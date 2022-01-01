如今，企业的业务中有成百上千的应用程序用于管理其所有日常运营，却没有一致的集成方法。这对于想要解决数据孤岛、低效工作流程和信息共享系统限制的企业而言，是一个重大挑战。
IBM 的 iPaaS（集成平台即服务）提供一种直观的模块化方法来无缝集成和连接所有应用程序和数据，无论它们位于何处。借助我们用于应用程序集成、数据集成、B2B 集成和流程自动化的灵活工具，组织可以：
在《2023 年 Gartner 全球集成平台即服务关键能力》报告中所分析的六个用例中，IBM 在其中四个用例被评为第一名。
在 Automation Explorer 上使用我们的 iPaaS 解决方案查找预构建资产，以便实现企业工作自动化
利用成百上千个预构建的接口和模板，通过简单的无代码制作体验来构建、保障和管理所有应用程序之间的流程。
在无代码、低代码和高代码工具之间无缝切换，协作构建满足所有业务需求的解决方案，并随时随地提供易于使用和管理的数据。
在单个平台上为客户、供应商和业务合作伙伴解锁统一可见性，以降低成本并自动化整个企业的 B2B 流程。
利用数字技能统筹和管理人员与系统之间的工作，以最大限度地提高业绩。
通过实时更新供应商和分销商的订单状态，加速扩展新数字渠道并提供加快履行订单。轻松聚合所有路径的数据，供用户访问以进行业务报告和数据分析，从而可以对商品和产品系列做出即时更改。
我们建议开始进行应用程序集成
通过跨数十个来源的快速数据验证优化企业的风险评估方法，以消除潜在的欺诈或错误信息。iPaaS 通过提供可靠的集成正常运行时间、可审计性、数据沿袭和监控，来支持风险分析人员更快地检测和标记错误，以避免潜在的财务损失。
我们建议开始进行数据集成
通过预定义的 EDI，在分销商、制造商和其他主要合作伙伴之间无缝连接和交换数据。分销商的自助服务访问和功能，包括 PO 仪表板和对各个目录的完整可见性，为分销商和制造客户服务代表节省了宝贵的时间。
我们建议开始进行 b2b 集成
通过自动化和简化关键业务任务，如聘用通知书和 I9 验证等，改进企业的入职流程并加快响应时间。通过智能自动化将人力资源团队的重点从重复性人工任务转移到高价值工作，从而优化流程完工、数据转型（以加快处理速度）以及批量存档（用于报告和合规）。
我们建议开始进行流程自动化
在多个云和本地环境中，在 API 的整个生命周期中对其进行保护和管理
完全可组合的解决方案，可支持企业加速其事件驱动型工作，无论他们身在何处
适用于混合云和多云环境的久经考验的消息传递功能，同时具备高性能和高度安全性
借助现代化的 ETL 工具，在云原生洞察平台上构建值得信赖的数据流程
采用可访问企业不同数据源的通用查询引擎，简化您的数据环境
数据存储之间的实时数据同步
值得信赖的多企业云端业务网络，可精简、自动化并完全数字化 B2B 转型，通过 API 功能增强 EDI 的能力
在本地或云端自动执行数字化工作流程，以提高生产力、效率和洞察力
借助 Watson 处理繁杂事务，告别以往的工作方式
聚焦客户成果或优势：挪威乳制品公司从临时整合转向简化运营，连接了 7000 个奶牛场和 30 个加工厂。
聚焦客户成果或优势：这家护发产品系列品牌的目标是利用负责任的 AI 和智能自动化，将员工数量增加 30%，并提高员工的工作效率和敬业度。
聚焦客户成果或优势：非营利技术组织 Change Machine 与 IBM 合作创建了一款人工智能推荐引擎，利用数据帮助财务指导分享与客户目标最相关的包容且公平的金融科技产品。
聚焦客户成果或优势：通过新 B2B API 促进实时交易，这是一种在单个业务网络中轻松连接客户的混合方法。
Gartner 将 IBM 评为 2022 年 Gartner® Magic Quadrant™ 完整生命周期 API 管理领导者，这是 IBM 连续第七次获此殊荣。
IBM 荣膺 Gartner® 2022 Magic Quadrant™ 数据整合工具领导者
IBM 在 2023 年 1 月的 Gartner Peer Insights“客户之声”荣膺“客户之选”