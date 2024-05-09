STU（生成式 AI 驱动的学习伙伴）的实施为学习者和 GK Cloud Solutions 带来了变革性的成果。

为学习者带来的优势：

提高学习者的参与度： 实施后的调查数据显示，学习者的参与度显著提高。STU 的个性化推荐和清晰解释使 课程完成率提高了 20% 。学习者表示，在整个学习过程中，他们感受到了更多的支持和动力。

实施后的调查数据显示，学习者的参与度显著提高。STU 的个性化推荐和清晰解释使 。学习者表示，在整个学习过程中，他们感受到了更多的支持和动力。 提高知识保留率： 培训后评估表明，STU 实时解决学员疑问的能力使 知识保留率提高了 15% 。得益于 STU 的针对性支持，学习者明显记住了更多信息。

培训后评估表明，STU 实时解决学员疑问的能力使 。得益于 STU 的针对性支持，学习者明显记住了更多信息。 提高学习效率： 在 STU 的指导下，学习者能够浏览最相关的学习路径，最大限度地减少在无关材料上浪费的时间。这使得 完成培训计划所需的时间平均减少 10% 。

在 STU 的指导下，学习者能够浏览最相关的学习路径，最大限度地减少在无关材料上浪费的时间。这使得 。 问题解决方法：值得注意的是，AI 助手提高了解决问题的效率，使来自客户的重复性技术咨询减少了 25%。这一改进意义重大，因为客户的技术问题现在可以在不到两分钟的时间内解决，与之前的平均 17 分钟相比大幅缩短。

IBM Watson 的强大功能：

Watson Discovery 和 watsonx Assistant 使 STU 能够充当强大的知识引擎。这些解决方案使 STU 能够访问和处理大量的培训材料和在线资源，针对每个学习者的具体问题提供 与上下文相关的解释 。

使 STU 能够充当强大的知识引擎。这些解决方案使 STU 能够访问和处理大量的培训材料和在线资源，针对每个学习者的具体问题提供 。 Watsonx.ai使 STU 能够不断学习和改进。通过分析学习者的数据和互动情况，STU 的建议和解释会逐渐变得更加准确和个性化，从而形成适应个人需求的动态学习体验。

对 GK Cloud Solutions 产生的业务影响：

提高客户满意度： 提高学习者参与度和学习成果意味着让客户更满意。由于 STU 显著改进了企业培训的效果，该教育科技公司的 客户保留率上升了 12% 。

提高学习者参与度和学习成果意味着让客户更满意。由于 STU 显著改进了企业培训的效果，该教育科技公司的 。 降低开发成本： STU 利用 AI 实现个性化学习旅程，而无需预先开发大量多种变体。与传统的高度定制化培训计划相比，这为教育技术公司 节省了大量成本 。

STU 利用 AI 实现个性化学习旅程，而无需预先开发大量多种变体。与传统的高度定制化培训计划相比，这为教育技术公司 。 可扩展的解决方案：STU 的 AI 驱动方法使这家教育科技公司能够大规模提供个性化学习服务。这使公司能够更高效地接待新客户，最大限度地扩大公司在企业培训市场的影响力。

总体而言，STU 的成功证明了 AI 在企业和消费者培训方面的变革力量。通过应用基于 IBM Cloud 的 IBM Watson Discovery、watsonx Assistant 和 watsonx.ai 解决方案，这家教育科技公司不仅增强了客户的学习体验还获得了显著的商业收益。该公司通过非常灵活的工作流程实现了这一点，其中包括由 IBM 客户工程团队完成的预部署试点和概念验证 (POC)。与 IBM 客户成功团队合作进行的无缝生产部署试点促进了效率的提高和业务的成功。

“凭借对科技的热情和清晰的愿景，GK Cloud 通过这场变革之旅彻底改变了该领域。作为利用 watsonx 的明星客户，我们认为 STU 在教育科技领域的众多方面都大有可为，潜力无限。”IBM ISA 客户成功团队负责人 Kiran Raghupathy 如是说。