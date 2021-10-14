Web 托管是一种云服务，其中，服务提供商将组成网站的所有文件存储在服务器上，并使网站可在互联网上访问。
网站是使用文件、代码、图像和应用程序构建的，所有这些都需要存储在服务器上。Web 主机提供、配置和维护物理或虚拟服务器，用于存储构建和运行网站所需的所有资源以及其他功能。
个人、小型企业、初创企业、大型企业和政府组织都会使用 Web 托管平台。Web 托管提供商通常提供可扩展存储、计算和带宽，以及安全协议、备份、技术支持和其他可自定义的选项等功能以满足用户需求。一些提供商还提供 DNS 注册和配置或内容分发网络 (CDN) 访问等服务。
网络托管平台通常会根据客户需求，提供不同类型、不同服务水平的托管套餐。总成本由多个因素决定，包括：
例如，组织可以选择完全自己动手的方式，在内部进行网站的构建、配置管理和维护，只租用托管网站文件和应用程序所需的服务器空间。此类组织可能会选择请求根访问权限，从而使他们能够进行系统级和配置更改。或者，组织可以选择全方位服务方法，除了托管之外，还包括构建、设计和管理数字营销、电子邮件服务器、搜索引擎优化 (SEO) 和网站安全。
网络托管计划由互联网服务提供商 (ISP)、专业网络托管服务提供商和云服务提供商提供。网络托管提供商在服务器上创建空间，或提供专用服务器，用于托管客户的网站或 Web 应用程序。托管提供商会提供仪表板，客户可以在其中管理其网站和应用程序。提供商还提供对 CPU、RAM、带宽、安全功能、电子邮件管理等资源的访问。组织托管计划的服务水平通常决定了组织可以访问的资源类型和数量。
托管选项因工作负载、企业或网站的技术要求以及业务目标而异。选择 Web 托管解决方案时，企业可以在多个托管选项之间进行选择，包括共享托管、专用托管和虚拟专用服务器 (VPS) 托管。在做出决定时，组织会考虑是否由内部 IT 运营 (ITOps) 团队来管理网站，或者是否希望服务提供商来管理网站。
一些网络托管公司提供域注册，保留组织计划使用的 URL 地址（如果组织尚未这样做）。有些还提供域名系统 (DNS) 注册、托管和配置。DNS，即“互联网电话簿”，可将人类友好型域名转换为互联网协议地址。DNS 使用户可以在 Web 浏览器中输入域名并连接到他们正在寻找的网站和内容。DNS 托管为网站提供权威域名服务器。此服务器使网站可通过互联网访问并将用户连接到网站。
可以将网络托管提供商视为管理公司，负责监督网页并提供不同级别服务的各种托管层。提供不同类型的网络托管平台，包括免费网络托管选项。
例如，对于需要特定操作系统或内容管理系统、运营高流量站点、需要大量存储空间，或是存储受高法规和合规性标准约束的数据的组织，价位会更高。
对于建立自己的网站的个人和小型企业来说，免费的网络托管平台提供了一种选择。但这些平台通常在使用、存储空间和速度方面存在许多限制。组织需要选择最适合其业务的选项。
根据网络托管提供商和客户购买的计划，特定功能可能包含在标准包中，或作为附加组件和插件提供。网络托管功能包括：
Web 主机概述了服务层中提供的磁盘空间和计算资源，以及存储和计算能力的可扩展性，使客户能够选择满足其需求的级别。业务涉及大型数据集或复杂计算需求的组织可能需要更多的存储和处理能力。
Web 主机提供了一个集中式仪表板，使客户能够访问和管理其托管帐户和相关网站的不同方面。控制面板或“cPanel”使用户能够更改基本系统配置、管理密码以及访问和监督与网站关联的电子邮件帐户。借助这些功能，客户可在没有技术支持的情况下执行简单的任务、命令和更新。
带宽是指在特定时间内通过网络的数据量的指标。更高的带宽通常会带来更快的网站速度和更高的网络可靠性。它还可以影响搜索引擎优化 (SEO) 的页面排名，而后者对于新用户通过搜索引擎发现网站发挥着重要作用。在搜索中表现良好的网站有助于提升组织的网络影响力。
但是，企业不希望为不需要的带宽支付过高的费用。在确定必要的带宽限额时，IT 团队会考虑预期的流量、数据传输负载和速率和潜在的峰值，以及用户在现场访问的应用程序和功能的类型。
