“快速失败”哲学与更为传统的战略与规划流程，各自都背负着特定的思想与情感负担，往往围绕着“工作究竟应该以何种正确方式完成”这一命题展开。

围绕这一理念，双方都有相当激进的观点：有人认为“快速失败”是精益原则与科学方法的完美结合；也有人将其视为华而不实的“灵丹妙药”，永远无法取代企业领导者的核心职责——分析（并不完美的）数据，并在此基础上承担经过权衡的风险。

我对这些激烈观点思考得越久，就越觉得它们都显得有些荒谬。事实上，“快速失败”与传统战略并非对立，而是相互补充的两种方法，能够共同加速组织从问题走向解决方案的进程。

这或许是一个略显乏味的“答案往往介于两端之间”的现实判断，但它几乎可以确定是真实的。