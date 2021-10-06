什么是数据恢复？

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什么是数据恢复？

企业数据恢复是将丢失、损坏、意外删除或因其他原因无法访问的数据恢复到其服务器、计算机、移动设备或存储设备（或者如果原始设备不再工作，则恢复到新设备）的过程。

通常情况下，数据是从存储在其他位置的备份副本中恢复的。备份副本越新，在丢失或损坏的情况下，数据可以越完整地恢复。

对于任何企业来说，成功的数据恢复（防止超出容忍范围的数据丢失或由于数据丢失而导致的业务中断的数据恢复）都需要企业制定满足特定数据恢复目标的备份和恢复计划，通常作为大型灾难恢复计划的一部分。

“数据恢复”一词也可以指以下内容：

  • 软件旨在通过恢复文件的系统格式来“反删除”用户可能误删的文件。

  • 从受损磁盘中物理恢复数据的专业服务。

  • 从基于云的备份（如 iCloud）将数据恢复到移动设备。

但是，本文重点介绍企业数据恢复。

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备份计划

由于人为错误造成的数据丢失，比由于自然或人为灾害或勒索软件攻击等犯罪活动造成的数据破坏更为普遍。但是您的企业应该为任何可能中断关键业务应用程序或运营的数据丢失做好准备，无论原因是什么。

应制定全面的备份和恢复解决方案，以保护每一条值得保存的数据，无论它位于何处。备份可包括以下内容：

  • 服务器：无论是本地部署物理服务器还是虚拟或云托管服务器，都可能需要定期或持续备份。

  • 存储区域网络 (SAN) 和其他共享存储资源：这可能包括数据块对象文件存储

  • 终端设备：这些设备可能包括台式电脑、笔记本电脑、工作站、平板电脑和移动设备。对于这些设备类型，必须恢复单个硬盘驱动器。

除文件外，您还需要备份某些类型的数据：

  • 应用程序及其关联数据

  • 数据库和任何相关的数据结构、格式、标签或元数据

  • 系统数据包括操作系统 (OS) 和应用程序配置

  • 运行时包括虚拟机 (VM) 和容器
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恢复点目标和恢复时间目标

确定需要备份的数据类型后，还必须确定需要备份的频率以及还原数据的速度，也就是说，需要确定每个数据集或相关应用程序的恢复点目标恢复时间目标

恢复点目标 (RPO) 实质上就是您能容忍的最旧备份的年龄。RPO 因数据、应用程序、行业或这些因素和其他因素的组合而异。

例如，咖啡店的电子邮件系统可能可以承受 24 小时的 RPO，而医院、银行或其他高度管制企业的电子邮件系统可能需要以分钟为单位的 RPO。在经纪公司，每笔交易都可能价值数百万美元，交易系统可以以秒为单位衡量 RPO，甚至是更短的间隔。

恢复时间目标 (RPO) 是您可以承受的最长停机时间。当地书店付款台的 RTO 可能为数小时或数天，因为停机可能会造成每小时 100 美元的损失。在线商店的 RTO 可能以秒为单位，因为每秒的停机时间可能意味着数十万美元的业务损失。

RPO 和 RTO 决定备份的频率、方法甚至位置。如果一个应用程序的 RPO 和 RTO 以小时为单位，那么每晚向任何第三方云提供商进行备份都是可行的。

RPO 和 RTO 以秒（或更短时间）为单位的应用程序可能需要数据连续复制，甚至需要在附近位置托管完全冗余的系统，以便在发生任何数据丢失或系统问题时立即无缝接管。

与您合作的任何数据恢复服务供应商都应提供服务级别协议 (SLA)，详细说明他们能够实现的 RPO 和 RTO、他们实施的安全控制措施以及他们已经设立的防止数据丢失的措施。您的合同应明确规定存储备份的一个或多个站点，并说明供应商将如何遵守您所在行业的任何规定。

云数据恢复解决方案

云备份和恢复解决方案越来越受到消费者和企业的欢迎，但是当企业必须备份大量数据（例如整个数据中心的内容）并希望减少其基础设施支出和管理负担时，它们尤其有用。

云备份和恢复可在辅助异地存储位置保存数据副本。云供应商以订购方式提供存储访问，并可能提供额外的托管备份和恢复服务，其定价基于存储容量和带宽使用量。

组织可以选择和部署自己的备份应用程序，使用云供应商可能提供的备份应用程序，或采用第三方服务供应商的应用程序。在所有情况下，备份应用程序都会指定要备份的文件，创建文件的加密副本，并将它们发送到异地备份目的地。

采用基于云的备份和恢复解决方案的企业可以享受云存储提供的所有好处。云供应商承担保护、管理和维护基础设施的所有责任，并且通常会保证您可以在需要时访问数据。存储容量具有高度弹性，可以根据需求进行扩展，因此除非您需要资源，否则无需为它们付费。

安全数据恢复

数据备份的安全性取决于两个主要因素：

  • 对传输中以及位于备份存储站点的备份文件进行加密。

  • 备份存储位置的物理安全、用户身份验证和访问控制。

如果您的行业有规管数据隐私和安全的法规，您需要确保您的备份工具、流程或服务供应商遵守这些法规。（如果您与服务供应商合作，请索要合规证明）。无论您从事哪个行业，您都需要特别注意保护与您的知识产权相关的数据备份。重要的是，要确保彻底销毁任何不再需要的备份。
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