带宽不足会导致网站崩溃或导致高延迟，从而对网站性能和用户体验产生负面影响。如果组织需要尽可能长的运行时间和高性能速度（例如高频交易平台），则可能会认为不按用量计费的带宽最符合其需求，因为可用性和速度的优先级高于成本问题。
运行时间是衡量网站不发生服务中断的可用时间的指标。它通常以一段时间内（通常是一年）的百分比来衡量。每家提供商都致力于尽可能保证运行时间，并且不同的组织有自己的运行时间要求。例如，依赖持续访问实时信息的组织（例如一些医疗、银行和政府机构）对于运行时间可能有着更严格的要求。
虽然没有提供商可以保证 100% 的运行时间，但大多数组织都努力达到“五个 9”标准以实现高可用性，这意味着年度运行时间达到 99.999%。这个百分比相当于平均每年约有 6 分钟的停机时间。
对于许多组织来说，停机时间过长可能意味着销售损失、糟糕的客户体验，甚至是监管和安全风险。Web 服务提供商与客户之间的服务级别协议 (SLA) 通常包括运行时间保证，其中概述了预计的网站可用时间百分比。
Web 主机为用户提供特定域名的电子邮件地址。主机提供的电子邮件地址数量因定价计划而异。Web 主机还使用 POP3 协议将用户连接到电子邮件服务器。P0P3 协议支持从服务器到计算机等设备的电子邮件的检查、发送、接收和转发。
FTP 是一种网络协议，支持计算机和服务器之间的文件传输。FTP 访问让网站用户能够从网站下载图像、视频和 PDF 等内容。
利用内容管理系统，网站贡献者将能够从统一的仪表板管理数字内容并创建和编辑网页。WordPress 等 CMS 平台提供了模板和其他工具，可简化网页设计和维护。WordPress 网站和其他 CMS 软件通常具有拖放工具和类似的一键式解决方案，让用户能够快速更改公司网站而无需编写复杂的代码。“托管 Wordpress”托管计划提供了更多功能（例如页面缓存），可缩短页面加载时间并帮助改善客户体验。
理想情况下，Web 服务提供商每周 7 天、每天 24 小时提供按需支持。客户支持团队响应疑问或问题所需的时间会影响网站性能和整体用户满意度。如果内部 IT 团队不负责管理组织的网页，则拥有 Web 托管提供商的技术专业知识有助于保持页面性能和用户满意度。
网络托管的类型包括：
在共享托管计划中，服务提供商将网站与其他网站一起托管在共享服务器上。CPU、RAM、存储空间和 Web 服务器软件等服务器资源在多个站点之间共享和分配。这些组件中的每一个都会影响用户使用网站时的速度和质量体验。共享托管计划往往更便宜，因为资源是与其他网站所有者共享的。
共享托管的缺点是，一个网站的流量激增可能会导致服务器上的其他网站出现更高的延迟，从而降低网站性能。一般而言，共享托管提供的自定义服务器配置的机会不多。
对于个人网站和博客页面、交易量相对较少的企业以及安全性和合规性要求较少的网站，共享托管通常是一种高效且经济的选择。要求更高或更精准的企业、大流量电子商务网站和其他在线业务可能需要深入了解可提供更强大功能的托管选项。
专用托管提供了对物理服务器的独占访问。企业可以完全控制系统和应用程序软件，可以自定义设置以满足组织要求，还能对服务器进行分区以托管多个域。由于资源不共享，因此其他租户的需求不会影响服务和安全性。这种独占性还能让 IT 团队更快地解决问题。
虽然专用托管提供了更高的可靠性和更多的自定义和优化功能，但它也是最昂贵的网站托管模型。一方面，在专用托管模型中，一个组织需要为整个服务器买单。此外，组织必须维护服务器并拥有内部技术技能，这也是一项昂贵的任务。企业应该意识到，与扩展虚拟服务器中的云资源相比，扩展专用需要进行更多规划，也需要占用更多的时间和资源。由于这些因素，这种安排通常最适合大型成熟企业。
域名是一种可自定义的网址，用户无需记住一长串数字代码（即 Internet Protocol (IP) 地址）即可找到网站。域名必须通过域名注册商注册，由互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 管理。用户在搜索浏览器中输入域名（例如 IBM.com）后，DNS 会将域名转换为相应的 IP 地址，并让用户跳转至所需网站。
Web 托管是一种存储和管理与域名关联的文件的服务。Web 托管提供存储这些资产的服务器，域名提供用户访问网站的地址。
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