云或托管供应商将每个 VPS 安装在运行多个 VPS 的物理机上。虽然 VPS 共享虚拟机管理程序和底层硬件，但每个 VPS 都运行自己的操作系统 (OS)，例如 Microsoft Windows、Linux 或 Ubuntu，以及自己的应用程序。每个 VPS 还保留自己的一部分计算机资源，包括内存、计算、磁盘空间和 CPU 带宽。当客户共享物理服务器的资源时，他们彼此隔离，可以访问自己的专用资源。
VPS 提供的性能、灵活性和控制级别介于多租户共享主机和单租户专用主机之间。虽然多租户 VPS 安排被称为“私有”似乎有悖直觉，尤其是在单租户选项可用时，但传统托管服务供应商最常使用“VPS”一词来区分它与共享托管；共享托管是一种托管模型，其中物理机的所有硬件和软件资源在多个用户之间平均共享。
在另一个极端，一些云供应商，包括 Google Cloud、Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure 和 IBM Cloud，提供了超越多租户云服务器的托管隔离和隐私级别。两种常见的模型包括专用主机和专用实例。在这两种模型中，用户都可以访问虚拟资源，并且可能利用托管的虚拟机管理程序，但实际上是在专用的单租户硬件上这样做的。
在考虑虚拟专用服务器的用例时，供应商之间的差异可能非常显著。对于传统的主机供应商而言，VPS 代表了共享和专用主机之间成本、灵活性、可扩展性和控制的良好平衡。这些特性使其非常适合电子商务、流量中等或极高的应用程序、电子邮件服务器、客户资源管理 (CRM) 等。
但除此之外，主要公共云供应商的虚拟服务器更加强大且功能丰富。它们是现代云计算的基础构建要素一，构成了现代服务器托管和全球数据中心的基础。与传统的内部部署设置相比，它们可以处理更加多样化和可扩展的工作负载。它们还可以减少所需的物理服务器数量，从而降低硬件和其他 IT 成本。虚拟服务器甚至可以降低能源成本，因为它们运行和冷却所需的能源更少。
根据国际市场分析研究与咨询集团 (IMARC Group) 的报告，2023 年全球虚拟专用服务器市场规模达到 45 亿美元，预计 2032 年将达到 133 亿美元，预测期内增长率为 12.4%。1
基于“租赁”的概念，服务器托管的三大类别（共享、VPS 和专用托管）可以与不同类型的住房类比：
如前所述，与共享主机相比，VPS 托管服务被认为是高级选项。在 VPS 托管中，共享资源可供用户使用；与共享托管相比，用户对系统规格、客户操作系统和整个软件堆栈拥有更大的控制权。
值得注意的是，虽然 VPS 托管在控制、价格和简易性方面介于共享托管和专用托管之间，但它是三种模式中最具可扩展性的，并且与大多数公共云供应商提供的虚拟机/虚拟服务器最接近。
与共享主机和 VPS 主机不同，专用主机使用户可以访问给定服务器的所有硬件资源。与 VPS 和共享主机相比，专用主机提供最高级别的隔离、安全性、性能和控制。
鉴于分配给单个客户的硬件资源级别，专属主机也是这三种模型中最为昂贵的一种。对其进行扩展也比 VPS 更为麻烦，因为扩展时需要提供商进行配置并供应新的物理硬件资源。
术语“裸机服务器”有时与“专用服务器”互换使用。不过，提供裸机的供应商通常会在其专用服务器中提供更多类似云的特性，比如以几分钟而不是几小时进行配置（这大大减少了停机时间）、按小时计费（而不是按月计费）并提供更高端的硬件，包括图形处理单元 (GPU)。
VPS 通常被理解为与其他虚拟机共享的物理硬件上的单个虚拟机 (VM)。专用实例和主机（将虚拟机置于单租户专用硬件上）为 VPS 托管带来另一级别的隔离、控制和可见性。
专用主机和专用实例在管理选项、定价模型和可见性方面略有不同。
电信、零售、医疗保健、银行、金融服务和保险等行业会继续广泛采用虚拟专用服务器，因为它们可提供安全、可扩展且经济高效的托管解决方案。2这些行业会使用 VPS 来托管网站、外汇交易平台、游戏服务器以及数据存储和备份。3
如今，云供应商提供多种托管选项、定制计划和附加服务，以满足组织的特定业务和技术需求。目前已经出现了三种基本的 VSP 托管模式：受管 VPS 托管、自管理 VPS 托管和半受管 VPS 托管。
托管式 VPS 托管允许组织将所有服务器管理责任转移给 VPS 托管提供商。该提供商负责所有重要的服务器职责，其中涵盖物理服务器、网络和其他底层基础架构，以及大多数应用程序与软件的维护工作。其他相关职责则包括核心更新、安全更新、操作系统补丁、备份以及性能监控和优化。借助该托管服务，客户组织便可更加专注于为支持其网站和应用程序而创建内容、设计、营销策略等。完全管理式托管是其中最为昂贵的一个选项，它允许用户全天候利用托管服务提供商的支持团队。
在非受管（也称为自管理）VPS 托管设置中，组织自己的系统管理员负责服务器管理。此设置通常需要深厚的技术经验，例如了解如何安装 Linux、Apache、MySQL 和 PHP (LAMP)。LAMP 提供了一组经过验证的软件解决方案，用于构建当今的高性能 Web 应用程序。对于寻求完全控制和灵活地管理托管环境的组织来说，非受管 VPS 托管是一个不错的选择。
半受管 VPS 托管（也称为部分受管托管）介于受管和非受管托管之间。托管供应商提供物理服务器及其可用性、核心更新和一些软件支持，而客户则保留安装 Web 应用程序等的控制权。在这种情况下，托管供应商会提供附加支持服务，如排除服务器问题或帮助进行安全配置，包括防火墙设置。
如今，可持续实践是首要关注的问题，而 VPS 服务器可以帮助组织减少其碳足迹。服务器虚拟化允许在单个物理服务器上运行多个虚拟机，从而减少对多个服务器的需求，进而降低功耗。此外，VPS 可以有效地使用资源，扩展和缩减以满足需求，并避免在未使用的资源上浪费能源。如今许多 VPS 托管供应商正转向使用风能、太阳能和水力发电等可再生能源来运营其数据中心。
隔离的环境和专用 IP 通过消除“吵闹邻居”造成的速度减慢来帮助确保更长的正常运行时间和更高的可靠性。
与共享托管环境相比，VPS 中的资源隔离提供了更高的安全性环境。例如，如果一个客户的帐户遭到入侵，不会影响使用同一服务器的其他客户。
VPS 提供内置成本控制，因为您只需为使用的资源付费。许多 VPS 托管供应商允许您选择按小时、按月或按合同计费的选项，以尽量贴近您的虚拟服务器工作负载需求和预算。
VPS 具有高度可扩展性，允许您根据需要添加或删除资源。例如，负载均衡器可以根据流量进行扩展或缩减，并增加网页加载时间。
VPS 托管可提供比共享设置更高的控制力度。例如，您可以安装定制的软件应用程序并选择符合您需求的最佳安全选项。
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