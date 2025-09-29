云迁移是将数据、应用程序和工作量从本地部署数据中心迁移至云端基础架构，或从一个云环境迁移至另一个云环境的过程（称为“云到云迁移”）。
公司可以选择迁移到单云或多云环境，并且可以利用公共云模式（通过公共互联网提供服务），也可以利用私有云模式（只有该公司才能使用的安全专有云基础架构）。许多企业选择混合云环境，将公共云和私有云服务结合起来，创建一个灵活划算的单一 IT 基础架构，支持并自动执行各种云环境的工作量管理。
多云提供了另一种选择，允许企业使用多个公共云供应商迁移 IT 基础架构。 多云可以是简单的使用不同供应商的软件即服务 (SaaS)，以利用涵盖各种基础架构的可移植性功能，但更常见的是通过一个中央控制台管理跨多个云供应商（例如 Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud Platform、IBM Cloud 和 Microsoft Azure）的平台即服务 (PaaS) 或基础架构即服务 (IaaS) 中的企业应用程序。
有不同类型的云迁移，迁移的内容和地点也各不相同：
这是将所有数据、应用程序和服务从本地部署数据中心转移至云供应商服务器的过程。这通常是一个广泛的流程，需要周密的规划和测试，以确保高效执行。
这包括将部分资源转移到公共云，同时将其他资源留在本地部署数据中心。这种混合云方案使企业能够充分利用目前对本地部署基础架构的投资，同时还能利用公共云的灵活性、效率、战略价值和其他优势。
混合云迁移还用于数据备份。 在这种情况下，企业将在公共云上备份其私有云资源，作为一种缓解技术，以防发生攻击或灾难，导致本地部署数据中心无法运行。
企业会出于多种原因将其资源从一个公共云转移到另一个公共云，包括利用特定的定价模式、安全功能或产品（例如全新的 AI 或机器学习工具），或者因为公司结构或服务水平协议发生变化。
另一种选择是将特定工作量迁移到云端。例如，企业可能会选择将某些数据库或大型机迁移到云端，以便利用更低的成本、更可靠的性能、更好的安全性和其他因素。
对于希望简化 IT 运营、实施成本节约措施和实现端到端数字化转型的企业来说，云迁移已成为现代化的当务之急。 技术分析师预测，到 2026 年，75% 的企业将采用云端数据基础架构。1
为确保成功过渡，各企业应遵循明确定义的工作流，重点关注全面规划、执行和优化。
评估完成后，便可以选择最符合业务需求的云供应商。需要考虑的一些因素包括：
该流程包括确定在云环境中整理应用程序、数据和基础架构的方式。主要注意事项包括：
在这一阶段，团队将把现有的 IT 基础架构转移到新的云环境中。根据具体的迁移策略（例如直接迁移、重塑平台、重构等），执行过程将包括设置目标云环境；预配虚拟机 (VM)、存储和网络资源；复制或迁移数据到云端；以及在新的云基础架构中部署和配置应用程序。
严格的测试对于确保新转移的应用程序和数据的功能至关重要。许多团队会选择进行：
解决在测试和验证过程中发现的任何问题或错误同样非常重要。
此刻的重点将转向优化云资源和配置。 这包括：
但采用云计算技术并非一劳永逸的过程。 大规模的基础架构和数据传输需要持续进行实时性能监控，以切实优化全新的云基础架构功能，并确保迁移的长期成功。企业应准备好更新／升级软件和安全协议，根据需求模式扩大或缩小规模，并监控云成本，以优化成本效益。
成功的云迁移需要一套全面策略，制定迁移目标并预测将面临的挑战。例如，企业网络中原有的应用程序可能无法针对云端进行优化，因此必须使用专为这项任务设计的迁移工具和方法为相关流程做好准备。
迁移策略应考虑到将迁移至云端的工作量（以及将留在本地部署基础架构中的工作量），以及迁移完成后团队应添加的任何新功能和／或应用程序。迁移计划还应包括路线图、时间表、项目指标和目标，以及向团队负责人、云供应商和其他利益相关者传递信息的策略。
