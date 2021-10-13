什么是服务器托管？

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2021 年 10 月 13 日

什么是服务器托管？

服务器托管是一种 IT 服务，通常由云服务提供商提供，以按月订阅或基于使用量的价格提供对外部虚拟或物理服务器及相关资源的远程访问。

服务器托管让 IT 团队可以借助应用程序和数据服务器完成配置和启动工作，且无需预先支付费用、处理延迟以及投入现场采购、设置、管理和维护物理服务器硬件的人力成本。

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为什么使用服务器托管？

如今，各类规模的组织都在使用服务器托管处理各种工作量，从开发和测试到应用程序交付，乃至备份灾难恢复，不一而足。与现场采购和管理服务器相比，服务器托管具有以下优势：

  • 加快服务器部署和应用程序交付：购买、现场安装和配置服务器可能需要数周时间。云服务提供商可以在几分钟内提供、配置和交付托管应用程序或数据服务器。使您能够更快地将服务器支持的解决方案推向市场。

  • 无资本支出；可预测的持续成本：使用服务器托管，您无需支付数千美元购买计算机和硬件（贬值资产），只需支付可预测的月费或使用费。该费用不仅包括 CPU、存储网络和其他 IT 资源的使用费，还包括电源、冷却、冗余以确保高可用性，以及硬件和基础设施的全天候管理费。

  • 简易、灵敏、低成本的扩展：现场服务器硬件的可扩展性意味着企业可超额配置服务器，以应对可能会造成浪费的峰值，并在业务增长时增加物理容量（这一过程往往进展缓慢而成本高昂）。通过服务器托管，您可以根据需要快速扩展或缩减规模，而订阅或使用成本仅需小幅调整。
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服务器托管类型

虽然存在较小的差异，但服务器托管服务可分为三个类别：

共享服务器托管

在共享托管（最基本且最具成本效益的服务器托管形式）中，一台物理服务器的资源经过虚拟化，并以相等的比例提供给多个租户（用户或公司账户）。共享托管非常适合流量小、技术要求低、性能或安全要求有限的基本个人网站和网络应用程序。

但是，由于所有租户都分配到单个服务器的有限容量，因此供应商不允许网站扩展超出特定限制。此外，共享托管是最容易受到“吵闹邻居”现象影响的服务器托管模型，这种现象是指租户的应用程序消耗意外超出其资源份额，从而导致其他租户出现性能问题。有关共享托管的更多信息，请参阅“什么是云托管？”和“网络托管：简介”。

VPS 托管

VPS （虚拟专用服务器）托管可提供更高级别的多租户托管服务—每个租户分享单个硬件服务器的部分（而非全部）资源，并获得对托管环境更多的控制权。每个 VPS 都独立运行操作系统 (OS) 和应用程序，并独占部分专用机器资源（如内存、计算等）。

VPS 可提供对系统规格、访客操作系统和整个软件堆栈的更多控制权。它还是最易于操作且最经济实惠的可扩展服务器托管形式。这使其成为电子商务系统、电子邮件服务器、CRM 和其他需承受中等或高峰流量的应用程序的绝佳选择。

专用服务器托管

专用服务器托管是单租户托管 – 服务器可独占访问单个硬件服务器的所有资源。与上述其他托管形式相比，专用托管与云或 IT 服务提供商托管的其他服务器和客户的隔离程度最高。您可以从三种专用托管模式中进行选择：

  • 专用主机提供对整个硬件服务器及其所安装软件的持续单租户访问。这种模式提供了最高的硬件灵活性和透明度、工作量部署控制权，并为托管自带许可证软件提供了一些优势。

  • 专用实例提供相同的隔离和工作负载分配控制，但不与特定机器耦合。因此，例如，如果重新启动一个专用实例，它最终可能位于一台新的物理机上 – 一台专用于同一客户账户的机器。但仍然是一台新机器，可能位于不同的物理位置。

  • 裸机服务器托管一词经常与专用服务器互换使用，但裸机托管产品通常具有更多类似云的特性。例如在几分钟（而不是几小时）内进行配置、按小时计费（而不是按月计费）并提供更高端的硬件，包括图形处理单元 (GPU)。请参阅“专用服务器和裸机服务器详解”，以全面了解这两个选项。

选择正确的服务器托管模式

为您的组织选择最佳服务器托管解决方案需要权衡以下因素：

  • 成本（预付）和持续成本：与本地运行服务相比，几乎所有服务器托管解决方案都能降低 IT 成本，但某些服务器托管模式可节省更多成本。专用服务器托管的每月费用通常比共享或 VPS 托管更高，而裸机托管有时需要大量的前期投资。

  • 性能：如果您需要运行具有复杂架构的高性能应用程序，最好采用专用托管解决方案，以避免多租户托管模式的瓶颈和可靠性风险。

  • 灵活性和可扩展性：如果您不太注重顶级性能，而更注重最大限度地灵活定位和扩展工作负载，那么 VPS 是一个很好的选择。因为与专用服务器托管不同，VPS 支持您在多个虚拟服务器实例之间快速转移工作负载并快速扩展资源，以应对不可预测的流量激增。

  • 安全性、数据隐私和合规性：由于专用服务器托管解决方案提供单租户隔离，因此通常用于敏感工作负载或受严格数据隐私法规约束的行业的公司。然而，越来越多的云提供商提供经过认证符合特定行业或隐私法规（例如 HIPAA、GDPR）的多租户托管服务。这样，您就可以在不牺牲工作负载灵活性和可扩展性的情况下，满足安全性和合规性要求。
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