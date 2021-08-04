许多 IT 组织部署的服务器仅以部分容量运行，这通常是因为将物理服务器专用于特定应用程序。这种模式往往效率低下，未能消耗的过剩容量会导致运营成本和 IT 成本攀升。
为提升容量利用率并降低成本，虚拟化技术应运而生。本文概述虚拟化及其核心组件，并阐述组织通过虚拟化可获得的五大优势：
虚拟化通过软件在物理硬件上创建抽象层。从而构建被称为 虚拟机 (VM) 的虚拟计算系统。这使得组织能在 单台 物理服务器上运行多个虚拟计算机、 操作系统及应用程序——本质上将其 划分 为多个 虚拟服务器。
简而言之， 虚拟化的主要优势 之一在于更高效地利用物理计算机硬件，进而为企业投资带来更高回报。
简而言之， 虚拟机 (VM) 是物理计算机的虚拟呈现。如前所述，虚拟化使组织能在单台 物理机器 上创建多个 虚拟机——每个虚拟机均拥有独立 操作系统 和应用程序。
但 虚拟机 无法直接与物理计算机交互。相反， 需要 通过称为 虚拟机监控程序 的轻量级软件层来协调底层 物理硬件 。
虚拟机监控程序 是虚拟化的核心——这个薄型软件层允许多个 操作系统 并行运行，并共享相同的物理 计算资源。这些 操作系统 以 虚拟机 (VM) 的形式存在，而 虚拟机监控程序 会为每个虚拟机分配底层计算能力、内存和存储的独立份额。从而确保虚拟机之间互不干扰。
虚拟化环境能提升 可扩展性 ，同时降低开支。以下是虚拟化为组织带来的部分优势：
非虚拟化环境 效率可能很低，因为当未使用服务器上的应用程序时，计算资源处于闲置状态，无法用于其他应用程序。虚拟化环境可将 单台 物理服务器 转化为多台 虚拟机。这些 虚拟机 可搭载不同 操作系统 、运行不同应用程序，同时仍全部托管于 同一台 物理服务器上。
将应用程序整合至 虚拟化环境 是更具 成本效益 的方案，因为您将能减少物理服务器用量，从而显著降低服务器开支，为组织 节省成本 。
当 灾难 影响 物理服务器时，需要专人负责更换或修复——这可能耗时数小时甚至数天。在 虚拟化环境中，配置和部署变得轻松，您可以快速复制或克隆受影响的 虚拟机 。
恢复过程仅需数分钟——而非配置和设置新 物理服务器所需的数小时——这能显著增强环境韧性并提升 业务连续性。
服务器数量减少后， IT 团队 用于维护 物理硬件 和 IT 基础设施的时间也将缩短。您可以直接在服务器的 虚拟环境 中为所有虚拟机实施安装、更新和维护操作，无需经历逐台服务器更新的繁琐流程。维护环境时间的减少将直接提升团队效率与生产力。
由于 虚拟化环境 被划分为多个 虚拟机，开发人员能够快速创建 虚拟机 而不会影响生产环境。这为开发和测试提供了理想条件——开发人员可以快速克隆 虚拟机 并在该环境中进行测试。
例如，当发布新软件补丁时，相关人员可克隆 虚拟机 并应用最新更新，完成测试后即可将其集成至生产应用程序。从而有效提升应用程序部署的速度与灵活性。
当您能够削减所使用的 物理服务器 数量 时，将直接带来电力消耗的降低。由此带来双重环保效益：
