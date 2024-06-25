什么是虚拟专用服务器（VPS）？

Cloud
2024 年 6 月 25 日

作者

Stephanie Susnjara

Author

Ian Smalley

Senior Editorial Strategist

什么是 VPS

VPS 或虚拟专用服务器，是多租户云托管的一种形式，其通过云或托管供应商在互联网上向用户提供虚拟化服务器资源。

云或托管供应商将每个 VPS 安装在运行多个 VPS 的物理机上。虽然 VPS 共享虚拟机管理程序和底层硬件，但每个 VPS 都运行自己的操作系统 (OS)，例如 Microsoft Windows、Linux 或 Ubuntu，以及自己的应用程序。每个 VPS 还保留自己的一部分计算机资源，包括内存、计算、磁盘空间和 CPU 带宽。当客户共享物理服务器的资源时，他们彼此隔离，可以访问自己的专用资源。

VPS 提供的性能、灵活性和控制级别介于多租户共享主机和单租户专用主机之间。虽然多租户 VPS 安排被称为“私有”似乎有悖直觉，尤其是在单租户选项可用时，但传统托管服务供应商最常使用“VPS”一词来区分它与共享托管；共享托管是一种托管模型，其中物理机的所有硬件和软件资源在多个用户之间平均共享。

在另一个极端，一些云供应商，包括 Google Cloud、Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure 和 IBM Cloud，提供了超越多租户云服务器的托管隔离和隐私级别。两种常见的模型包括专用主机和专用实例。在这两种模型中，用户都可以访问虚拟资源，并且可能利用托管的虚拟机管理程序，但实际上是在专用的单租户硬件上这样做的。

在考虑虚拟专用服务器的用例时，供应商之间的差异可能非常显著。对于传统的主机供应商而言，VPS 代表了共享和专用主机之间成本、灵活性、可扩展性和控制的良好平衡。这些特性使其非常适合电子商务、流量中等或极高的应用程序、电子邮件服务器、客户资源管理 (CRM) 等。

但除此之外，主要公共云供应商的虚拟服务器更加强大且功能丰富。它们是现代云计算的基础构建要素一，构成了现代服务器托管和全球数据中心的基础。与传统的内部部署设置相比，它们可以处理更加多样化和可扩展的工作负载。它们还可以减少所需的物理服务器数量，从而降低硬件和其他 IT 成本。虚拟服务器甚至可以降低能源成本，因为它们运行和冷却所需的能源更少。

根据国际市场分析研究与咨询集团 (IMARC Group) 的报告，2023 年全球虚拟专用服务器市场规模达到 45 亿美元，预计 2032 年将达到 133 亿美元，预测期内增长率为 12.4%。1

行业时事通讯

辅以专家洞察分析的最新科技新闻

通过 Think 时事通讯，了解有关 AI、自动化、数据等方面最重要且最有趣的行业趋势。请参阅 IBM 隐私声明

谢谢！您已订阅。

您的订阅将以英语提供。您会在每份时事通讯中找到一个取消订阅链接。您可以在此管理您的订阅或取消订阅。更多相关信息，请参阅我们的《IBM 隐私声明》。

共享主机与 VPS 主机、专用主机的比较

基于“租赁”的概念，服务器托管的三大类别（共享、VPS 和专用托管）可以与不同类型的住房类比：

  • 共享主机类似于公寓住房，而其中的租户则会共享停车场、洗衣房和游泳池等服务。
  • 专用托管类似于独户住宅所有权，一切（包括房产本身）都归单一业主所有。
  • VPS 托管介于两者之间 - 可与联排住宅或公寓生活类比 - 每个居住者都有更多自己的服务（洗衣、停车等），但仍可共享城市绿化、健身俱乐部和其他更广泛的公用物理基础设施。

共享托管

共享托管是最基本、最具成本效益的托管形式。在共享托管中，一台物理机的资源以相等的比例提供给所有租户。共享托管非常适合流量小、技术要求低、性能或安全要求有限的基本个人网站和网络应用程序。其中许多网站是使用 WordPress（广泛使用的开源内容管理系统）构建的。

在共享托管模型中，由于所有租户都分配到单个服务器的有限容量，因此供应商不允许网站扩展超出计划限制。然而，共享托管是最容易受到“吵闹邻居”现象影响的模型，在这种现象中，某些租户的应用程序意外消耗了超过其分配份额的资源，从而导致其他租户出现性能问题。

有关共享主机的更多信息，请参阅“什么是云主机？”和“Web 主机：简介”。

VPS 托管

如前所述，与共享主机相比，VPS 托管服务被认为是高级选项。在 VPS 托管中，共享资源可供用户使用；与共享托管相比，用户对系统规格、客户操作系统和整个软件堆栈拥有更大的控制权。

