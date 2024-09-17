什么是存储即服务 (STaaS)？

促使 STaaS 诞生的两个主要考虑因素：
STaaS 最初被开发为一种低成本替代方案，尤其适用于那些没有足够预算来承担全部云存储费用并管理所有数据存储需求的中小型公司。如今，各类规模的组织都可以使用 STaaS 方法，且确实在使用。
提供 STaaS 的第三方数据存储平台运营方，被统称为云服务提供商 (CSP)。
数据存储领域及任何关于存储技术即服务 (staas) 的讨论主要围绕以下三种存储类型展开：
组织与提供存储即服务 (STaaS) 的 CSP 之间的正式关系始于服务级别协议 (SLA) 的起草。这些合同文件对服务提供商和组织具有法律约束力，锁定定价，并确定与托管服务相关的其他变量（例如存储容量、每GB存储成本和每次数据传输成本）。
关于 STaaS 的讨论通常基于“冷数据”和“热数据”之间的感知差异。冷数据被认为具有较低的即时重要性，而热数据则是被认为正在积极使用的信息，因此被视为重要数据。
这里明显的类比是食物。热数据就像热食，需要迅速提供，因此其存储解决方案必须具备一定的灵活性以支持快速访问。热数据保持在“餐桌上”，随时可以使用。冷数据更像是剩菜，即曾经的热食，需要通过冷藏安全保存。冷数据存放在冷存储中。而对于那些可能会或可能永远不会再加热的数据，总有冷冻室可以使用。
当然，这种冷热的区分完全是主观的。另外值得注意的是，很多（甚至可能是大多数）数据在其生命周期中会经历剧烈的温度变化。不过，根据数据当前和未来的预期需求来确定优先级，是对信息进行分类管理的一种方法，即按照其假定的“温度”将数据划分开来。
另一种定价模式完全基于成本效益。虽然高性价比的模式几乎总是能提供最低廉的总体成本，但也有一个问题，那就是访问受限或性能不佳。这是为什么？因为成本效率模型的定价只针对冷数据。如果所涉及的数据是贵组织可能经常需要和使用的信息，那么更明智的做法是寻找其他存储方式。
数据的“温度”同样非常重要，它有助于确保数据存储服务的顺畅。对于温度较高（即重要性较高）的数据，现有的 SLA 尤为关键。在这里，会明确说明访问速度和预计正常运行时间等事项，同时企业也应借此了解自身的数据存储需求是否与其 CSP 相匹配。
尽管存储需求持续攀升，众多企业仍青睐存储即服务 (STaaS) 的便捷性及其对存储运营的集中管理优势。STaaS 可以提供的一些优势如下：
具有讽刺意味的是，使 STaaS 成为可能的技术：云计算，同时也带来了一些使用 STaaS 的负面因素：
三大科技公司是 STaaS 服务的最大供应商。根据 Synergy Research Group 2024 年 2 月的统计数据，它们合计占有了全球约三分之二的云基础设施市场：
许多其他的 CSP 也为该市场提供服务。第二梯队公司通常包括以下公司：
