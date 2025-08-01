现代数字通信数据在很大程度上是非结构化的，也就是说，它不符合（也不容易整理为）传统的行列式关系数据库。其中包括电子邮件、视频、照片、Web 页面、音频文件、传感器数据以及其他类型的媒体和 Web 内容（文本或非文本）。

所有这些内容不断地从社交媒体、搜索引擎、移动设备和智能设备中流出。例如，Netflix 等流媒体服务采用对象存储来存储和提供面向全球用户的庞大影视库，从而实现多设备随时随地即时访问。

借助对象存储，您可以存储并管理 TB级、PB 级甚至更大的数据量，包括为当今规模最大的云平台和数据密集型应用程序提供支持的 EB 级部署。

如今，企业面临着与高效且经济地存储和管理大量数据相关的持续挑战。对象存储为满足现代数据存储需求提供了一种稳健的解决方案，因为与基于文件或基于区块的存储相比，它可提供几乎无限的可扩展性。

DataIntelo 的一项研究估计，到 2023 年，全球对象存储市场规模约为 68 亿美元。研究还预测，到 2032 年，该市场将增长到近 250 亿美元，复合年增长率 (CAGR) 为 15.7%。1这种增长反映了处理非结构化数据的需求不断增长、云采用率不断提高以及对大数据分析的依赖日益加深。