Terraform 是一款声明性编码工具，使开发人员能够使用名为 HashiCorp 配置语言 (HCL) 的高级配置语言来描述用于运行应用程序的云端或本地部署基础架构所需的“最终状态”。然后，该工具会生成达到该最终状态的计划，并运行该计划以预配基础架构。

Terraform 使用简单的语法，预配多个云端和本地部署数据中心的基础架构，并根据配置变化安全高效地重新预配基础架构。因此，它是目前最常用的基础架构自动化工具之一。如果贵企业计划部署混合云或多云环境，很可能希望或需要了解 Terraform。