与其他云迁移工具相比，Turbonomic 平台能帮助组织更好地分析“搬家法 (lift and shift) ”与优化云采用策略两者的潜在优劣势。这种详细比较有助于增加您对云迁移之旅的信心。

“直接迁移”将当前的本地 VM 实例和存储层与云中最接近的等价物相匹配。这种方法通常更快，但也可能更昂贵，并且可能存在性能风险。采用优化的迁移策略来检查 VM 和存储历史使用率指标，在选定的云供应商区域内选择最佳 VM/实例类型和存储层。此方法能够以最低成本满足工作负载的性能需求。Turbonomic 软件针对两种迁移策略提供了详细的规划，组织可以比较、分析每一个独立的优化操作。

