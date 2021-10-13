服务器托管是一种 IT 服务，通常由云服务提供商提供，以按月订阅或基于使用量的价格提供对外部虚拟或物理服务器及相关资源的远程访问。
服务器托管让 IT 团队可以借助应用程序和数据服务器完成配置和启动工作，且无需预先支付费用、处理延迟以及投入现场采购、设置、管理和维护物理服务器硬件的人力成本。
如今，各类规模的组织都在使用服务器托管处理各种工作量，从开发和测试到应用程序交付，乃至备份和灾难恢复，不一而足。与现场采购和管理服务器相比，服务器托管具有以下优势：
虽然存在较小的差异，但服务器托管服务可分为三个类别：
VPS （虚拟专用服务器）托管可提供更高级别的多租户托管服务—每个租户分享单个硬件服务器的部分（而非全部）资源，并获得对托管环境更多的控制权。每个 VPS 都独立运行操作系统 (OS) 和应用程序，并独占部分专用机器资源（如内存、计算等）。
VPS 可提供对系统规格、访客操作系统和整个软件堆栈的更多控制权。它还是最易于操作且最经济实惠的可扩展服务器托管形式。这使其成为电子商务系统、电子邮件服务器、CRM 和其他需承受中等或高峰流量的应用程序的绝佳选择。
专用服务器托管是单租户托管 – 服务器可独占访问单个硬件服务器的所有资源。与上述其他托管形式相比，专用托管与云或 IT 服务提供商托管的其他服务器和客户的隔离程度最高。您可以从三种专用托管模式中进行选择：
为您的组织选择最佳服务器托管解决方案需要权衡以下因素：
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