于标识身份的唯一 ID 号的简单的独立存储库。 通过这些信息，应用就可以找到并访问对象。
可将对象存储设备汇集到更大的存储池中，还可以将这些存储池分布在多个位置。 这样就能够实现无限制的规模，提高数据的弹性和灾难恢复能力。 对象可以在本地存储，但通常位于云服务器上，从而可从世界任何地方访问。
如果贵组织需要通过集中、易于访问、负担得起的方式存储文件和文件夹，那么，文件级存储是理想之选。 文件存储的优点包括：
文件存储是用于满足以下各种数据需求的理想解决方案：
目前，通信正迅速转向云端，以获得共享存储方法的优势，这种方法可从本质上优化规模和成本。 您可以通过使用低成本的云存储，减少本地 IT 基础架构，同时根据需要保持数据访问。
类似于本地文件存储系统，基于云的文件存储— 也称为文件存储主机托管，支持多个用户共享相同的文件数据。 但是，您不需要将数据文件存储在本地 NAS 设备上，而是可以将这些文件存储在数据中心之外（云端），并通过互联网访问它们。
通过使用基于云的文件存储，您不再需要每隔三到五年更新一次存储硬件，也不再需要为管理存储硬件分配安装、维护和人员预算。 相反，只需支付可预测的月度或年度费用以订阅云存储服务即可。 这样可以减少 IT 人手，或者将这些技术资源重新分配到能产生更多收入的业务领域。
将文件数据存储在云中还使您能够根据需要扩展容量。 基于云的文件存储服务通常提供预定义的简单存储层，它们具有不同级别的存储容量，能够满足不同的工作负载性能的需求（每秒输入/输出操作的总数，也称 IOPS），还具有数据保护能力，并且能够将数据复制到其他数据中心以实现业务连续性 — 所有这些都只需支付可预测的月度费用。 或者，您也可以动态地增加或减少 IOPS 和扩展数据量，只需为使用的资源付费。
基于订购的云存储服务可以带来一些战略优势，对于在多个地点运营和较大规模的组织尤其适用。 这些优势包括在多个位置轻松共享文件、灾难恢复，以及在将来轻松添加新出现的创新成果和技术。
部署并定制闪存支持的基于 NFS 的文件存储，容量从 25 GB 到 12000 GB 不等，最高 48000 IOPS；可通过增加存储容量或调整性能，快速适应工作负载需求的变化。
IBM Cloud® 的功能设计完全能实现本地访问、低延迟和经认证的安全性等要求，为数据和工作负载的运行位置和运行方式提供了一系列选项。可在全球 9 个地区中 27 个可用区域的超过 46 个数据中心内部署工作负载。
IBM Cloud 与 Red Hat 强强联合，提供市场领先的安全性、企业可扩展性和开放式创新，发挥云计算和 AI 的全部潜力。
IBM Cloud 提供四个预定义的耐久层，以千兆位 (GB) 为单位进行定价，因此成本可预测，确保您知道满足短期或长期数据存储需要多少费用（按小时或按月可预测的计费）。 文件存储的耐久层支持最高可达 10,000 IOPS/GB 的性能，可以满足大多数工作负载的需求，无论您是需要低强度的常规性能还是高强度的性能。