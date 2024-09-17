什么是存储即服务 (STaaS)？

Storage

存储即服务 (STaaS) 是一种订阅模式，企业通过将数据工作负载和管理外包给第三方数据存储平台，从而节省前期成本和人力开支。STaaS 解决方案通常需要在公有云上租用存储空间，但也可以涉及本地存储基础设施。

促使 STaaS 诞生的两个主要考虑因素：

  1. 让各类规模和运营预算的组织都能使用强大的存储工具。
  2. 以成本有效的方式提供这些资源，从而避免购买价格过高的工具。

STaaS 最初被开发为一种低成本替代方案，尤其适用于那些没有足够预算来承担全部云存储费用并管理所有数据存储需求的中小型公司。如今，各类规模的组织都可以使用 STaaS 方法，且确实在使用。

提供 STaaS 的第三方数据存储平台运营方，被统称为云服务提供商 (CSP)。

数据存储类型：

数据存储领域及任何关于存储技术即服务 (staas) 的讨论主要围绕以下三种存储类型展开：

  • 块存储：块存储中，信息被拆分为独立的数据块，用于云环境和其他类型的存储。块存储通常比其他存储格式更昂贵，但具有快速的数据访问特性。它还提供了类似于向独立系统写入数据的功能。
  • 文件存储：文件存储这种数据存储类型最常见于个人电脑 (PC)，使用文件目录作为按字母顺序排列的文件索引。这种存储方式的扩展性最弱，当文件数量持续增加导致目录过载时，检索效率会显著降低。

STaaS 是如何运作的？

组织与提供存储即服务 (STaaS) 的 CSP 之间的正式关系始于服务级别协议 (SLA) 的起草。这些合同文件对服务提供商和组织具有法律约束力，锁定定价，并确定与托管服务相关的其他变量（例如存储容量、每GB存储成本和每次数据传输成本）。

关于 STaaS 的讨论通常基于“冷数据”和“热数据”之间的感知差异。冷数据被认为具有较低的即时重要性，而热数据则是被认为正在积极使用的信息，因此被视为重要数据。

这里明显的类比是食物。热数据就像热食，需要迅速提供，因此其存储解决方案必须具备一定的灵活性以支持快速访问。热数据保持在“餐桌上”，随时可以使用。冷数据更像是剩菜，即曾经的热食，需要通过冷藏安全保存。冷数据存放在冷存储中。而对于那些可能会或可能永远不会再加热的数据，总有冷冻室可以使用。

当然，这种冷热的区分完全是主观的。另外值得注意的是，很多（甚至可能是大多数）数据在其生命周期中会经历剧烈的温度变化。不过，根据数据当前和未来的预期需求来确定优先级，是对信息进行分类管理的一种方法，即按照其假定的“温度”将数据划分开来。

另一种定价模式完全基于成本效益。虽然高性价比的模式几乎总是能提供最低廉的总体成本，但也有一个问题，那就是访问受限或性能不佳。这是为什么？因为成本效率模型的定价只针对冷数据。如果所涉及的数据是贵组织可能经常需要和使用的信息，那么更明智的做法是寻找其他存储方式。

数据的“温度”同样非常重要，它有助于确保数据存储服务的顺畅。对于温度较高（即重要性较高）的数据，现有的 SLA 尤为关键。在这里，会明确说明访问速度和预计正常运行时间等事项，同时企业也应借此了解自身的数据存储需求是否与其 CSP 相匹配。

