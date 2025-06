从企业 IT 角度来看,快速部署以满足不断变化的业务需求的灵活性对于客户和云服务提供商都至关重要。在具有悠久 IT 实施历史的传统内部环境中,组织很难在不对现有 IT 基础设施进行重大改变的情况下部署新的解决方案。与拥有和管理数据中心相比,云托管提供了更快部署解决方案的选项和优势,而且实施和运营成本要低廉得多。

随着从初创企业到跨国公司各类组织寻求新的数字解决方案以进行创新并保持竞争力,云托管和其他云计算服务在持续的云采用中发挥着至关重要的作用。根据 Acumen Research and Consulting 的报告,2022 年全球计算市场规模为 4953 亿美元,预计到 2032 年将达到 24,952 亿美元,从 2023 年到 2032 年的复合年增长率 (CAGR) 为 17.8%。1