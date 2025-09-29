到目前为止，我们讨论了服务器虚拟化，但许多其他 IT 基础架构元素也可以实现虚拟化，从而为整个企业尤其为 IT 经理带来显着优势。 在本部分，我们将介绍以下类型的虚拟化：

桌面虚拟化

网络虚拟化

存储虚拟化

数据虚拟化

应用虚拟化

数据中心虚拟化

CPU 虚拟化

GPU 虚拟化

Linux 虚拟化

云虚拟化

桌面虚拟化使您能够运行多个桌面操作系统，每个操作系统在同一台计算机上其自己的 VM 中运行。

桌面虚拟化有两种类型：

虚拟桌面基础架构 (VDI) ：在中央服务器上的 VM 中运行多个桌面，并将它们以流式方式传输给登录到瘦客户端设备的用户。 通过这种方式，VDI 使组织能够支持用户从任何设备访问各种操作系统，而无需在任何设备上安装操作系统。 请参阅"什么是虚拟桌面基础架构 (VDI)？"，以了解更深入的说明。

：在中央服务器上的 VM 中运行多个桌面，并将它们以流式方式传输给登录到瘦客户端设备的用户。 通过这种方式，VDI 使组织能够支持用户从任何设备访问各种操作系统，而无需在任何设备上安装操作系统。 请参阅"什么是虚拟桌面基础架构 (VDI)？"，以了解更深入的说明。 本地桌面虚拟化：在本地计算机上运行虚拟机管理器，使用户能够在该计算机上运行一个或多个额外的操作系统，并根据需要从一个操作系统切换到另一个，而不必更改有关主操作系统的任何配置。

有关桌面虚拟化的更多信息，请参阅 "桌面即服务 (DaaS)。"

网络虚拟化

网络虚拟化使用软件创建网络的"视图"，管理员可使用该视图，从单一控制台管理网络。 它抽象了硬件元素和功能（例如，连接、交换机、路由器等），将它们抽象为在虚拟机管理器上运行的软件。 网络管理员可在不接触底层物理组件的情况下修改和控制这些元素，这极大地简化了网络管理。

网络虚拟化的类型包括软件定义的联网 (SDN), 它虚拟化用于控制网络流量路由的硬件（称为"控制平面"）；以及网络功能虚拟化 (NFV)，它虚拟化用于提供特定网络功能的一个或多个硬件设备（例如，防火墙、负载平衡器或流量分析器），使这些设备更容易配置、供应和管理。

存储虚拟化

存储虚拟化使网络上的所有存储设备都可以作为单个存储设备进行访问和管理，而无论它们是安装在各个服务器上，还是作为独立存储单元存在。 具体而言，存储虚拟化将所有存储块整合到单一共享池中，可根据需要将池中的存储分配给网络中的任何 VM。 存储虚拟化可以更轻松地为 VM 配置存储，并最大程度利用网络上的所有可用存储。

要进一步详细了解存储虚拟化，请参阅“什么是云存储？”

数据虚拟化

现代企业将多个应用中使用多种文件格式的数据存储在多个位置，包括云、本地硬件和软件系统。 数据虚拟化使任何应用都可以访问所有这些数据 - 无论来源、格式或位置如何。

数据虚拟化工具在访问数据的应用和存储数据的系统之间创建了一个软件层。 该层可根据需要转换应用的数据请求或查询，并返回可能涉及多个系统的结果。 如果其他类型的集成不可行、不理想或经济上不可承受，则可使用数据虚拟化打破数据孤岛。

应用虚拟化

应用虚拟化运行应用软件，不直接安装在用户的操作系统上。 这不同于完整的桌面虚拟化（如上所述），因为只有应用在虚拟环境中运行，而最终用户设备上的操作系统照常运行。 存在三种类型的应用虚拟化：

本地应用虚拟化： 整个应用在终端设备上运行，但是在运行时环境而不是本机硬件上运行。

整个应用在终端设备上运行，但是在运行时环境而不是本机硬件上运行。 应用流： 应用位于服务器上，服务器在需要时将软件的各个小组件发送到最终用户的设备上运行。

应用位于服务器上，服务器在需要时将软件的各个小组件发送到最终用户的设备上运行。 基于服务器的应用虚拟化：应用完全在服务器上运行，仅将用户界面发送到客户端设备。

数据中心虚拟化

数据中心虚拟化将大部分数据中心的硬件抽象为软件，有效地帮助管理员将单个物理数据中心划分为用于不同客户端的多个虚拟数据中心。

每个客户端都可以访问自己的基础架构即服务 (IaaS) ，它们在同一底层物理硬件上运行。 虚拟数据中心为基于云的计算提供了简便的方法，使企业无需购买基础架构硬件即可快速建立完整的数据中心环境。

CPU 虚拟化

CPU（中央处理器）虚拟化是使虚拟机管理器、虚拟机和操作系统成为可能的基本技术。 它能够将单个 CPU 划分为多个虚拟 CPU 以供多个 VM 使用。

首先，CPU 虚拟化完全是软件定义的，但目前的许多处理器包含扩展指令集，支持 CPU 虚拟化，这有助于提高 VM 的性能。

GPU 虚拟化

GPU（图形处理器）是一种特殊的多核处理器，它通过接管繁重的图形或数学处理，帮助提高整体计算性能。 GPU 虚拟化使多个 VM 能够使用单个 GPU 的全部或部分处理能力，以便更快地运行视频、人工智能 (AI) 和其他图形或数学密集型应用。

传递 GPU 使整个 GPU 可用于单个访客操作系统。

使整个 GPU 可用于单个访客操作系统。 共享式 vGPU 将物理 GPU 核心划分为多个虚拟 GPU (vGPU)，以供基于服务器的 VM 使用。

Linux 虚拟化

Linux 包含自己的虚拟机管理器，称为基于内核的虚拟机 (KVM)，它支持 Intel 和 AMD 的虚拟化处理器扩展，因此您可以在一个 Linux 主机操作系统中创建多个基于 x86 的 VM。

作为开源操作系统，Linux 高度可定制。 可创建 VM，运行针对特定工作负载定制的 Linux 版本，或运行面向较为敏感的应用的安全强化型版本。

云虚拟化

如上所述，云计算模型依赖于虚拟化。 通过虚拟化服务器、存储和其他物理数据中心资源，云计算供应商可以为客户提供一系列服务，包括：

如果您想要了解有关这些云服务模型的更多信息，请参阅我们的指南："基础架构即服务、平台即服务与软件即服务。"