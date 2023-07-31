云自动化是指通过实施一些工具和流程来减少或消除与预配置、配置和管理云环境相关的手动工作。
云自动化工具在虚拟环境中运行，并可以在公有云和私有云以及混合云和多云环境中使用。事实上，自动化通常用于实现复杂 IT 环境中流程和策略的标准化。
云计算自动化在帮助组织更好地利用云计算的优势（如按需使用云资源的能力）方面发挥着重要作用。它也是高效开发运维 (DevOps) 工作流程的重要组成部分。
与许多其他自动化工具一样，云自动化解决方案通常会自动执行那些效率低下或过于复杂而无法手动执行的任务。就云环境而言，这包括为工作负载部署和更新预配置资源、设置虚拟机 (VM)、监控性能等任务。
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云自动化很重要，因为它有助于实现云计算的承诺和价值。云计算的吸引力在于，它使组织能够灵活地按需访问所需的资源。然而，如果没有自动化，要使用云服务，仍然需要有人启动资源，对其进行测试及使用后拆除。在每天进行大量部署的现代工作流程中，在这种情况下，始终如一地交付高质量代码既困难又费力。自动化可实现云资源的自动供应、预配置和优化，从而帮助解决这一问题。
云自动化还可以帮助解决云平台采用者指出的常见痛点，即失控的云账单和难以管理和集成的复杂环境（通常会导致账单增加！）。云自动化通过在云环境中提供更好的控制和可见性来缓解这些问题，促进高效的资源配置和管理，并减轻 IT 团队的重复性工作负担，使他们有更多时间专注于更高级别的创新工作。
企业可以通过多种方式利用云自动化来改进工作流程和工艺。以下是一些最常见的例子：
云自动化工具可用于跟踪正在使用的云资源，并自动扩展或缩减资源以满足工作负载需求。一旦设置了扩展参数，就可以实现资源分配和负载平衡自动化，这有助于提高可用性和性能，并减少浪费。
为了充分利用本地部署数据中心和云部署模型的优势，组织经常使用混合云。然而，在这些不同的环境中分配工作负载和管理资源给 IT 团队带来了挑战。您可以使用自动化来更好地集成数据中心，并在整个环境中实现更高的一致性和协调性。
例如，自动化可用于提供全面的资源视图，并在本地数据中心和云基础设施之间同步资产。它允许团队将相同的代码应用于现场系统和云资源，并为如何在混合云环境中分配工作量制定标准化的策略。
自动化还可以帮助实现多云环境的一致性，在多云环境中，来自不同云提供商的公有云可能无法轻松地相互操作。自动化允许您对资源进行编码，并在所有云中使用单一应用程序编程接口 (API)。
为了实现持续交付和持续部署，您需要将应用程序部署管道自动化，包括提供真实的开发和测试环境。基础设施即代码和使用云资源的一致环境的自动配置可以用于实现这种敏捷的工作流程。
手动备份非常耗时，并且在面对更紧迫的问题时容易出现延迟。组织在意识到数据备份问题时往往为时已晚。
自动备份不需要您的 IT 团队花费时间，也无需在流程中做出决策。通过定期安排的全环境备份自动化流程，您可以减少代价高昂的故障和数据丢失。
在现代 IT 环境中，尝试手动跟踪云实例是一项艰巨的任务，如果不是不可能的话。您很容易忘记那些没有充分利用但仍在付费的云资产。自动化可以帮助您最有效地利用您的云支出。
例如，您可以使用自动化工具实时匹配资源与工作负载需求，消除过度预配置，并最大限度地利用预留实例等定价折扣。
自动化可用于为工作流程设置版本控制并改善配置管理，这对于在用户信息处理等方面面临严格审查的组织来说至关重要。自动化让您可以更轻松地向监管机构证明，用户和应用程序每次访问敏感数据时都遵循受保护的相同流程。
与其他自动化解决方案一样，云自动化在减少 IT 团队的手动工作和冗余工作量方面具有明显的优势。云自动化可用于简化流程、消除资源浪费，并最终减少因预配置和管理基于云的运营所花费的时间和金钱。它还具有一些更特别的好处：
DevOps 是一种软件开发流程和组织理念，旨在加速软件开发生命周期。它通过自动化以及整合开发、IT 运营和其他以前各自为政的团队的工作，促进持续集成、持续交付和持续部署。
在快节奏的现代工作流程中，每天往往会多次交付新代码，如果必须有人为每个新部署手动预配和配置 IT 环境，那么 DevOps 就无法高效。自动化有助于流程按预期运行：
可以利用 Turbonomic 混合云成本优化平台，持续实时地自动执行关键操作，从而主动为堆栈每一层的应用程序提供最有效的计算、存储和网络资源。
Instana Observability 平台提供了增强的应用程序性能监控，具有自动化的全栈可见性、1 秒粒度和 3 秒通知功能。
API Connect 是面向 API 全生命周期的管理解决方案，通过图形化的直观体验来帮助您一致地创建、管理、保护、推广和货币化 API，从而推动本地和云端的数字化转型。
watsonx Orchestrate™ 采用 AI 和自动化技术进行更准确的预测，简化决策和流程，优化团队的时间管理。