虚拟化环境能提升 可扩展性 ，同时降低开支。以下是虚拟化为组织带来的部分优势：

1. 大幅削减 IT 开支

非虚拟化环境 效率可能很低，因为当未使用服务器上的应用程序时，计算资源处于闲置状态，无法用于其他应用程序。虚拟化环境可将 单台 物理服务器 转化为多台 虚拟机。这些 虚拟机 可搭载不同 操作系统 、运行不同应用程序，同时仍全部托管于 同一台 物理服务器上。

将应用程序整合至 虚拟化环境 是更具 成本效益 的方案，因为您将能减少物理服务器用量，从而显著降低服务器开支，为组织 节省成本 。

2. 在 灾难恢复 中减少 停机时间 并增强弹性

当 灾难 影响 物理服务器时，需要专人负责更换或修复——这可能耗时数小时甚至数天。在 虚拟化环境中，配置和部署变得轻松，您可以快速复制或克隆受影响的 虚拟机 。

恢复过程仅需数分钟——而非配置和设置新 物理服务器所需的数小时——这能显著增强环境韧性并提升 业务连续性。

1. 提升效率与生产力

服务器数量减少后， IT 团队 用于维护 物理硬件 和 IT 基础设施的时间也将缩短。您可以直接在服务器的 虚拟环境 中为所有虚拟机实施安装、更新和维护操作，无需经历逐台服务器更新的繁琐流程。维护环境时间的减少将直接提升团队效率与生产力。

4. 实现管控独立性与开发运维

由于 虚拟化环境 被划分为多个 虚拟机，开发人员能够快速创建 虚拟机 而不会影响生产环境。这为开发和测试提供了理想条件——开发人员可以快速克隆 虚拟机 并在该环境中进行测试。

例如，当发布新软件补丁时，相关人员可克隆 虚拟机 并应用最新更新，完成测试后即可将其集成至生产应用程序。从而有效提升应用程序部署的速度与灵活性。

5. 迈向环保方向（兼顾组织与环境效益）

当您能够削减所使用的 物理服务器 数量 时，将直接带来电力消耗的降低。由此带来双重环保效益：