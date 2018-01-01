IBM Turbonomic 平台的应用程序资源管理 (ARM) 功能可为企业因日益复杂的应用程序而面临的挑战提供解决方案。通过使用实时自动化和性能分析，团队可在堆栈的每一层对计算、存储和网络资源的分配进行优化。此功能可消除对被动措施和过量供给的需求，从而最终能节省时间和金钱。
凭借对应用程序需求的全面了解以及通用数据模型，Turbonomic 平台可确保持续的应用资源分配操作和性能。该平台可让企业自信地为其当前和未来的应用程序提供资源，无论是在本地、云端还是边缘，全年全天候不间断。
Turbonomic 平台采用一种获得专利的自上而下方法，可将您的业务关键型应用程序无缝连接到整个基础架构的底层资源，从应用程序到容器再到存储。无论是在云端还是本地，该平台都能提供对每一层计算、存储和网络资源的全面可见性和控制。
Turbonomic 平台提供值得信赖且持续的自动化操作，以便组织获得速度、弹性和成本节约。通过主动做出资源分配决策，该平台可降低性能风险、减少云环境浪费并提高效率。
Turbonomic 平台的应用程序资源管理解决方案利用 AI 驱动分析为 IT 自动化生成切实可行的洞察。这些洞察可推动特定的自动化操作，从而为应用程序动态地提供资源以满足性能要求和业务策略。
借助可提供实时记分卡的可定制仪表板，该平台可实现详尽监控并促进明智的决策，从而对环境进行预防性、先发制人且精确地优化。
通过持续分析堆栈每一层的资源利用率，Turbonomic 软件可识别效率低下问题，并生成用于优化资源分配的操作。该主动方法可帮助团队准确、自动地配置其环境，减少与闲置或未充分利用的资源相关的不必要费用。
Turbonomic 软件可通过分析应用程序及其底层资源的性能来实时识别潜在的瓶颈和资源限制。该平台可通过生成用于动态分配资源的操作，确保应用程序拥有所需的计算、存储和网络资源，从而以最佳性能运行。这样一来，便可帮助组织简化用户体验并最大限度地提高工作效率。
Turbonomic 平台的应用程序资源主动管理方法可在潜在问题影响性能之前识别和解决，通过减少团队在被动故障排除和解决问题上花费的时间来改进工作流程。Turbonomic 软件的自动化功能还能显著减少花在手动流程上的时间。
SulAmérica 团队最初依靠监控工具，而当其面临资源瓶颈时，必须手动分析利用率指标来识别问题。此方法导致只能被动反应，同时还阻碍了它们按需专注于创新和调整的能力。借助 Turbonomic 平台及其自动化功能，SulAmérica 提高了性能和效率，从而减少了 70% 的凭单，并将节点密度提高了 11%。
面对解决性能问题以及优化其本地和 Microsoft Azure 环境中资源分配等挑战，Komatsu 选择了 Turbonomic 平台。通过根据平台的建议来实施自动化，Komatsu 优化了其公共云战略，提高了性能，减少了浪费，最大限度地减少了用户投诉，同时还节省了超过 33% 的服务器运行速率，且累计节余超过 65 万美元。
J.B. Hunt Transport, Inc 于 2018 年踏上其公共云之旅，从而将其四分之一的本地部署工作负载迁移到 Azure Microsoft。为了解决过量供给和手动干预问题，该公司使用 Turbonomic 平台在 12 个月内执行了近 2,000 次大小调整操作，并节省了超过 650 小时的团队时间。当 J.B. Hunt 与 Google Cloud 结成战略联盟时，他们依赖 Turbonomic 平台来优化其 Azure 环境，并在短短 35 个工作日内成功迁移到 Google Cloud，且未出现任何停机时间。