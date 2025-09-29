在多租户软件架构（也称为软件多租户）中，软件应用（及其底层数据库和硬件）的单个实例为多个租户（即用户帐户）提供服务。 租户可以是单个用户，但更多情况下是一组用户，例如共享应用实例的共同访问权和特权的客户组织。 每个租户的数据与共享应用实例的其他租户彼此隔离，且相互不可见，从而确保所有租户数据的安全与隐私。

软件多租户是用于交付软件即服务 (SaaS) 的架构。 如果贵组织使用 salesforce.com、HubSpot 或其他基于云的 SaaS 产品，那么您就是多租户产品中的一个租户。

有些令人困惑的是，多租户也可以指云托管产品。 在多租户托管（也称为共享托管）模式中，单一物理计算机或虚拟机 (VM) 由多个用户或客户组织共享。 多租户托管解决方案由云服务提供商提供，通常作为单租户或专用托管解决方案的更低成本的替代方案。

在本文剩余部分，我们重点介绍软件多租户。 在此可了解有关多租户和单租户托管类型的更多信息。