带宽是指在特定时间内通过网络的数据量的指标。更高的带宽通常会带来更快的网站速度和更高的网络可靠性。它还可以影响搜索引擎优化 (SEO) 的页面排名，而后者对于新用户通过搜索引擎发现网站发挥着重要作用。在搜索中表现良好的网站有助于提升组织的网络影响力。

但是，企业不希望为不需要的带宽支付过高的费用。在确定必要的带宽限额时，IT 团队会考虑预期的流量、数据传输负载和速率和潜在的峰值，以及用户在现场访问的应用程序和功能的类型。

带宽不足会导致网站崩溃或导致高延迟，从而对网站性能和用户体验产生负面影响。如果组织需要尽可能长的运行时间和高性能速度（例如高频交易平台），则可能会认为不按用量计费的带宽最符合其需求，因为可用性和速度的优先级高于成本问题。