值得注意的是，虽然 VPS 托管在控制、价格和简易性方面介于共享托管和专用托管之间，但它是三种模式中最具可扩展性的，并且与大多数公共云供应商提供的虚拟机/虚拟服务器最接近。

专用托管

与共享主机和 VPS 主机不同，专用主机使用户可以访问给定服务器的所有硬件资源。与 VPS 和共享主机相比，专用主机提供最高级别的隔离、安全性、性能和控制。

鉴于分配给单个客户的硬件资源级别，专属主机也是这三种模型中最为昂贵的一种。对其进行扩展也比 VPS 更为麻烦，因为扩展时需要提供商进行配置并供应新的物理硬件资源。

术语“裸机服务器”有时与“专用服务器”互换使用。不过，提供裸机的供应商通常会在其专用服务器中提供更多类似云的特性，比如以几分钟而不是几小时进行配置（这大大减少了停机时间）、按小时计费（而不是按月计费）并提供更高端的硬件，包括图形处理单元 (GPU)

AI 学院

利用混合云实现 AI 就绪

本课程由 IBM 资深思想领袖带领，旨在帮助企业领导者获得所需的知识，以便划分可以推动增长的 AI 投资的优先级。
转到视频集

VPS 与专用主机、专用主机实例

VPS 通常被理解为与其他虚拟机共享的物理硬件上的单个虚拟机 (VM)。专用实例和主机（将虚拟机置于单租户专用硬件上）为 VPS 托管带来另一级别的隔离、控制和可见性。

  • 专用主机：专用主机租用整个物理机器，并保持对该机器、其硬件和所安装软件的持续访问和控制。此模型提供了最大程度的硬件灵活性和透明度、工作负载控制和布置。它还为特定的自带许可证软件提供了一些好处。
  • 专用实例：专用实例提供相同的单租户隔离和工作负载放置控制，但不与特定的物理机结合。这意味着它是一个实例。因此，例如，如果重新启动一个专用实例，它最终可能位于一台新的物理机上 - 一台专用于个人帐户，但可能位于另一个物理位置的新机器。

专用主机和专用实例在管理选项、定价模型和可见性方面略有不同。

VPS 主机托管类型：受管、非受管和半受管

电信、零售、医疗保健、银行、金融服务和保险等行业会继续广泛采用虚拟专用服务器，因为它们可提供安全、可扩展且经济高效的托管解决方案。2这些行业会使用 VPS 来托管网站、外汇交易平台、游戏服务器以及数据存储和备份。3

如今，云供应商提供多种托管选项、定制计划和附加服务，以满足组织的特定业务和技术需求。目前已经出现了三种基本的 VSP 托管模式：受管 VPS 托管、自管理 VPS 托管和半受管 VPS 托管。

受管 VPS 托管

托管式 VPS 托管允许组织将所有服务器管理责任转移给 VPS 托管提供商。该提供商负责所有重要的服务器职责，其中涵盖物理服务器、网络和其他底层基础架构，以及大多数应用程序与软件的维护工作。其他相关职责则包括核心更新、安全更新、操作系统补丁、备份以及性能监控和优化。借助该托管服务，客户组织便可更加专注于为支持其网站和应用程序而创建内容、设计、营销策略等。完全管理式托管是其中最为昂贵的一个选项，它允许用户全天候利用托管服务提供商的支持团队。

非受管 VPS 托管

在非受管（也称为自管理）VPS 托管设置中，组织自己的系统管理员负责服务器管理。此设置通常需要深厚的技术经验，例如了解如何安装 Linux、Apache、MySQL 和 PHP (LAMP)。LAMP 提供了一组经过验证的软件解决方案，用于构建当今的高性能 Web 应用程序。对于寻求完全控制和灵活地管理托管环境的组织来说，非受管 VPS 托管是一个不错的选择。

半受管 VPS 托管

半受管 VPS 托管（也称为部分受管托管）介于受管和非受管托管之间。托管供应商提供物理服务器及其可用性、核心更新和一些软件支持，而客户则保留安装 Web 应用程序等的控制权。在这种情况下，托管供应商会提供附加支持服务，如排除服务器问题或帮助进行安全配置，包括防火墙设置。

主要 VPS 概念

  • VPS 控制面板：VPS 控制面板允许用户通过图形用户界面 (GUI) 管理其 VPS，以帮助简化服务器管理流程。例如，VPS 控制面板使用户能够执行构建和管理域名和网站、安装应用程序、配置数据库、自定义服务器安全性等任务。根据您选择的托管计划类型，它可能包括控制平面软件，例如基于 Linux 的 cPanel，但有些会收取软件许可和安装的额外费用。其他流行的控制平面软件包括 SPanel、Plesk、Virtualmin 和 Webmin。
  • 根权限：根权限是指对计算机或服务器的最高级别管理控制。要管理用户帐户、安装软件等，均需具备该权限。根据提供商和托管计划类型，组织的内部 IT 管理员可行使完整的根权限来完全控制他们的服务器。
  • NVMe 和 SSD：当今最前沿的 VPS 技术集成了非易失性内存标准 (NVMe)固态硬盘 (SSD) 技术。与传统硬盘驱动器 (HDD) 相比，NVMe SSD 存储功能可在 VPS 环境中提供更快的响应时间，从而实现高速传输和最佳性能。

