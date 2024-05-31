主页 topics 什么是 iPaaS（集成平台即服务）？ 什么是 iPaaS (集成平台即服务)？
通过强大的 iPaaS 解决方案连接并自动化您的业务
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什么是 iPaaS (即集成平台即服务)？

iPaaS（即集成平台即服务）是一种基于云的自助服务解决方案，可以标准化应用程序的集成方式，并简化跨本地和云环境的集成。iPaaS 也称为云集成基于云的集成

业务技术专家、民众和专业开发人员、集成专家和顾问均可以使用开箱即用的 iPaaS 解决方案来快速构建集成流程，以便在组织内部或与多个公司共享数据。

借助 iPaaS 解决方案，组织可以连接不同的应用程序、数据、业务流程和服务，无论它们是托管在本地、私有云还是在公有云环境中。iPaaS 还为 DevOps、IT 和业务团队提供了一种快速构建集成，并在整个组织的应用程序资产和生态系统中实现实时更新的方法。
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企业集成挑战

企业集成一直以来都是 IT 部门面临的挑战。

过去，企业通过定制编程、企业中间件或企业应用集成 (EAI) 实施来集成业务流程，如面向服务的架构 (SOA)。这些集成解决方案行之有效，但创建起来既昂贵又耗时。由于缺乏数据交换，公司还容易受到数据孤岛的影响，导致组织的一部分无法看到另一部分的数据。需要共享数据时，这种缺乏可见性的情况会导致效率低下。

为了保持竞争力以及快速响应和适应市场变化，组织加快了对数字技术的采用，包括 SaaS 应用程序和云服务。这种快速采用导致组织的应用程序在本地和多个云上激增。

如今，随着大量应用程序（包括 SaaS 应用程序和云应用程序）集成在单个组织内，IT 部门构建定制集成变得非常困难。

此外，网络服务、边缘计算和物联网 (IoT) 的扩展对与各种产品的快速集成产生了进一步的需求。如今的公司必须能够快速集成本地、私有云、边缘以及多个供应商的公有云中的应用程序和服务。
iPaaS 的好处

与传统集成方法相比，iPaaS 解决方案具备以下优势：

  • 更快实现价值：运营、业务和开发团队可以立即开始使用 iPaaS，他们只需订阅并开始集成。

  • 工作实现自动化：iPaaS 解决方案有助于创建工作流程，以简化和自动化手动流程和重复性任务，以便用户可以将更多时间花在更高价值的工作上。

  • 改进的可扩展性：随着您的集成需求在整个生态系统中增长，iPaaS 的自助服务模型可以轻松扩展。

  • 数据集成：iPaaS 允许组织集成来自各种工具、平台和应用程序的数据，并提高数据交换的质量，以确保为决策提供可信的数据。

  • 改进的连接性：当整个组织的应用程序之间更新和同步流程和数据时，用户可以在需要时获取所需的数据。

  • 所有用户均易于使用：少代码或无代码技术的出现使自助服务集成变为现实，并加速了 iPaaS 在整个组织中的采用。许多 iPaaS 供应商提供无代码或少代码解决方案，允许非开发人员或公众集成商无需编码专业知识即可构建、配置和管理集成。

  • 内置 API 管理：iPaaS 无需发布自定义 API 或合并来自其他服务的 API。这一切都在 iPaaS 平台中，创建了一个更具可扩展性和安全性的解决方案，用于在整个生命周期中管理 API

  • 简化和改进的 B2B 集成：每个企业都有自己的与合作伙伴交换信息的流程。不同公司使用的不同应用程序使得沟通变得困难。企业可以使用 iPaaS 来改进 B2B 集成，最终增加收入并缩短上市时间。
iPaaS 如何运行

iPaaS 为企业中所有应用程序（无论是在本地还是在云中）之间的数据交换和数据集成提供单一解决方案和一致的流程。

平台由您的云供应商托管和管理，并作为服务提供，您只需订阅平台，选择用于针对应用程序集成进行配置和自动化的工具和服务，即可开始工作。云供应商负责处理其余的工作，包括数据治理、安全保障、软件补丁、硬件维护以及新功能更新（当新功能可用时）。
iPaaS 用例

公司正在转向 iPaaS，以以便更轻松地管理应用程序和数据、快速集成旧版系统，并在实现应用程序现代化的过程中解决复杂的集成问题。这种多功能性对整个组织都很有吸引力。iPaaS 解决方案的常见用例包括：

HR：优化招聘流程；员工入职；以及薪酬和福利。

营销：加快数据丰富和基于意图的营销活动；以及基于账户的营销协调。

财务：整合核心银行服务；财务规划和计费。

销售：管理销售机会管理；销售线索路径；SLA；以及指标和预测。

IT：工单上报和管理自动化；服务台管理；和威胁管理。
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资源 2023 年 Gartner 关键能力报告

在《2023 年 Gartner 全球集成平台即服务关键能力》报告中所分析的六个用例中，IBM 在其中四个用例被评为第一名。

 什么是中间件？

中间件通过简化应用程序、应用程序组件和后端数据源之间的连接来加速分布式应用程序的开发。

 什么是 API？

API 使应用程序能够轻松、安全地交换数据和功能，从而简化软件开发和创新。

iPaaS 为企业中所有应用程序（无论是在本地还是在云中）之间的数据交换和数据集成提供单一解决方案和一致的流程。

iPaaS 平台由您的云提供商托管和管理，并作为服务提供，您只需订阅 iPaaS 平台，选择用来对应用程序间集成进行配置和自动化的工具和服务，即可开始工作。云提供商负责处理其余的工作，包括数据治理、安全性、软件补丁、硬件维护以及新功能更新（只要有新功能可用）。
采取后续步骤

IBM App Connect 是一个集成平台，可以连接应用程序和数据，而无论它们位于何处。借助数百个预构建的连接器和可定制模板，各组织可以快速连接应用程序并构建集成流。可将它部署在本地、云或部署为 Amazon Web Services 上完全托管的集成平台即服务 (iPaaS)。

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