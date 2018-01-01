IBM Turbonomic 平台的应用程序资源管理 (ARM) 功能可为企业因日益复杂的应用程序而面临的挑战提供解决方案。通过使用实时自动化和性能分析，团队可在堆栈的每一层对计算、存储和网络资源的分配进行优化。此功能可消除对被动措施和过量供给的需求，从而最终能节省时间和金钱。

凭借对应用程序需求的全面了解以及通用数据模型，Turbonomic 平台可确保持续的应用资源分配操作和性能。该平台可让企业自信地为其当前和未来的应用程序提供资源，无论是在本地、云端还是边缘，全年全天候不间断。