STaaS 的优势

尽管存储需求持续攀升，众多企业仍青睐存储即服务 (STaaS) 的便捷性及其对存储运营的集中管理优势。STaaS 可以提供的一些优势如下：

  • 降低基础设施成本：STaaS 通过消除对大量云基础设施成本的需求，为公司释放预算。由于组织通过订阅方式获取所需的存储服务，因此在很大程度上可以避免基础设施投入的问题。
  • 简化扩展：IT 部门在努力跟上组织不断增长的存储需求时，往往会搞得焦头烂额。STaaS 的用户则可以绕开这些麻烦。STaaS 的实时扩展操作会自动进行，无论使用的是哪种应用程序、无论所需的性能水平如何。
  • 保持灵活性：STaaS 订阅用户能够获得真正的可扩展性，因为 STaaS 会将自动化无缝集成到其各类流程中，从而适应不断变化的市场需求。通过让扩展能力自动化，用户无需安排服务器升级或设备维护时间窗口。所有这些都可以自动完成。
  • 增强并保留数据：存储管理不仅仅是将数据移动到更有利的处理位置。同样重要的是，要最大限度地增强数据的安全性，并以持续保护的方式提高其持久性。STaaS 致力于确保数据始终保持稳健且具有弹性。
  • 减少延迟：在涉及导致延迟问题的性能故障时，时间就等同于金钱。宝贵的线上销售收入可能会因延迟受到负面影响，甚至在某些情况下完全流失。STaaS 通过使用早期问题检测，帮助组织在问题演变成重大困境之前将其遏制，从而更好地处理性能问题。
  • 鼓励转型：存储管理不被视为高级的云计算功能，但为了确保 IT 的正常运作，它依然必须得到维护。然而，如果存储管理像在 STaaS 合作关系中那样转由服务提供商负责，那么这些心力就可以转而投入到数字转型工作中。

STaaS 的缺点

具有讽刺意味的是，使 STaaS 成为可能的技术：云计算，同时也带来了一些使用 STaaS 的负面因素：

  • 安全问题：STaaS 的核心目的在于将公司从繁琐的数据管理任务中解放出来，通过将数据迁移到云端来减轻存储压力。但这也意味着数据的安全性取决于托管它的云服务。对于希望迁移任务关键型数据的组织，他们必须确信所使用的云服务是安全可靠的。
  • 超额费用：SLA 中明确的关系确保组织可以获得约定的服务水平。然而，根据不同的服务提供商，如果公司超出分配的带宽使用量，SLA 也可能会施加超额费用。这就是为什么组织必须尽量现实地评估甚至预测未来存储需求的原因。
  • 可用性有限：一种常见的观点是，许多组织认为大型科技公司对延迟或其他服务中断的影响相对免疫。尽管这种说法有一定合理性（源于 CSP 凭借其规模与技术实力能部署更完善的基础设施防护），但所有服务商都难免因技术故障或网络威胁导致的停机，而出现服务可用性受限。

STaaS 用例

STaaS 在与数据保护和保存相关的众多活动中表现出显著的实用性，包括以下使用场景：

  • 出于数据归档目的而存储原始数据
  • 更换磁盘
  • 数据库管理系统

排名靠前的 STaaS 提供商

三大科技公司是 STaaS 服务的最大供应商。根据 Synergy Research Group 2024 年 2 月的统计数据，它们合计占有了全球约三分之二的云基础设施市场：

  • Amazon Web Services (AWS)：AWS 凭借 34% 的市场份额领先所有竞争者，并为各种行业和技术应用提供 200 多种基于云的服务。其产品线包括对象存储服务，该服务支持使用数据湖（为存储结构化和非结构化数据而构建的集中式存储库）。
  • Microsoft Azure：Microsoft Azure 云平台在 CSP 中的市场份额排名第二 (23%)。与竞争对手 AWS 一样，Azure 套件非常广泛，包含 200 多种产品和服务。Azure Storage 拥有众多专为数据存储而设计的服务，其中最受欢迎的可能莫过于 Azure Storage blobs。Blob 是文件，接受来自许多来源的数据。
  • Google Cloud Platform (GCP)：Google 的 GCP 在 CSP 中排名第三，2023 年的市场份额约为 10%。GCP 的 STaaS 产品包括对象存储、数据检索以及多个数据库，其中包括一个超大规模的 NoSQL 数据库，用于处理实时应用和大规模分析操作。
  • 阿里云：得益于其在亚洲的影响力，阿里云在 2023 年的市场份额为 5%。其存储解决方案系列包括块存储、对象存储、文件存储、云存储和云备份等产品。
  • IBM® Cloud：IBM Cloud Services 在 CSP 市场中约占 4% 的份额，其超过 170 种产品涵盖本地部署、混合云多云配置。

许多其他的 CSP 也为该市场提供服务。第二梯队公司通常包括以下公司：

  • 中国电信
  • 华为
  • MongoDB
  • Oracle
  • Snowflake
  • VMware
