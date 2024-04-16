发布日期：2023 年 11 月 27 日
贡献者：Camilo Quiroz Vazquez、Michael Goodwin
最终用户体验监控 (EUEM) 是从最终用户的角度监控 IT 运营的性能和有效性的过程。EUEM 提供 IT 和开发运维(DevOps) 团队改进服务和快速解决用户问题所需的数据和洞察，使应用程序更加可靠和高效，并提供更好的用户体验。
IT 团队通过应用程序性能监控（APM）和网络性能监控来评估其服务的技术运营情况，但了解最终用户的观点是分析产品和功能的关键。
为了全面了解最终用户体验，EUEM 工具收集并汇总与整个用户旅程相关的数据，包括最终用户设备、应用程序和网络的性能。重要的是要记住，最终用户既可以指使用产品、应用程序或功能的外部客户，也可以指员工。
最终用户体验管理工具提供具有实时分析功能的仪表板，通过实时性能监控、网络连接监控、性能问题根本原因分析以及自动修复这些问题的功能，帮助 IT 部门获得对服务交付的端到端可见性。
通过更深入地了解外部客户和员工对企业 IT 资源的体验，组织可以更好地观察其业务运营。这有助于识别瓶颈和其他性能问题，监控远程工作的生产力，提供更好的产品和服务，并最终改善业务成果等。
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组织可以使用多种最终用户体验管理工具和方法来监控 IT 服务。此类工具旨在为 IT 部门提供解决后端问题并保持服务平稳运行所需的信息。这包括有关应用程序使用情况和性能、网络流量和速度、端点性能等的数据——所有最终影响最终用户体验的因素。
平台可以将主动和被动监控方法结合起来，并深入了解应用程序、设备和网络性能，有助于更全面地了解最终用户体验。
真实用户监控记录真实用户与应用程序、网页或服务的交互。 这种类型的监控可以让 IT 团队了解用户行为以及页面加载时间、跳出率（登陆页面后立即离开网站的用户数量）、最常使用的页面或应用程序，以及是否有业务流程的任何部分未按预期运行。真实用户监控根据设定的指标，利用 JavaScript 代码触发数据收集。
真实用户监控的优势在于，组织可以处理来自真实用户的真实数据。 与综合监控相比，真实用户监控可以提供更准确的用户旅程表示。另一方面，由于这种方法使用实时数据，组织通常会在事后对问题做出反应，而不是实施主动解决方案来解决综合监控测试中突出显示的假设问题。
应用程序性能监控通过监控 Web 应用程序、移动应用程序和 SaaS 应用程序的性能来跟踪 IT 服务。APM 工具可帮助跟踪错误率、停机时间和响应时间等指标。这些指标使服务提供商能够深入了解应用程序性能和可用性，以及他们在问题发生时解决问题的速度。
综合监控允许 IT 团队对所提供的服务进行自动测试，以保持最佳性能。 与 RUM 不同，综合监控（有时称为综合测试）不依赖于真实用户。综合监控用于创建具有不同变量的测试，例如用户地理位置、网络类型和不同设备，旨在模拟唯一用户的参与度。
综合监控在开发阶段特别有用，可用于测试多种场景，有助于在产品发布之前对其进行优化。从综合测试中收集的数据可用于主动识别可能影响用户满意度的性能瓶颈。
设备性能监控有时被称为端点监控，涉及从各种用户设备收集数据，包括计算机、本地服务器、移动设备和联网设备（例如医疗设备或制造机械）。 端点监控对于监控内部或外部客户使用的第三方设备上的潜在数据泄露或其他 IT 安全风险等问题尤其重要。
最终用户体验通常使用与用户体验相关的指标和监控解决方案以及跟踪实现既定性能标准进展的 KPI 来衡量。EUEM 产品的监控功能各不相同，但常见的监控指标包括：
EUEM 工具可以监控网络延迟，或数据通过网络从一个点传输到另一个点所需的时间。 低延迟网络的响应速度更快，从而带来更高效的应用程序性能和更积极的用户体验。
所有企业都希望将延迟降至最低，尽管这在某些行业和用例中更为重要。例如：进行数字化转型的组织需要维护低延迟网络，以在整个转型过程中保持员工和客户的生产力。
应用程序中断可能由许多因素引起，例如网络中断、编码错误、云供应商故障、预定更新或安全漏洞。 无论如何，过长的应用程序停机时间都会对用户体验产生负面影响（更不用说收入损失和客户流失了）。监控平均检测时间 (MMTD)，即检测到问题所需的时间，以及平均修复时间 (MTTR)，即检测到错误后进行故障排除所需的时间，对于最大限度地减少停机时间至关重要。
带宽是衡量在任何给定时间可以通过网络的数据量的指标，是监控应用程序性能时的一个重要指标。 与衡量系统速度的延迟不同，带宽衡量的是容量。组织希望确保其网络有能力处理流量和用户活动，特别是在高峰使用时段。
了解吞吐量通常更有价值。 带宽衡量可能的容量，而吞吐量衡量在特定时间范围内实际通过网络的平均数据量，同时考虑延迟的影响。 它反映了成功到达的数据包数量和丢失的数据包数量。
监控工具可以跟踪网络流量和系统存储，这使 IT 团队能够优化系统并提前规划，以保持应用程序高效运行，即使在流量高峰期间也是如此。
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