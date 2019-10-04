“快速失败”哲学与更为传统的战略与规划流程，各自都背负着特定的思想与情感负担，往往围绕着“工作究竟应该以何种正确方式完成”这一命题展开。
围绕这一理念，双方都有相当激进的观点：有人认为“快速失败”是精益原则与科学方法的完美结合；也有人将其视为华而不实的“灵丹妙药”，永远无法取代企业领导者的核心职责——分析（并不完美的）数据，并在此基础上承担经过权衡的风险。
我对这些激烈观点思考得越久，就越觉得它们都显得有些荒谬。事实上，“快速失败”与传统战略并非对立，而是相互补充的两种方法，能够共同加速组织从问题走向解决方案的进程。
这或许是一个略显乏味的“答案往往介于两端之间”的现实判断，但它几乎可以确定是真实的。
“快速失败”是一种理念，它以迭代和假设驱动的方法来开发并推出新的想法。这一理念与“最简化可实施产品”（MVP）概念密切相关，其基本前提是尽早获取反馈，用以验证或否定某一想法的可行性。
顾名思义，“快速失败”方法的核心原则是在尽可能短的时间内完成“假设提出—MVP 构建—结果分析”的完整循环，从而实质性提升组织学习与适应变化的速度。
借助这一方式，优秀的想法能够更快实现规模化，而未能产生预期成效的想法则可及时调整或终止，从而降低那些成功概率有限项目所消耗的时间与成本。
最终，组织能够以更具成本效益的方式进行测试和创新，把更多精力投入到真正奏效的事务上，减少在无效尝试上的消耗。
表面上，这一论述似乎无懈可击，而在一定程度上，确实如此。该方法展现出客观、系统且科学的逻辑，使其方法论显而易见。然而，反对者认为，深入分析与有计划的风险承担，才是任何成功组织的生命线。
IBM 分析与 AI 业务总经理 Rob Thomas 几年前曾写道：“提出试点建议而非付诸实践，本身就是软弱的表现。”（ibm.com 外部链接）
那么，问题究竟出在哪里呢？“快速失败”思维是否与传统的战略规划和风险管理方法存在冲突？
对这一问题的不同极端反应，正源自这种表面上的二元判断。但事实是，“快速失败”理念不仅能与传统战略、分析及风险管理方法共存，更能增强它们，使这些方法发挥更大成效。
例如，基于现有信息，您可能认为组织必须进入一个新的地域市场。数据充分支持您做出这一决策，并以高度紧迫感和坚定承诺付诸实施。这一战略不仅不会进行所谓“测试”，组织更可能在面对初期挫折时保持全力推进。
而这正是传统战略流程与“快速失败”原则能够互相补充、相得益彰的地方。“快速失败”方法之所以能补充市场进入战略，是因为它可以迅速验证或否定“如何实施”的方案。虽然最终目标可能很明确，但如果实现目标的路径不太清晰，测试和迭代可以帮助指明方向，直到组织站稳脚跟。
在这种情境下，仅靠“快速失败”来决定是否进入某个市场是不合适的。如果将初期失败与“快速失败”思维结合，可能会误导您放弃一个战略市场，仅因首次扩张未达预期。相反，市场进入的决策源自战略分析与规划，而“快速失败”则加速了“如何执行”的过程。
一个典型示例，是 A.G. Lafley 与 Roger Martin 在《赢在策略：战略如何真正奏效》（Playing to Win: How Strategy Really Works）中描述的方法，将“快速失败”理念核心整合入组织战略流程。
此文中定义的战略流程如下所示：
表面上，这种方法或许与人们通常理解的“快速失败”有所不同，但它清楚地表明，战略规划与快速失败并非二选一，而是可以互为补充。精心设计的创意与战略测试，可成为组织核心战略流程中的关键环节。
在某种程度上，这种方法将快速失败的理念推向更深，通过优先测试最可能失败的战略环节来实现。之所以如此，是因为如果一项策略建立在四个假设之上，而你先测试最简单的三个，虽然测试都成功，但最后最难的测试失败，那么之前三次测试的时间实际上都白费了。
出于希望想法成功的愿望，我们很容易从最有可能成立的假设开始。但若希望尽快找到正确答案，就应优先测试最具挑战性的环节。
快速失败理念可应用于大小问题，但取得成效依赖于若干关键支柱，它们决定了项目的成功与影响力。
我向同事（也是增长奇才）Peter Ikladious 请教了对快速失败的看法，他表示：“快速失败是一个出色的理念，尽管许多组织口头认可，但真正执行起来却很困难。快速失败必须得到高层领导的支持。他们需明白，没有万能灵药，也不是所有事情都会按预期发生。若缺乏领导支持，团队要么不敢采取任何可能失败的尝试，要么暗中操作，从而削弱快速失败的学习效应。”
Peter 的评论中有两个非常重要的观点，与我的经验及《赢在策略》中的方法不谋而合。
首要一点是，领导层必须真正认同这一方法。若团队有机会探索新想法，并确信若尝试未成，工作、职业、奖金与晋升不会受影响，这样的环境才能真正孕育测试与创新的成长。
依我经验，更为理想的做法，是彻底重新定义“失败”。测试过程不仅关乎企业快速找到正确答案的速度，也关乎在此过程中所获得的宝贵经验与洞见。
若将所谓的失败进行清晰且有说服力的记录与内部分享，这些经验便能帮助其他团队避免重复验证相同的想法。从这一角度看，任何测试的结果，无论成败，只要得到妥善记录和分享，都会提升组织的制度化知识储备。这些知识本身具有重要价值。
一个测试即便未能奏效，只要组织中无人再为其浪费时间，也可视为成功的测试。
这一思考引出了第二点：测试的真正影响力，唯有在透明度的保障下方能实现。透明度对于赢得支持、推动规模化，以及分享失败经验同样至关重要。正如 Peter 所言，若缺乏“学习效应”，组织的制度化知识大部分价值将无法被创造。
快速失败并非所有商业问题的万能解答，但它是一种高效、智能的应对不确定性与风险的方法论。它不会告诉你该解决哪个问题，但能助你评估最优的解决路径。
虽然并非高深复杂，但任何成功的快速失败方法都依赖于以下关键要素：
与任何工具一样，快速失败在适用恰当的任务时效果最佳。快速失败并非战略分析与规划的替代方案，但可作为纳入其中的有力工具。它能快速验证或推翻任何想法的核心假设。它能让公司更快地正视自身现实。它还能减少评估新想法的时间与成本，从而提升组织的风险承受力和创新动力。
快速失败理念可轻松应用于小型测试和项目，但若要应对组织的重大问题，则需更具创造性的思维。
若应用得当，快速失败方法可在降低成本的同时，扩大组织测试创意的规模。能够正确运用这种组合并有效放大经验与成果的组织，将能够更快行动，并产生更深远的影响。
这应当是采用快速失败理念的最终目标。重点不在于增加组织的测试数量，而在于提升其整体影响力，并将测试作为实现这一目标的手段。