由于应用程序通常是为在特定网络架构中的特定操作系统上运行而构建，或者是为单个云平台开发，因此将应用程序迁移到新环境可能会带来诸多挑战。从虚拟化或基于服务的架构迁移应用程序通常会比迁移在裸机硬件上运行的应用程序要容易得多。

确定整体应用程序迁移策略考虑到每个应用程序的依赖关系和技术要求，以及企业的安全性、合规性和成本限制。

即使在相同技术环境中，不同的应用程序也可以采用不同的路径进入云端。自云计算诞生之初，开发人员就用以“R”字母开头的名称来指代这些应用程序迁移模式。

重新托管：也称为直接迁移，是一种常见策略，即企业将应用程序从本地服务器转移到云中的虚拟机，而不做重大更改。重新托管应用程序通常比其他迁移策略更快，并且可以显著降低迁移成本。缺点是，因为未进行更改，应用程序将无法从云原生计算功能受益，而且，在云中运行它们的长期成本可能会更高。



重构或重新架构：重构是指对应用程序进行相当大的更改，使其能够在云环境中更好地扩展或运行。这可能涉及对应用程序的主要部分进行重新编码，以便更好地利用云原生功能，例如，将单体式应用程序重构为一组微服务，或将数据存储进行现代化改造，从 SQL 转换为 NoSQL。

更换平台：作为直接迁移和重新构建之间的一种中间地带，更换应用程序平台涉及针对应用程序的细微更改，以便它可以更好地从云技术优势中受益。示例可包括升级应用程序以使用云原生数据库、更改其使用的操作系统或中间件，或者容器化应用程序。

淘汰/替换：有时，停用应用程序是最明智的选择。这可能是因为它的价值有限，因为它的功能在您环境中的其他地方出现重复，或者因为用新的产品（通常是软件即服务 (SaaS) 平台）进行替换比迁移应用程序更具成本效益。