VPS 安全

VPS 安全依赖于旨在应对业务安全的外部和内部威胁的云安全实践。这些措施包括一系列做法和解决方案，例如身份和访问管理 (IAM) 工具、防火墙、备份和灾难恢复、SSL 证书和安全 VPN，用于在传输中创建安全和加密的数据。面向 VPS 的自动化 AI 驱动安全工具可提供 DDoS 防护，并可实时预测其他安全漏洞或攻击。

VPS 可持续性

如今，可持续实践是首要关注的问题，而 VPS 服务器可以帮助组织减少其碳足迹。服务器虚拟化允许在单个物理服务器上运行多个虚拟机，从而减少对多个服务器的需求，进而降低功耗。此外，VPS 可以有效地使用资源，扩展和缩减以满足需求，并避免在未使用的资源上浪费能源。如今许多 VPS 托管供应商正转向使用风能、太阳能和水力发电等可再生能源来运营其数据中心。

VPS 托管的优点

提高了网站的正常运行时间和可靠性

隔离的环境和专用 IP 通过消除“吵闹邻居”造成的速度减慢来帮助确保更长的正常运行时间和更高的可靠性。
提高安全性

与共享托管环境相比，VPS 中的资源隔离提供了更高的安全性环境。例如，如果一个客户的帐户遭到入侵，不会影响使用同一服务器的其他客户。
即付即用定价

VPS 提供内置成本控制，因为您只需为使用的资源付费。许多 VPS 托管供应商允许您选择按小时、按月或按合同计费的选项，以尽量贴近您的虚拟服务器工作负载需求和预算。
可扩展性

VPS 具有高度可扩展性，允许您根据需要添加或删除资源。例如，负载均衡器可以根据流量进行扩展或缩减，并增加网页加载时间。
控制和定制

VPS 托管可提供比共享设置更高的控制力度。例如，您可以安装定制的软件应用程序并选择符合您需求的最佳安全选项。

VPS 用例

  • 电子商务网站托管：VPS 的专用资源可确保电子商务网站所需的高可用性和高速度，尤其是在限时抢购等使用高峰期。与 VPS 相关的尖端安全功能还可确保客户数据保持安全可靠。
  • 备份和恢复：VPS 托管可通过配置自动备份以及安全地复制和存储数据来进行备份和恢复。
  • 开发和测试 (dev/test)：VPS 环境支持开发和测试环境，因此软件应用程序开发人员可将其用作安全的工作空间，与其他团队成员进行远程协作。
  • 边缘计算：VPS 托管扩展到云环境，包括边缘站点，以降低延迟并提高性能。
  • 微服务（微服务架构）：VPS 可提供支持微服务所需的可扩展性和灵活性；微服务是一种云原生软件开发方法，其中的单个应用程序由众多松散耦合且可独立部署的较小组件或服务组成。微服务会部署在容器（如 Docker）中，并由容器化编排工具（如 Kubernetes）进行管理。
  • 人工智能 (AI) 和机器学习 (ML)：VPS 专用资源支持需要大量处理能力和内存的 AI 算法及工作负载的资源密集型需求。
  • 游戏服务器：VPS 已成为托管游戏网站的热门选项。较之共享主机环境，它可提供一种经济实惠且可扩展的方式来访问最尖端的资源，且具有更高的稳定性和可靠性。
相关解决方案
IBM Cloud Virtual Server for VPC

IBM Cloud Virtual Server for VPC 是基于 IBM Cloud Virtual Private Cloud 构建的 Intel x86、IBM Z 和 IBM LinuxONE 虚拟服务器系列。

 深入了解 Cloud Virtual Server
Cloud Web 托管

IBM Cloud 专用服务器提供可扩展的 Web 托管解决方案，具有无限的免费回程流量和广泛的自定义选项。

 深入了解 Web 托管解决方案
云咨询服务

利用 IBM 的云咨询服务发掘新功能并提升业务敏捷性。了解如何通过混合云战略和专家合作共同制定解决方案、加快数字化转型并优化性能。

 云服务
采取后续步骤

利用 IBM Cloud 安全可靠的 Web 托管解决方案，增强您的网络影响力。从高流量网站到企业应用程序，IBM Cloud Bare Metal Servers 可根据您的托管需求量身定制，提供灵活的选择、无限数据传输和全球覆盖。

 深入了解 IBM Cloud Web 托管 创建免费 IBM Cloud 帐户