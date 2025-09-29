云迁移是将数据、应用程序和工作量从本地部署数据中心迁移至云端基础架构，或从一个云环境迁移至另一个云环境的过程（称为“云到云迁移”）。

公司可以选择迁移到单云或多云环境，并且可以利用公共云模式（通过公共互联网提供服务），也可以利用私有云模式（只有该公司才能使用的安全专有云基础架构）。许多企业选择混合云环境，将公共云和私有云服务结合起来，创建一个灵活划算的单一 IT 基础架构，支持并自动执行各种云环境的工作量管理。

多云提供了另一种选择，允许企业使用多个公共云供应商迁移 IT 基础架构。 多云可以是简单的使用不同供应商的软件即服务 (SaaS)，以利用涵盖各种基础架构的可移植性功能，但更常见的是通过一个中央控制台管理跨多个云供应商（例如 Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud Platform、IBM Cloud 和 Microsoft Azure）的平台即服务 (PaaS) 或基础架构即服务 (IaaS) 中的企业应用程序。