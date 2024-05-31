业务技术专家、民众和专业开发人员、集成专家和顾问均可以使用开箱即用的 iPaaS 解决方案来快速构建集成流程，以便在组织内部或与多个公司共享数据。

借助 iPaaS 解决方案，组织可以连接不同的应用程序、数据、业务流程和服务，无论它们是托管在本地、私有云还是在公有云环境中。iPaaS 还为 DevOps、IT 和业务团队提供了一种快速构建集成，并在整个组织的应用程序资产和生态系统中实现实时更新的方法。