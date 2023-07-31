基础设施即代码是使用代码和模板自动预配和管理 IT 基础设施，而无需手动配置硬件组件的过程。通过 IaC，IT 基础设施在配置文件中定义，并根据编码的配置自动启动。

IaC 允许大规模自动预配置和管理 IT 资源（这是实现成功的 DevOps 的必要条件），并可简化代码开发和部署过程。它还有助于支持配置管理，并通过预配置一致的环境来防止配置偏差。

IaC 工具（如流行的开源选项 Terraform和 Ansible® ）可与 Kubernetes 等容器编排工具结合使用，以提高微服务架构的效率，并进一步调整和优化 DevOps 流程。