云或托管供应商将每个 VPS 安装在运行多个 VPS 的物理机上。虽然 VPS 共享虚拟机管理程序和底层硬件，但每个 VPS 都运行自己的操作系统 (OS)，例如 Microsoft Windows、Linux 或 Ubuntu，以及自己的应用程序。每个 VPS 还保留自己的一部分计算机资源，包括内存、计算、磁盘空间和 CPU 带宽。当客户共享物理服务器的资源时，他们彼此隔离，可以访问自己的专用资源。

VPS 提供的性能、灵活性和控制级别介于多租户共享主机和单租户专用主机之间。虽然多租户 VPS 安排被称为“私有”似乎有悖直觉，尤其是在单租户选项可用时，但传统托管服务供应商最常使用“VPS”一词来区分它与共享托管；共享托管是一种托管模型，其中物理机的所有硬件和软件资源在多个用户之间平均共享。

在另一个极端，一些云供应商，包括 Google Cloud、Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure 和 IBM Cloud，提供了超越多租户云服务器的托管隔离和隐私级别。两种常见的模型包括专用主机和专用实例。在这两种模型中，用户都可以访问虚拟资源，并且可能利用托管的虚拟机管理程序，但实际上是在专用的单租户硬件上这样做的。

在考虑虚拟专用服务器的用例时，供应商之间的差异可能非常显著。对于传统的主机供应商而言，VPS 代表了共享和专用主机之间成本、灵活性、可扩展性和控制的良好平衡。这些特性使其非常适合电子商务、流量中等或极高的应用程序、电子邮件服务器、客户资源管理 (CRM) 等。

但除此之外，主要公共云供应商的虚拟服务器更加强大且功能丰富。它们是现代云计算的基础构建要素一，构成了现代服务器托管和全球数据中心的基础。与传统的内部部署设置相比，它们可以处理更加多样化和可扩展的工作负载。它们还可以减少所需的物理服务器数量，从而降低硬件和其他 IT 成本。虚拟服务器甚至可以降低能源成本，因为它们运行和冷却所需的能源更少。

根据国际市场分析研究与咨询集团 (IMARC Group) 的报告，2023 年全球虚拟专用服务器市场规模达到 45 亿美元，预计 2032 年将达到 133 亿美元，预测期内增长率为 12.4%。1