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GK Cloud Solutions Private Limited
watsonx.ai 针对 Leadspace 的数字渲染
个性化悖论：平衡定制化学习与可扩展性

企业培训必须满足具有不同学习风格、技能水平和工作职能的多元化员工队伍的需求。教育科技公司在提供定制服务方面如同高空走钢丝，既要满足个人需求，又必须以可扩展且经济高效的方式做到这一点。“一刀切”的培训效果不佳，对于大多数公司来说，使用当前的技术和合理的价格实现一对一的个性化服务极其困难。

面临的挑战包括：

  • 成本：为每个学习者开发高度定制的内容成本高昂。它可能涉及创建多种学习路径、针对不同工作角色的变化以及建立适应性评估。
  • 时间：对于每家培训公司来说，设计和实施量身定制的服务都非常耗时。这可能会延缓承诺计划的实施。
  • 数据需求：真正的个性化通常依赖于复杂的学习者分析和 AI 算法，这些算法需要大量用户数据来提供定制的体验。
  • 维护：过度个性化的程序意味着故障排除、更新和管理的路径和潜在变化更多。很多时候，在保持交付和执行成本可控的同时，很难在定制方面取得适当的平衡。
  • 问题澄清：弹出技术问题的方式与提出问题的学习者相关，但可能会干扰其他学习者的程序流程。
  • 24x7 全天候支持：有必要提供客户服务技术支持，以回答学习者提出的问题。
未来的学习是个性化的：认识 STU

通过实施一款名为 STU（Scalable、Tailored、Understanding，意为可扩展、定制、理解，以纪念对 AI 发展做出贡献的计算机科学家 Stuart Russell）的 AI 代理，可以在很大程度上攻克个性化挑战。STU 使用基于 IBM Cloud 的 IBM Watson Discovery、IBM watsonx Assistant 和 IBM watsonx.ai™解决方案构建，可充当每位学习者的个性化学习伙伴。

STU 的功能：

  • 实时个性化学习路径：STU 可分析学习者数据，包括预评估、课程进度和表现。根据这些数据，STU 会推荐适合个人知识差距和学习风格的附加模块、资源或替代学习路径。这种动态调整可创建个性化的学习之旅且无需预先开发大量多种变体。
  • 智能释疑：STU 利用 Watson Discovery 的功能来实时访问和处理大量培训和参考资料。当学习者遇到疑问时，STU 可以分析其问题，并根据上下文搜索课程内容、相关的在线资源和内部知识库。然后，它提供量身定制的解释、示例或学习材料链接，从而有效地满足学习者的特定需求。
  • 离线可访问性：要知道，学习并不总是在培训平台上进行。可以通过聊天机器人界面访问 STU，学习者可以在课程环境之外向 STU 提出问题并获得有用的答复，保持学习动力。
弥合学习差距：STU 如何让学习变得更智能

STU（生成式 AI 驱动的学习伙伴）的实施为学习者和 GK Cloud Solutions 带来了变革性的成果。

为学习者带来的优势：

  • 提高学习者的参与度：实施后的调查数据显示，学习者的参与度显著提高。STU 的个性化推荐和清晰解释使课程完成率提高了 20%。学习者表示，在整个学习过程中，他们感受到了更多的支持和动力。
  • 提高知识保留率：培训后评估表明，STU 实时解决学员疑问的能力使知识保留率提高了 15%。得益于 STU 的针对性支持，学习者明显记住了更多信息。
  • 提高学习效率：在 STU 的指导下，学习者能够浏览最相关的学习路径，最大限度地减少在无关材料上浪费的时间。这使得完成培训计划所需的时间平均减少 10%
  • 问题解决方法：值得注意的是，AI 助手提高了解决问题的效率，使来自客户的重复性技术咨询减少了 25%。这一改进意义重大，因为客户的技术问题现在可以在不到两分钟的时间内解决，与之前的平均 17 分钟相比大幅缩短

IBM Watson 的强大功能：

  • Watson Discovery 和 watsonx Assistant使 STU 能够充当强大的知识引擎。这些解决方案使 STU 能够访问和处理大量的培训材料和在线资源，针对每个学习者的具体问题提供与上下文相关的解释
  • Watsonx.ai使 STU 能够不断学习和改进。通过分析学习者的数据和互动情况，STU 的建议和解释会逐渐变得更加准确和个性化，从而形成适应个人需求的动态学习体验

对 GK Cloud Solutions 产生的业务影响：

  • 提高客户满意度：提高学习者参与度和学习成果意味着让客户更满意。由于 STU 显著改进了企业培训的效果，该教育科技公司的客户保留率上升了 12%
  • 降低开发成本：STU 利用 AI 实现个性化学习旅程，而无需预先开发大量多种变体。与传统的高度定制化培训计划相比，这为教育技术公司节省了大量成本
  • 可扩展的解决方案：STU 的 AI 驱动方法使这家教育科技公司能够大规模提供个性化学习服务。这使公司能够更高效地接待新客户，最大限度地扩大公司在企业培训市场的影响力。

总体而言，STU 的成功证明了 AI 在企业和消费者培训方面的变革力量。通过应用基于 IBM Cloud 的 IBM Watson Discovery、watsonx Assistant 和 watsonx.ai 解决方案，这家教育科技公司不仅增强了客户的学习体验还获得了显著的商业收益。该公司通过非常灵活的工作流程实现了这一点，其中包括由 IBM 客户工程团队完成的预部署试点和概念验证 (POC)。与 IBM 客户成功团队合作进行的无缝生产部署试点促进了效率的提高和业务的成功。

“凭借对科技的热情和清晰的愿景，GK Cloud 通过这场变革之旅彻底改变了该领域。作为利用 watsonx 的明星客户，我们认为 STU 在教育科技领域的众多方面都大有可为，潜力无限。”IBM ISA 客户成功团队负责人 Kiran Raghupathy 如是说。
GK Cloud Solutions 徽标
关于 GK Cloud Solutions

GK Cloud Solutions（ibm.com 外部链接）为全球企业提供以技术为中心的学习服务和专业发展解决方案。该公司总部位于印度班加罗尔，提供广泛的培训课程，从原始设备制造商（Google、Microsoft 等）到特制的 AI 课程以及所有具有全球认证的利基技术均包含在内。
解决方案组件 IBM Cloud IBM Watson Discovery IBM watsonx™ Assistant IBM watsonx.ai™
深入了解 watsonx.ai

Watsonx.ai 助力企业定制化构建 AI 解决方案，以满足自身特定需求。

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2024 年 3 月制作于美国。

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