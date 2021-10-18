如今，云计算无处不在，不断改变着个人和组织（从小型初创公司到大型企业）的运营方式。企业依靠云计算实现远程办公，并利用人工智能 (AI)、机器学习 (ML) 和边缘计算等创新技术。

云计算基础设施依赖于第三方云服务提供商 (CSP) 拥有和运营的网络（由远程数据中心、服务器和存储系统组成），此类 CSP 包括 Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud Platform、Microsoft Azure 和 IBM Cloud®。

有 4 种主要的云交付模式：

公有云

私有云

混合云