主页 中间件 API Connect 管理 API
通过完整的 API 生态系统管理实现您的 API 战略
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一只手拉动开关来展示 API 管理的插图
充分利用您的 API

IBM API Connect 包括 API 管理解决方案，打包API以适应特定的消费市场需求；提供治理和版本控制；并通过订阅、货币化和社区管理，在不同环境中进行推广。
优势 加强生命周期监管

从 API 启用直至退役停用，全面掌控 API 版本管理，满足企业监管需求。

 开拓新市场

将 API 打包到针对特定 API 消费者市场量身定制的产品中，同时还可以轻松管理用户访问。

 拓宽市场范围

在各种环境中发布和推广 API，广泛接触开发者群体，同时与开发运维 (DevOps) 实践保持协调一致。

 管理不断壮大的社区

利用订阅和社区管理功能，有效增加上市渠道。

 依据洞察分析，采取切实有效的行动

对 API 事件数据进行过滤、排序和整合，制成图表、表格和简图，以便有效管理服务级别并展开趋势分析。

 实现货币化

为您的组织找到正确的价值来源，并通过一系列可实现货币化的方法支持您的 API 业务模式。
追踪 API 从规划到退役的整个过程

IBM API Connect 可以帮助您管理 API 生命周期的每个阶段- 从API 分组到产品中、将版本暂存到环境中、发布和控制应用程序开发者的访问权限、引入新版本和弃用旧版本，以及最终退役和归档。

 了解 API 管理如何在整个产品生命周期中发挥作用
准生产环境 IBM API Connect 允许您将 API 产品草稿发布到准生产环境中，通过创建该API产品的特定版本，从而在发布到生产环境之前在组织内部进行相应的审批。在准生产状态下，产品对App开发者尚不可见。 了解如何用 IBM API Connect 中发布草稿到准生产环境
发布 IBM API 开发人员门户网站指示产品何时发布以及何时可供应用程序开发者使用。产品可以发布到选定的应用程序开发者组织社区，产品中的计划可用于进一步定制访问权限和可见性。 了解在 IBM API Connect 中发布产品的更多信息
弃用和替代 您可以使用目录中的“管理产品”页面弃用或替代 API 管理器中的已发布产品。当您弃用某个产品时，已订阅该产品的应用程序开发者可以继续使用它，但其他开发者将不能订阅该产品。 了解如何在 IBM API Connect 中弃用产品
退役 您可以使用 API 管理器目录中的“管理产品”页面对已发布或已弃用的产品进行退役处理。当产品退役时，所有关联的 API 都将下线，并且所有订阅都将被删除。 了解在 IBM API Connect 中进行产品退役的更多信息
自动订阅和计费

IBM API Connect 允许您建立灵活的定价计划，自动向客户收费， 实现您的 API 产品货币化。

 了解 IBM API Connect 如何帮助您通过 API 实现经济效益
了解 API 的使用情况
观察 API 调用的流量，深入了解 API 的使用方式，这样您就可以更清楚地了解驱动您业务发展的人群和方式等相关因素。 探索 API 分析
研究 API 使用

想要洞察 API 业务并了解 API 使用情况，就需要对 API 生态系统进行分析。

 了解如何访问 IBM API Connect 中的分析数据 对数据进行排序和过滤

借助开箱即用型仪表板，您可以对 API 数据进行过滤、排序和整合，以轻松分析趋势并进行洞察，例如识别最适合货币化的 API。

 了解如何在 IBM API Connect 中运行高级搜索 集成企业分析数据

许多公司更倾向于使用企业日志记录和数据湖解决方案来执行数据分析，聚集分散的数据来源。

 了解如何将数据卸载至第三方系统
开始使用 IBM API Connect

掌握 API 生态系统，同时推动 API 策略的发展。

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