迁移到云可能是一个令人困惑、十分耗时且成本高昂的过程。IBM Turbonomic 平台提供易于使用的云迁移规划功能，让您能够从一开始就优化云服务使用，同时简化云迁移过程。无论您的组织是奉行云优先、混合云还是多云策略，Turbonomic 软件都可以提供便捷的云迁移规划工具，帮助您加快数字化转型同时帮助您充分享受折扣定价。
如何利用自动化管理多云蔓延和成本失控的情况
Turbonomic 软件能够分析应用程序工作负载的实时资源需求，无论其基于云还是在本地运行。然后，该平台会提供潜在的应用程序迁移规划，详细说明具体操作，并指出如果您采用“直接迁移”的方法而不是在迁移过程中优化工作负载的方法，哪些云配置能支持您的工作负载。这种迁移评估策略可以避免昂贵的“直接迁移”方法，从而节约成本。
Turbonomic 软件会检查与云服务提供商协商的计费和价格调整，并创建一系列基于折扣优惠的迁移规划。这些云迁移计划包括通过额外购买（预留实例和承诺使用折扣）将工作负载从按需购买价格转变为享受折扣优惠。
Turbonomic 平台提供引导式工作流程，可帮助您为组织的特定云解决方案用例配置不同的场景。您可以选择需要迁移的工作负载、计划迁移到云环境中的位置，以及您的折扣定价和许可偏好。有了这些输入信息，Turbonomic 软件可以在短短几分钟内创建迁移计划。
根据您的整体环境尝试“假设”迁移计划，以评估跨 AWS、Azure 和 GCP 的各种迁移策略
模拟并比较“直接迁移”计划和优化迁移计划对性能和成本的影响，让您能够做出明智的迁移决策
从 AWS、Azure 和 GCP 服务目录的所有可用选项中准确识别计算和存储要求，并考虑您与云供应商协商的任何预订、省钱套餐或承诺使用折扣
围绕单一数据源促进基础架构、应用程序和 DevOps 团队之间的协作
制定一个含精确迁移要求（包括计算实例类型、存储卷和相关成本）的可共享迁移计划
通过引导式工作流程（团队可以将其范围限定为特定环境）加速迁移规划
在迁移过程中确定节省成本的机会或所需的投资
通过持续优化控制迁移过程之后的意外成本
实施可扩展、可重复的流程，以实现未来的工作负载迁移和云整合
Turbonomic 能够以无代理的方式与您的云供应商无缝集成，优化云成本并确保应用程序性能
与其他云迁移工具相比，Turbonomic 平台能帮助组织更好地分析“搬家法 (lift and shift) ”与优化云采用策略两者的潜在优劣势。这种详细比较有助于增加您对云迁移之旅的信心。
“直接迁移”将当前的本地 VM 实例和存储层与云中最接近的等价物相匹配。这种方法通常更快，但也可能更昂贵，并且可能存在性能风险。采用优化的迁移策略来检查 VM 和存储历史使用率指标，在选定的云供应商区域内选择最佳 VM/实例类型和存储层。此方法能够以最低成本满足工作负载的性能需求。Turbonomic 软件针对两种迁移策略提供了详细的规划，组织可以比较、分析每一个独立的优化操作。
了解 Turbonomic 如何帮助您简化云迁移过程。
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