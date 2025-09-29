对于必须维护数据完整性、业务连续性和敏感内部记录的组织来说，不可变安全性的优点通常可以掩盖任何缺点。然而，由于不可变存储在预定日期之前无法进行删除或修改，因此大量不可变数据可能变得代价高昂或难以存储。

基于云的不可变存储可以根据提供商的定价计划轻松扩展，但无论不可变对象存储在本地还是云中，所有不可变数据仍然容易受到物理损坏，例如火灾或洪水。因此，由于能够在不同数据中心位置之间复制不可变备份，基于云的存储选项备受青睐。