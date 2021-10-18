云计算使组织能够通过互联网使用 IT 基础架构和应用程序，而不是在本地安装和维护它们，从而提供更大的灵活性、效率和战略价值。
云计算优势的影响是深远的。在这里，我们将它们分为 3 个主要类别：
在此模型中，即用型软件应用程序、虚拟机 (VM)、基础设施和开发平台等计算资源由第三方提供商通过公共互联网提供。IDC 的一项研究预测，2024 年全球公共云服务支出将达到 8050 亿美元，而 2028 年此规模将翻一番。1
最流行的 4 种云计算服务类型是基础设施即服务 (IaaS)、平台即服务 (PaaS)、软件即服务 (SaaS) 和无服务器。大多数企业组织将这四种方式组合使用作为其云交付堆栈的一部分：
私有云环境将所有硬件和软件资源专门分配给 1 个客户。需要满足严格监管标准或处理敏感数据的企业（例如，金融机构，医疗保健提供方）通常会选择私有云。
混合多云在同一 IT 基础设施中集成了来自一个以上提供商的多个云服务。这种架构为企业提供了灵活性，使其能够在多个云之间迁移、构建和优化应用程序，从而实现云计算的最佳效果。
现代混合多云生态系统支持云原生应用开发（例如，微服务），并使用开源容器编排平台（例如 Kubernetes）在内部部署数据中心、公共云、私有云和边缘环境之间自动部署应用。
灵活性是指产品或服务适应不断变化的需求和环境的速度。灵活性涵盖了云计算的以下优势：
云基础架构可按需扩展，以支持不断变化的工作负载。例如，云供应商可以根据实时使用情况动态调整带宽，在客户需求激增（例如限时抢购）时自动扩大带宽，在流量下降时自动缩小带宽。
用户可选择公有云、私有云或混合云存储选项，具体取决于其数据存储、安全性及其他需求，例如，数据备份和灾难恢复 (BDR) 服务允许企业在远程服务器上复制和存储数据，以保护其免于中断或损坏。BDR 帮助公司从数据损坏、恶意软件攻击和其他灾难中恢复，以帮助确保业务连续性。
组织可以通过“即服务”选项确定其控制级别。除了 SaaS、PaaS 和 IaaS 之外，组织还可以使用整合平台即服务 (iPaaS) 等平台进一步自定义其基于云的服务。
iPaaS 是一套基于云的工具，用于集成来自不同 IT 环境中托管的多个应用程序的数据。iPaaS 可帮助企业解决 SaaS 蔓延问题。
如今，云提供商提供强大的云安全功能，例如用于保护和保障数据、应用程序和基础设施的专用软件。这些产品包括虚拟私有云 (VPC)、应用程序编程接口 (API) 密钥、安全信息和事件管理 (SIEM) 等。
云的效率是指以最优方式使用云资源以降低成本、减少浪费和最大化运营成果的能力。效率涵盖云计算的以下优势：
云全球位置网络使得几乎任何连接互联网的设备都可以访问基于云的应用程序和数据。此项优势使企业能够将工作负载部署到距离客户最近且具有低延迟连接的位置。
云平台提供现成的基础设施，无需管理物理硬件即可实现快速的应用程序开发和部署。DevOps 开发运维和其他 IT 团队可以快速测试、迭代和启动新产品和服务。这使得组织能够快速将其应用程序推向市场。
在云中，网络备份有助于防止因硬件故障而导致的数据丢失。云中的数据安全使组织能够集中管理和保护分布式网络中的敏感信息。云平台提供先进的安全措施，例如加密和威胁监控，这有助于最大限度地降低数据泄露的风险，同时确保遵守行业法规。
云计算使用远程资源，从而减少组织数据所需的本地资源。这一优势降低了购买、维护和升级服务器及其他设备的成本。
大多数主要的云供应商都提供“公用事业”成本结构，这意味着用户只需为他们使用的资源付费。即用即付定价为客户提供控制权，无需长期合同或承诺。
根据 IBM 商业价值研究院的一项研究，大规模使用完整的混合多云平台技术和运营模式所获得的价值是单平台、单一云供应商方法所获价值的 2.5 倍。云计算的战略价值优势包括：
云服务提供商管理底层基础设施，使组织能够专注于应用程序开发和其他优先事项。云自动化工具（如用于汇总实时统计数据和 AI 驱动的数据分析的仪表板）有助于减少手动任务和其他管理负担。
全球访问意味着团队可以在不同地点进行远程协作。
与在云迁移过程中落后且必须投入 IT 资源来管理基础设施的竞争对手相比，组织可以采取更灵活的行动。
云服务通过使用可再生能源、优化空间利用和使用先进的冷却技术帮助公司减少碳足迹。
在采用云技术和实践时，组织应考虑以下事项，以帮助充分发挥云的优势：
云战略首先要分析现有的内部系统、应用程序和员工队伍技能。确定工作负载并确定其位于私有云还是公有云环境中。
概述业务用例。例如，一家医疗保健公司可能需要一个私有云环境来存储敏感客户数据，并使用公共云来测试新的客户服务移动应用程序。
寻找能够随着云环境的发展提供所需服务的提供商。如果您需要在多云环境中分配不同的混合云合同，请寻找能够与其他提供商平台良好集成的解决方案。
仔细查看云服务级别协议 (SLA)，即服务提供商与客户之间定义服务和预期性能水平的合同。SLA 旨在满足客户期望，让 CSP 负起责任，并帮助优化最终用户体验。审阅有关延迟、数据可用性、系统运行时间和计划外停机时间的条件和保证。
云安全是提供商和客户之间的共同责任。在这种模式下，云供应商会遵循最佳安全实践，并采取积极措施保护其服务器的完整性。例如，在 PaaS 模型中，客户负责保护应用程序、工作负载和数据；提供商负责管理和保护平台。实施零信任安全模型，为用户、设备、应用程序和数据之间的每个单独连接实施安全策略。
在使用具有不同仪表板的多个云计算供应商时，监控指标和比较数据可能会导致云计算蔓延。云服务提供商 (CSP) 提供云成本管理工具，以帮助您跟踪账单、功能和其他配置，从而使您能够优化成本。
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