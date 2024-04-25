容器与虚拟机 (VM)：有什么区别？

虚拟化是一个使用软件在计算机硬件上创建抽象层的过程，该抽象层允许将一台计算机的硬件元素分成多台虚拟计算机。

所使用的软件称为虚拟机管理程序，它是一个小型层，使多个操作系统能够并行运行，共享相同的物理计算资源。在物理计算机或服务器（亦称裸机服务器）上使用虚拟机监控程序时，数据中心内的物理计算机能够将其操作系统和应用程序与硬件分离。然后，它可以将自己分成几个独立的“虚拟机”。

