VPS （虚拟专用服务器）托管可提供更高级别的多租户托管服务—每个租户分享单个硬件服务器的部分（而非全部）资源，并获得对托管环境更多的控制权。每个 VPS 都独立运行操作系统 (OS) 和应用程序，并独占部分专用机器资源（如内存、计算等）。

VPS 可提供对系统规格、访客操作系统和整个软件堆栈的更多控制权。它还是最易于操作且最经济实惠的可扩展服务器托管形式。这使其成为电子商务系统、电子邮件服务器、CRM 和其他需承受中等或高峰流量的应用程序的绝佳选择。