准生产环境 IBM API Connect 允许您将 API 产品草稿发布到准生产环境中，通过创建该API产品的特定版本，从而在发布到生产环境之前在组织内部进行相应的审批。在准生产状态下，产品对App开发者尚不可见。 了解如何用 IBM API Connect 中发布草稿到准生产环境

发布 IBM API 开发人员门户网站指示产品何时发布以及何时可供应用程序开发者使用。产品可以发布到选定的应用程序开发者组织社区，产品中的计划可用于进一步定制访问权限和可见性。 了解在 IBM API Connect 中发布产品的更多信息

弃用和替代 您可以使用目录中的“管理产品”页面弃用或替代 API 管理器中的已发布产品。当您弃用某个产品时，已订阅该产品的应用程序开发者可以继续使用它，但其他开发者将不能订阅该产品。 了解如何在 IBM API Connect 中弃用产品