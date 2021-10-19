Terraform 是由 HashiCorp 创建的“基础架构即代码”开源工具，让程序员可以安全高效地构建、更改基础架构并标示其版本。
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首先了解基础架构即代码 (IaC) 的优点将有助于更好地了解 Terraform 的优势。开发人员可以利用 IaC，以更快和可重复的自动化方式对基础架构进行编码。它是敏捷和 开发运维 (DevOps) 实践（例如版本控制、持续整合和持续部署）的关键组成部分。
基础结构即代码有助于实现以下目标：
出于下列几点关键原因，开发人员选择使用 Terraform 而非其他基础架构即代码工具：
Terraform 模块是可以重复使用的小型 Terraform 配置，适用于一起使用的多项基础架构资源。Terraform 模块很有用，因为它们允许通过可重复使用、可配置的构造来自动化复杂的资源。即使编写非常简单的 Terraform 文件也会生成一个模块。一个模块可以调用其他模块（称为“子模块”），从而加快和精简配置组装流程。此外，还可以在同一配置或不同配置中多次调用模块。
Terraform 提供程序是用于实施资源类型的插件。提供程序包含代表用户验证和连接服务（通常由公共云供应商提供）所需的全部代码。可以查找所使用云平台和服务的提供程序，将其添加到配置中，然后使用其资源来预配基础架构。几乎所有主要云供应商、SaaS 产品等都有提供程序，由 Terraform 社区或个别组织开发或提供支持。详细列表请参阅 Terraform 文档（ibm.com 外部链接）。
有时候，Terraform 和 Kubernetes 及其用途会被混淆。它们其实并非替代品，而且可以有效地协同运作。
Kubernetes 是一种开源容器编排系统，让开发人员可以为计算集群中的节点安排部署，并主动管理容器化工作量，以确保其状态符合用户的意图。
Terraform 是一款基础架构即代码工具，其覆盖范围更广，可让开发人员自动运作涵盖多个公有云和私有云的完整基础架构。
Terraform 可以自动执行和管理基础架构即服务 (IaaS)、平台即服务 (PaaS) 甚至软件即服务 (SaaS) 级别的功能，并行构建涵盖所有这些提供程序的全部相关资源。可以使用 Terraform 自动预配 Kubernetes（特别是在云平台托管的 Kubernetes 集群），并自动将应用程序部署到集群中。
Terraform 和 Ansible 都是基础架构即代码工具，但两者之间存在一些显著差异：
IBM Cloud Schematics 通过提供面向所需云基础架构的声明性 Terraform 模板来实现自动化。