确定需要备份的数据类型后，还必须确定需要备份的频率以及还原数据的速度，也就是说，需要确定每个数据集或相关应用程序的恢复点目标和恢复时间目标。

恢复点目标 (RPO) 实质上就是您能容忍的最旧备份的年龄。RPO 因数据、应用程序、行业或这些因素和其他因素的组合而异。

例如，咖啡店的电子邮件系统可能可以承受 24 小时的 RPO，而医院、银行或其他高度管制企业的电子邮件系统可能需要以分钟为单位的 RPO。在经纪公司，每笔交易都可能价值数百万美元，交易系统可以以秒为单位衡量 RPO，甚至是更短的间隔。

恢复时间目标 (RPO) 是您可以承受的最长停机时间。当地书店付款台的 RTO 可能为数小时或数天，因为停机可能会造成每小时 100 美元的损失。在线商店的 RTO 可能以秒为单位，因为每秒的停机时间可能意味着数十万美元的业务损失。

RPO 和 RTO 决定备份的频率、方法甚至位置。如果一个应用程序的 RPO 和 RTO 以小时为单位，那么每晚向任何第三方云提供商进行备份都是可行的。

RPO 和 RTO 以秒（或更短时间）为单位的应用程序可能需要数据连续复制，甚至需要在附近位置托管完全冗余的系统，以便在发生任何数据丢失或系统问题时立即无缝接管。

与您合作的任何数据恢复服务供应商都应提供服务级别协议 (SLA)，详细说明他们能够实现的 RPO 和 RTO、他们实施的安全控制措施以及他们已经设立的防止数据丢失的措施。您的合同应明确规定存储备份的一个或多个站点，并说明供应商将如何遵守您所在行业的任何规定。