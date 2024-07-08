云托管是一种基础设施即服务 (IaaS) 产品，它通过汇集由第三方提供商运营的虚拟和实体云服务器网络的计算和存储资源，使应用程序和网站可以访问。
从企业 IT 角度来看，快速部署以满足不断变化的业务需求的灵活性对于客户和云服务提供商都至关重要。在具有悠久 IT 实施历史的传统内部环境中，组织很难在不对现有 IT 基础设施进行重大改变的情况下部署新的解决方案。与拥有和管理数据中心相比，云托管提供了更快部署解决方案的选项和优势，而且实施和运营成本要低廉得多。
随着从初创企业到跨国公司各类组织寻求新的数字解决方案以进行创新并保持竞争力，云托管和其他云计算服务在持续的云采用中发挥着至关重要的作用。根据 Acumen Research and Consulting 的报告，2022 年全球计算市场规模为 4953 亿美元，预计到 2032 年将达到 24,952 亿美元，从 2023 年到 2032 年的复合年增长率 (CAGR) 为 17.8%。1
与使用单一服务器部署应用程序和网站的传统托管不同，云托管依赖于连接虚拟和物理云服务器的网络，以确保更高的灵活性和可扩展性。例如，如果云中的某台服务器达到负载上限时，云服务提供商 (CSP) 可以在另一台服务器上运行网站或应用程序。
云托管依赖于虚拟化，即使用软件在计算机硬件上创建抽象层，从而可以将单台计算机的硬件组件（例如处理器、内存和存储）划分为多个虚拟机 (VM)。虚拟化是云计算的基础，因为它可以实现资源的有效利用，允许云用户仅在需要时购买所需的计算资源，并经济高效地扩展这些资源。
用户可以通过基于 Web 且易于使用的用户界面访问大多数云托管服务，以获取即时响应的软件、硬件和服务请求，甚至软件和硬件更新也可以自动执行。
无论是内部部署还是云托管方法，可扩展性、可靠性和高可用性等非功能性要求都是相同的。然而，云托管提供了更广泛的 IT 资源池，可以更高程度地满足这些要求。
可扩展性、可靠性和高可用性也可以根据组织的解决方案要求自动调整。此功能称为应用感知服务配置，通过软件定义环境 (SDE) 实现。SDE 可根据应用程序需求自动、动态地配置计算、网络和数据存储资源，有助于最大限度地提高效率并优化服务。
应用程序和解决方案部署在云网络上，而不是部署在本地的单个服务器上。
资源可扩增或减少以满足用户需求。
组织只需为其使用的资源付费。
云托管可支持结构化查询语言 (SQL)，包括 MySQL 或 NoSQL 数据库。
此类解决方案可使用 API 、Web 门户和移动应用程序实现自动化和控制。
所有领先的云供应商，包括 Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud 和 IBM Cloud® 都提供云托管，包括以下基于云的部署模型：
公有云是一种云计算，其中第三方服务提供商通过公共互联网向用户提供计算资源。这些资源可以包括即用型软件应用程序、个人虚拟机 (VM)、完整的企业级基础架构和开发平台。
私有云是一种云计算环境，其中所有硬件和软件资源均专用于单个客户并且只能由单个客户访问。
以下是部分顶级托管云服务。
IaaS 是一种按需获取 IT 资源的方式，这些资源包括云端托管的物理服务器和虚拟服务器、虚拟机、云存储以及网络——基本上涵盖了运行云端应用程序和工作负载所需的所有后端 IT 基础设施。
PaaS 是一种云计算模型，可为客户提供完整的云平台，包括硬件、软件和基础设施。其允许开发、运行和管理应用程序，免去了在本地构建和维护该平台相关的成本、复杂性和不灵活性。Red Hat® Open Shift® 是围绕 Docker 容器和 Kubernetes 构建的流行 PaaS，它也是一种开源容器编排解决方案，可为基于容器的应用程序自动执行部署、扩展、负载均衡等操作。
SaaS 是基于订阅模式的即用型云托管应用软件。如今，SaaS 是最常用的公有云计算服务，也是主流的软件交付模式。Statista 的一份报告显示，2023 年软件即服务 (SaaS) 市场价值估计约为 1,970 亿美元，预计 2024 年将达到 2,470 亿美元。2
无服务器计算是一种应用程序开发和执行模型，支持开发人员构建和运行应用程序代码，而无需配置或管理服务器或后端基础设施。
云托管是一种依赖于虚拟化和远程服务器的网络托管。其他托管形式包括共享托管、虚拟专用服务器 (VPS) 和专用托管。
专用托管是一种单租户服务，您可以独享自己的物理服务器硬件，从而完全控制服务器的性能、安全性和资源。处理敏感数据或交易的行业组织（例如金融或政府机构）经常使用专用托管，因为它可以进行定制，以满足安全或监管等方面的需求。相较之下，云托管服务器无需投入专用硬件的巨额资本支出，是更具成本效益的选择。
云托管系统已经发展到为企业提供简化和集中的 IT 服务和管理能力。云托管具有以下优势：
云安全被视为客户组织及其服务提供商的共同责任，它涉及旨在应对业务安全面临的外部和内部威胁的一系列政策、程序和技术。云托管提供商提供强大的安全措施来防御恶意行为者或威胁，包括防火墙、身份管理和访问工具、安全套接字层 (SSL)、数据丢失预防 (DLP)、定期安全更新和全天候监控。此外，云数据中心拥有稳妥的物理安全措施，例如警卫和监控系统，以防止未经授权的访问。
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1 云计算市场规模 - 2023-2032 年全球行业、份额、分析、趋势和预测，Acumen Research and Consulting，2023 年 10 月
2 2015 年至 2025 年全球公有云应用程序服务/软件即服务 (SaaS) 终端用户支出，Statista，2024 年 6 月