虽然每家公司的具体方法会因其情况和云服务需求而异，但可以利用一些屡试不爽的云迁移策略来简化相关流程。
重新托管（也称为“直接迁移”）通常是最快捷简便的迁移方法，包括将应用程序和数据从内部基础架构迁移至云平台，而无需对架构进行重大更改（可能会使用 IaaS 工具）。不过，这种转移策略并不能充分利用云原生功能，因此最适合未与底层基础架构紧密耦合的应用程序。
另一方面，重塑平台（也称为“直接重塑”）云策略试图利用一些云原生功能（例如微服务架构、Kubernetes 容器、机器学习模型等），同时通过对现有 IT 架构进行极少量的特定更改来保持兼容性。
重构或重新架构方法要求企业使用 PaaS 工具重新设计和开发应用程序，以充分利用云原生功能。由于这种方法通常需要对现有架构进行重大更改，因此往往会使云环境中的数据迁移更具可扩展性、弹复性和效率。重构使企业能够最大限度地发挥云解决方案的业务价值，并充分利用微服务和无服务器计算等现代架构模式和模型。
重新购买策略包括淘汰现有应用程序并用 SaaS 替代方案取而代之。企业没有将应用程序迁移到云端，而是选择云端 SaaS 解决方案来满足自身需求。可以通过这种方法即时访问云端应用程序，而无需进行大量开发工作。重新购买对于转移非核心应用程序（例如电子邮件、客户关系管理 (CRM) 和人力资源管理 (HRM)）特别有用。
最后，企业必须停用过时和／或未使用的应用程序，才能实施淘汰（或定期废止）方法。 作为迁移流程其中一环，团队会识别无关的应用程序或系统并将其关闭，从而降低维护成本，消除冗余资源，并通过只关注关键应用程序来精简迁移流程。
请务必涵盖要迁移工作量的特定用例（例如任务关键型企业应用程序、数据备份和恢复、工作效率／协作应用程序、软件开发项目）。预先定义用例有助于做出更明智的战略决策并更顺利地加以执行。
世界各地的公司纷纷实施云迁移，因为云计算带来了各种益处。 以下是企业可以从云迁移中获益的若干方式：
由于云端基础架构消除了许多影响可扩展性的有形和财务障碍（例如数据中心基础架构、内部服务器维护等），使企业能够在必要时轻松扩大或缩减其 IT 需求。
云服务让企业可以通过即用即付的方式订阅工作量管理服务。公司无需为满足未来预期需求而增加内部容量，而是可以为目前所需的容量付费，并按需扩展。云服务还有助于降低设立和运营内部数据中心的相关成本，因为这类数据中心通常需要高昂的硬件和公用事业支出，以及庞大的服务器网络。
虽然没有任何系统会万无一失，但云服务供应商采取了大量措施来保护敏感数据，并遵守行业标准和政府法规。云环境会受到安全工具和协议的保护，并自动进行软件和安全更新，事实证明，这些措施可以降低安全风险。2
此外，云迁移还有助于确保数据安全。一旦发生灾难，云基础架构可促进数据恢复，并有助于维持业务连续性，尽量减少停机时间、延迟问题或数据丢失。
将应用程序迁移至云端使企业能够更快地采用新技术，并以经济实惠的方式及时采用技术，从而把握崭新商机。
例如，如果某家零售公司想在没有云基础架构的情况下，为其在线商店引入 AI 驱动的推荐系统，就必须进行大量的硬件投资，包括购买、安装和维护本地部署基础架构以及雇用管理人员的成本。启动和运行新的基础架构也需要相当长的时间。 该公司可以借助云端基础架构，在几分钟内大规模安装全新的 AI 系统，从而显著缩短从决策到实施所需的时间。
Instana Observability 平台可以提供实时性能数据，帮助企业优化混合云生态系统，并充分利用云迁移投资。
IBM® Turbonomic 平台提供云迁移规划，以便企业从一开始便优化云服务使用，并简化云迁移流程。
利用云迁移咨询创造价值，实现业务转型。
1“Gartner 预测 2023 年全球公共云最终用户支出将高达近 6,000 亿美元”， Gartner，2023 年 4 月 19 日（ibm.com 外部链接）
2《了解补丁和软件更新》，CISA，2023 年 2 月 23 日（ibm.com 外部链接）