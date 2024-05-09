企业培训必须满足具有不同学习风格、技能水平和工作职能的多元化员工队伍的需求。教育科技公司在提供定制服务方面如同高空走钢丝，既要满足个人需求，又必须以可扩展且经济高效的方式做到这一点。“一刀切”的培训效果不佳，对于大多数公司来说，使用当前的技术和合理的价格实现一对一的个性化服务极其困难。
面临的挑战包括：
通过实施一款名为 STU（Scalable、Tailored、Understanding，意为可扩展、定制、理解，以纪念对 AI 发展做出贡献的计算机科学家 Stuart Russell）的 AI 代理，可以在很大程度上攻克个性化挑战。STU 使用基于 IBM Cloud 的 IBM Watson Discovery、IBM watsonx Assistant 和 IBM watsonx.ai™解决方案构建，可充当每位学习者的个性化学习伙伴。
STU 的功能：
STU（生成式 AI 驱动的学习伙伴）的实施为学习者和 GK Cloud Solutions 带来了变革性的成果。
为学习者带来的优势：
IBM Watson 的强大功能：
对 GK Cloud Solutions 产生的业务影响：
总体而言，STU 的成功证明了 AI 在企业和消费者培训方面的变革力量。通过应用基于 IBM Cloud 的 IBM Watson Discovery、watsonx Assistant 和 watsonx.ai 解决方案，这家教育科技公司不仅增强了客户的学习体验还获得了显著的商业收益。该公司通过非常灵活的工作流程实现了这一点，其中包括由 IBM 客户工程团队完成的预部署试点和概念验证 (POC)。与 IBM 客户成功团队合作进行的无缝生产部署试点促进了效率的提高和业务的成功。
“凭借对科技的热情和清晰的愿景，GK Cloud 通过这场变革之旅彻底改变了该领域。作为利用 watsonx 的明星客户，我们认为 STU 在教育科技领域的众多方面都大有可为，潜力无限。”IBM ISA 客户成功团队负责人 Kiran Raghupathy 如是说。
GK Cloud Solutions（ibm.com 外部链接）为全球企业提供以技术为中心的学习服务和专业发展解决方案。该公司总部位于印度班加罗尔，提供广泛的培训课程，从原始设备制造商（Google、Microsoft 等）到特制的 AI 课程以及所有具有全球认证的利基技术均包含在内。
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2024 年 3 月制作于美国。
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