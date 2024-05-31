iPaaS（即集成平台即服务）是一种基于云的自助服务解决方案，可以标准化应用程序的集成方式，并简化跨本地和云环境的集成。iPaaS 也称为云集成或基于云的集成。
业务技术专家、民众和专业开发人员、集成专家和顾问均可以使用开箱即用的 iPaaS 解决方案来快速构建集成流程，以便在组织内部或与多个公司共享数据。
借助 iPaaS 解决方案，组织可以连接不同的应用程序、数据、业务流程和服务，无论它们是托管在本地、私有云还是在公有云环境中。iPaaS 还为 DevOps、IT 和业务团队提供了一种快速构建集成，并在整个组织的应用程序资产和生态系统中实现实时更新的方法。
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企业集成一直以来都是 IT 部门面临的挑战。
过去，企业通过定制编程、企业中间件或企业应用集成 (EAI) 实施来集成业务流程，如面向服务的架构 (SOA)。这些集成解决方案行之有效，但创建起来既昂贵又耗时。由于缺乏数据交换，公司还容易受到数据孤岛的影响，导致组织的一部分无法看到另一部分的数据。需要共享数据时，这种缺乏可见性的情况会导致效率低下。
为了保持竞争力以及快速响应和适应市场变化，组织加快了对数字技术的采用，包括 SaaS 应用程序和云服务。这种快速采用导致组织的应用程序在本地和多个云上激增。
如今，随着大量应用程序（包括 SaaS 应用程序和云应用程序）集成在单个组织内，IT 部门构建定制集成变得非常困难。
此外，网络服务、边缘计算和物联网 (IoT) 的扩展对与各种产品的快速集成产生了进一步的需求。如今的公司必须能够快速集成本地、私有云、边缘以及多个供应商的公有云中的应用程序和服务。
与传统集成方法相比，iPaaS 解决方案具备以下优势：
简化和改进的 B2B 集成：每个企业都有自己的与合作伙伴交换信息的流程。不同公司使用的不同应用程序使得沟通变得困难。企业可以使用 iPaaS 来改进 B2B 集成，最终增加收入并缩短上市时间。
iPaaS 为企业中所有应用程序（无论是在本地还是在云中）之间的数据交换和数据集成提供单一解决方案和一致的流程。
平台由您的云供应商托管和管理，并作为服务提供，您只需订阅平台，选择用于针对应用程序集成进行配置和自动化的工具和服务，即可开始工作。云供应商负责处理其余的工作，包括数据治理、安全保障、软件补丁、硬件维护以及新功能更新（当新功能可用时）。
公司正在转向 iPaaS，以以便更轻松地管理应用程序和数据、快速集成旧版系统，并在实现应用程序现代化的过程中解决复杂的集成问题。这种多功能性对整个组织都很有吸引力。iPaaS 解决方案的常见用例包括：
HR：优化招聘流程；员工入职；以及薪酬和福利。
营销：加快数据丰富和基于意图的营销活动；以及基于账户的营销协调。
财务：整合核心银行服务；财务规划和计费。
销售：管理销售机会管理；销售线索路径；SLA；以及指标和预测。
IT：工单上报和管理自动化；服务台管理；和威胁管理。
通过强大的 iPaaS 解决方案连接并自动化您的业务，该解决方案可以轻松地与数百个预构建的连接器进行集成。
跨多云管理您的 API 生命周期，促成整体业务生态系统实现社交化，并优化经济效益。
连接应用程序、数据、业务流程和服务，无论它们是托管在本地、私有云中还是公共云环境中。
iPaaS 为企业中所有应用程序（无论是在本地还是在云中）之间的数据交换和数据集成提供单一解决方案和一致的流程。
iPaaS 平台由您的云提供商托管和管理，并作为服务提供，您只需订阅 iPaaS 平台，选择用来对应用程序间集成进行配置和自动化的工具和服务，即可开始工作。云提供商负责处理其余的工作，包括数据治理、安全性、软件补丁、硬件维护以及新功能更新（只要有新功能可用）。