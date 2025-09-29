什么是直接迁移？

“直接迁移”是一种将应用从本地迁移到云端的相对快速且廉价的方式。
“直接迁移”又称“重新托管”，是将应用或工作负载（及其数据存储库和操作系统）的一模一样的副本从一个 IT 环境迁移到另一个 IT 环境的过程 — 通常是从本地迁移到公有云或私有云。

因为它不涉及应用架构变更，并且几乎或根本无需更改应用代码，所以与其他流程相比，直接迁移策略的迁移速度更快、所需劳动力更少，（初始）成本也更低。 它也是最快速、最便宜的迁移方式，企业可以开始将 IT 开销从资本开销 (CapEx) 转向运营开销 (OpEx)，以启动混合云战略，同时开始利用云端更经济、更加可扩展的计算能力、存储网络基础架构。

云计算的早期，直接迁移可能适用于除了最古老、最复杂、耦合最紧密的本地应用之外的所有应用。 但是，随着云架构的发展，以及开发人员生产力的提高和更有利的云定价模式的出现，从长期来看，“按原样”迁移无法利用云环境的应用所具有的价值开始急剧下降。

现如今，直接迁移主要被认为是一个选项，用于迁移在某种程度上实现云就绪的工作负载（如 VMware 工作负载、容器化应用以及在微服务架构上构建的应用），或者被认为是在云端重新构建单一云应用过程中的第一步。
直接迁移的好处

与继续在本地运行应用相比，直接迁移可以带来几大好处：

  • 快速、经济高效、干扰最小的迁移：直接迁移支持您快速迁移，无需依赖一个大型团队来完成这项任务。 在迁移过程中，本地应用可以保持不变，从而不会造成服务中断，并且用户的应用体验始终如一。

  • 具有提高性能的潜力：直接迁移使您有机会在更新后性能更高的硬件上运行应用，而无需自己采购硬件。

  • 在本地一边整合、一边扩展容量：在按使用付费的基础上增加云计算能力、存储和额外的网络带宽，同时整合本地数据中心基础架构和成本。

  • 按需可扩展性：直接迁移支持组织扩展应用，而不必购买也不必实际安装新的计算能力。 您也不必为了应付高峰流量而过度调配硬件。

  • 节约成本的弹性：一些应用还可以利用云弹性 — 自动添加和缩减资源以精确匹配需求的能力。 云的弹性越大，应用对它的利用率就越高，您在任何给定时间通过只使用所需资源来节省成本的几率也就越大。

  • 增强安全性：一旦迁移完成，即使遗留应用也可以利用云安全服务，如基于角色的访问控制、多因素身份验证和统一混合安全流程。

  • 减少本地数据中心的成本和困扰：迁移到云端的应用越多，缩减本地基础架构以及管理和维护成本的速度也就越快。

  • 通往混合云的简单的第一步：直接迁移是一种简单的方法，可以将应用转移到最合适的私有云或公有云，同时继续在本地托管其他应用工作负载。 使用正确的管理工具，您可以将平台作为单一的优化型基础架构进行管理。

同样，直接迁移不会为所有应用都带来这些好处。 只对云环境进行了部分优化的应用可能永远无法实现云的潜在成本节约优势，从长远来看，在云端运行这些应用的成本可能会更高。 如果应用在本地运行速度缓慢或效率低下，那么在不进行任何修改的情况下，将它迁移到云端也不太可能改善这种状况。 许可费和一些限制可能会导致直接迁移的费用高得令人望而却步，甚至违法。
直接迁移 VMware 工作负载

VMware 虚拟化技术在企业中随处可见。 VMware 代表了 80% 的虚拟化市场，《财富》百强企业全都使用 VMware 来虚拟化他们的本地数据中心。 意料之中的是，大多数的云提供商都为托管应用提供 VMware 基础架构，有些提供商还为将 VMware 直接迁移到云端提供专门的工具和服务。

要直接迁移现有的 VMware 工作负载，本地数据中心和目标云数据中心应该共享相同的底层 VMware ESXi 管理程序和一组通用的与 VMware 和 vSphere API 兼容的管理工具和脚本。 云提供商应拥有一支具备相关技能和经验的运营团队来管理 VMware 软件栈。

简化 VMware 直接迁移的关键技术是 VMware HCX（混合云扩展），从本质上说，它是一种用于将本地网络扩展到云端 VMware 环境的工具，旨在快速实施混合云基础架构。 HCX 能够实现数千台虚拟机 (VM) 从本地到云端的大规模迁移；您可以使用相同的工具、脚本和技能来管理和操作本地和云端工作负载；还可以在云端复制和恢复本地工作负载。
直接迁移与其他的迁移替代方案

