如今，企业的业务中有成百上千的应用程序用于管理其所有日常运营，却没有一致的集成方法。这对于想要解决数据孤岛、低效工作流程和信息共享系统限制的企业而言，是一个重大挑战。

IBM 的 iPaaS（集成平台即服务）提供一种直观的模块化方法来无缝集成和连接所有应用程序和数据，无论它们位于何处。借助我们用于应用程序集成、数据集成、B2B 集成和流程自动化的灵活工具，组织可以：