什么是存储即服务 (STaaS)？

组织与提供存储即服务 (STaaS) 的 CSP 之间的正式关系始于服务级别协议 (SLA) 的起草。这些合同文件对服务提供商和组织具有法律约束力，锁定定价，并确定与托管服务相关的其他变量（例如存储容量、每GB存储成本和每次数据传输成本）。

关于 STaaS 的讨论通常基于“冷数据”和“热数据”之间的感知差异。冷数据被认为具有较低的即时重要性，而热数据则是被认为正在积极使用的信息，因此被视为重要数据。

这里明显的类比是食物。热数据就像热食，需要迅速提供，因此其存储解决方案必须具备一定的灵活性以支持快速访问。热数据保持在“餐桌上”，随时可以使用。冷数据更像是剩菜，即曾经的热食，需要通过冷藏安全保存。冷数据存放在冷存储中。而对于那些可能会或可能永远不会再加热的数据，总有冷冻室可以使用。

当然，这种冷热的区分完全是主观的。另外值得注意的是，很多（甚至可能是大多数）数据在其生命周期中会经历剧烈的温度变化。不过，根据数据当前和未来的预期需求来确定优先级，是对信息进行分类管理的一种方法，即按照其假定的“温度”将数据划分开来。

另一种定价模式完全基于成本效益。虽然高性价比的模式几乎总是能提供最低廉的总体成本，但也有一个问题，那就是访问受限或性能不佳。这是为什么？因为成本效率模型的定价只针对冷数据。如果所涉及的数据是贵组织可能经常需要和使用的信息，那么更明智的做法是寻找其他存储方式。

数据的“温度”同样非常重要，它有助于确保数据存储服务的顺畅。对于温度较高（即重要性较高）的数据，现有的 SLA 尤为关键。在这里，会明确说明访问速度和预计正常运行时间等事项，同时企业也应借此了解自身的数据存储需求是否与其 CSP 相匹配。