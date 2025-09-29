“直接迁移”又称“重新托管”，是将应用或工作负载（及其数据存储库和操作系统）的一模一样的副本从一个 IT 环境迁移到另一个 IT 环境的过程 — 通常是从本地迁移到公有云或私有云。
因为它不涉及应用架构变更，并且几乎或根本无需更改应用代码，所以与其他流程相比，直接迁移策略的迁移速度更快、所需劳动力更少，（初始）成本也更低。 它也是最快速、最便宜的迁移方式，企业可以开始将 IT 开销从资本开销 (CapEx) 转向运营开销 (OpEx)，以启动混合云战略，同时开始利用云端更经济、更加可扩展的计算能力、存储和网络基础架构。
在云计算的早期，直接迁移可能适用于除了最古老、最复杂、耦合最紧密的本地应用之外的所有应用。 但是，随着云架构的发展，以及开发人员生产力的提高和更有利的云定价模式的出现，从长期来看，“按原样”迁移无法利用云环境的应用所具有的价值开始急剧下降。
现如今，直接迁移主要被认为是一个选项，用于迁移在某种程度上实现云就绪的工作负载（如 VMware 工作负载、容器化应用以及在微服务架构上构建的应用），或者被认为是在云端重新构建单一云应用过程中的第一步。
与继续在本地运行应用相比，直接迁移可以带来几大好处：
同样，直接迁移不会为所有应用都带来这些好处。 只对云环境进行了部分优化的应用可能永远无法实现云的潜在成本节约优势，从长远来看，在云端运行这些应用的成本可能会更高。 如果应用在本地运行速度缓慢或效率低下，那么在不进行任何修改的情况下，将它迁移到云端也不太可能改善这种状况。 许可费和一些限制可能会导致直接迁移的费用高得令人望而却步，甚至违法。
VMware 虚拟化技术在企业中随处可见。 VMware 代表了 80% 的虚拟化市场，《财富》百强企业全都使用 VMware 来虚拟化他们的本地数据中心。 意料之中的是，大多数的云提供商都为托管应用提供 VMware 基础架构，有些提供商还为将 VMware 直接迁移到云端提供专门的工具和服务。
要直接迁移现有的 VMware 工作负载，本地数据中心和目标云数据中心应该共享相同的底层 VMware ESXi 管理程序和一组通用的与 VMware 和 vSphere API 兼容的管理工具和脚本。 云提供商应拥有一支具备相关技能和经验的运营团队来管理 VMware 软件栈。
简化 VMware 直接迁移的关键技术是 VMware HCX（混合云扩展），从本质上说，它是一种用于将本地网络扩展到云端 VMware 环境的工具，旨在快速实施混合云基础架构。 HCX 能够实现数千台虚拟机 (VM) 从本地到云端的大规模迁移；您可以使用相同的工具、脚本和技能来管理和操作本地和云端工作负载；还可以在云端复制和恢复本地工作负载。
直接迁移是 IaaS（基础架构即服务）迁移，您可将移动应用按原样从本地基础架构迁移到付费订阅或按使用付费的云基础架构。
从广义上讲，云迁移还可以考虑另外两种方式：
PaaS 迁移
PaaS（平台即服务）迁移涉及到修改您的应用，以利用云提供商的 PaaS 堆栈所具有的更大优势。 您可能需要对应用进行重构或重建平台，通过做出一些小规模的更改来优化其面向云的性能或利用特定的云功能，而不会影响到用户体验。 您可能还需要对应用进行重新架构，以获得微服务、容器或无服务器计算的好处。 或者，您可以使用云提供商的开发工具和平台功能完全重新设计应用，从而提高开发人员的生产率。
与直接迁移相比，PaaS 迁移的成本更高、劳动力更密集、耗时更久。 但它使您的应用能够更好地利用云原生操作自动化、开发人员生产力、安全性、弹性和按使用付费的成本模式，从而迅速收回您的初始投资。
SaaS 迁移
SaaS（软件即服务）迁移意味着您可以使用基于云的现成备选项来替代本地应用，该备选项提供类似的功能，并且能够更充分地利用云提供商基础架构所具有的优势。
正确的 SaaS 迁移可以利用 PaaS 迁移的云优势来实现直接迁移的低成本。 但是，它也可能要求您放弃或等待某些特性或定制，并且很可能需要您采用 SaaS 应用，以获得数据管理、访问控制和安全性等功能。
再次重申，随着云技术不断提高开发人员的生产率并改进云定价模式，将无法利用云环境的工作负载迁移到云端变得越来越没有意义（从长远来看，成本也会越来越高）。 但在一些情况下，直接迁移仍然比 PaaS 迁移更有意义：
在采取任何直接迁移行动之前，请仔细评估可能影响难度、成本和最终价值的因素，并为应对这些情况做好准备。 这些包括但不限于以下内容：
IBM Cloud 提供了最开放、最安全的企业公有云，它作为下一代混合多云平台，具备诸多先进的数据和 AI 功能以及 20 个行业的深厚企业专业知识。
创造价值并实现业务转型。IBM 云迁移服务可帮助您处理企业的云迁移事务，这样您就可以专注于其他方面的工作。
IBM Cloud for VMware Solutions 旨在帮助您将 VMware 工作负载从本地迁移到 IBM Cloud。
IBM 解决方案和工具将通过顺畅无阻的体验，帮助您快速、安全且无缝地迁移至 IBM Cloud。 您可以从任何环境迁移任何类型的工作负载。 IBM 将携手合作伙伴，为您提供大量自助服务工具，支持您的无缝迁移之旅。