直接迁移是 IaaS（基础架构即服务）迁移，您可将移动应用按原样从本地基础架构迁移到付费订阅或按使用付费的云基础架构。

从广义上讲，云迁移还可以考虑另外两种方式：

PaaS 迁移
PaaS（平台即服务）迁移涉及到修改您的应用，以利用云提供商的 PaaS 堆栈所具有的更大优势。 您可能需要对应用进行重构重建平台，通过做出一些小规模的更改来优化其面向云的性能或利用特定的云功能，而不会影响到用户体验。 您可能还需要对应用进行重新架构，以获得微服务、容器无服务器计算的好处。  或者，您可以使用云提供商的开发工具和平台功能完全重新设计应用，从而提高开发人员的生产率。

与直接迁移相比，PaaS 迁移的成本更高、劳动力更密集、耗时更久。 但它使您的应用能够更好地利用云原生操作自动化、开发人员生产力、安全性、弹性和按使用付费的成本模式，从而迅速收回您的初始投资。

SaaS 迁移
SaaS（软件即服务）迁移意味着您可以使用基于云的现成备选项来替代本地应用，该备选项提供类似的功能，并且能够更充分地利用云提供商基础架构所具有的优势。

正确的 SaaS 迁移可以利用 PaaS 迁移的云优势来实现直接迁移的低成本。 但是，它也可能要求您放弃或等待某些特性或定制，并且很可能需要您采用 SaaS 应用，以获得数据管理、访问控制和安全性等功能。
直接迁移用例

再次重申，随着云技术不断提高开发人员的生产率并改进云定价模式，将无法利用云环境的工作负载迁移到云端变得越来越没有意义（从长远来看，成本也会越来越高）。 但在一些情况下，直接迁移仍然比 PaaS 迁移更有意义：

  • 您的内部基础架构成本飞涨，但您还没有完全准备好重新架构应用。 这种情况下，在您准备好或能够重新架构之前，将应用短暂地“停放”在云端是有意义的。 但资源密集型的遗留应用除外，如大数据分析、数字动画、医疗或工程成像等，因为它们按使用付费的云成本往往会以超出预期的速度增长。

  • 您希望迁移现成的应用。 您不能重新架构这些应用，因此，唯一切合实际的替代方法就是将它们按原样迁移到云端。

  • 您需要成本更低、可扩展性更强的备份与恢复。 除了受到最严格监管的行业或者拥有最严格的 RPO/RTO（恢复点目标/恢复时间目标）的应用外，将备份从本地转移到云端是所有行业的常见用例。
直接迁移评估和规划

在采取任何直接迁移行动之前，请仔细评估可能影响难度、成本和最终价值的因素，并为应对这些情况做好准备。 这些包括但不限于以下内容：

  1. 应用寿命：您打算继续使用该应用或运行此工作负载多长时间？ 大多数情况下，迁移打算在 12 个月内淘汰的应用是没有意义的。

  2. API 访问限制：确保移动到云端不会给当前 API 工具带来瓶颈。

  3. 迁移自动化工具：确定您的云托管提供商是否提供任何迁移自动化工具，并为尽可能地使用它们做好规划。

  4. 迁移优先级分配：如果您计划迁移多个应用，请创建一个运行手册，确保首先迁移关键任务型应用（或者根据您的业务优先级进行排序）。

  5. 合规性：在从私有本地环境迁移到私有云或公有云之前，请评估您的迁移计划和云提供商的基础架构，确保在迁移期间和迁移之后满足所有合规需求。

  6. 特性和范围蔓延：功能丰富的云环境很容易诱使您动态集成功能，从而导致延迟和资源消耗。 建立一个定义明确的项目，并在整个迁移过程中坚持目标。
迁移到 IBM Cloud

IBM Cloud 提供了最开放、最安全的企业公有云，它作为下一代混合多云平台，具备诸多先进的数据和 AI 功能以及 20 个行业的深厚企业专业知识。

云迁移咨询

创造价值并实现业务转型。IBM 云迁移服务可帮助您处理企业的云迁移事务，这样您就可以专注于其他方面的工作。

IBM Cloud for VMware Solutions

IBM Cloud for VMware Solutions 旨在帮助您将 VMware 工作负载从本地迁移到 IBM Cloud。

资源 什么是云计算？
云计算将 IT 基础架构转型为公用事业形式：借助云计算，可通过互联网“插入”计算资源和应用，而无需在本地进行安装和维护。
什么是虚拟机？
虚拟机是物理计算机的虚拟表现形式，是第一代云计算的计算单元。
什么是微服务？
在微服务架构中，每个应用都由许多较小的、松散耦合且可独立部署的服务组成。
