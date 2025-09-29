“直接迁移”又称“重新托管”，是将应用或工作负载（及其数据存储库和操作系统）的一模一样的副本从一个 IT 环境迁移到另一个 IT 环境的过程 — 通常是从本地迁移到公有云或私有云。



因为它不涉及应用架构变更，并且几乎或根本无需更改应用代码，所以与其他流程相比，直接迁移策略的迁移速度更快、所需劳动力更少，（初始）成本也更低。 它也是最快速、最便宜的迁移方式，企业可以开始将 IT 开销从资本开销 (CapEx) 转向运营开销 (OpEx)，以启动混合云战略，同时开始利用云端更经济、更加可扩展的计算能力、存储和网络基础架构。

在云计算的早期，直接迁移可能适用于除了最古老、最复杂、耦合最紧密的本地应用之外的所有应用。 但是，随着云架构的发展，以及开发人员生产力的提高和更有利的云定价模式的出现，从长期来看，“按原样”迁移无法利用云环境的应用所具有的价值开始急剧下降。

现如今，直接迁移主要被认为是一个选项，用于迁移在某种程度上实现云就绪的工作负载（如 VMware 工作负载、容器化应用以及在微服务架构上构建的应用），或者被认为是在云端重新构建单一云应用过程中的第一步。