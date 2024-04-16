IT 团队通过应用程序性能监控（APM）和网络性能监控来评估其服务的技术运营情况，但了解最终用户的观点是分析产品和功能的关键。



为了全面了解最终用户体验，EUEM 工具收集并汇总与整个用户旅程相关的数据，包括最终用户设备、应用程序和网络的性能。重要的是要记住，最终用户既可以指使用产品、应用程序或功能的外部客户，也可以指员工。

最终用户体验管理工具提供具有实时分析功能的仪表板，通过实时性能监控、网络连接监控、性能问题根本原因分析以及自动修复这些问题的功能，帮助 IT 部门获得对服务交付的端到端可见性。

通过更深入地了解外部客户和员工对企业 IT 资源的体验，组织可以更好地观察其业务运营。这有助于识别瓶颈和其他性能问题，监控远程工作的生产力，提供更好的产品和服务，并最终改善业务成果等。