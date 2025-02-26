什么是 Linux？

Linux 之所以如此成功，其中一个方面在于它不断受到全球开发者社区的改进。每隔 9 至 10 周，就会有一个新版本的 Linux 内核向全球发布，这些更新旨在提高性能、增加功能以及增强与新设备的兼容性。Linux 的每个新版本都被称为一个“稳定内核”，并会被添加到 kernel.org 和 GitHub 上维护的 Linux 发行版仓库中。

Linux 用户依靠软件包管理器来集成每个新版本。软件包管理器是协助安装、更新和删除软件包的软件工具。

一些严重依赖 Linux 来实现自身软件的功能的供应商可能更倾向于维护一个定制的源代码树或 Linux 内核源代码集合，以便他们可以根据自己的需求进行部署。这种方法被称为维护一个“定制 Linux 内核”或“分叉 Linux 发行版”，在许多依赖新技术（如人工智能 (AI)、边缘计算和物联网 (IoT) ）的现代企业应用的开发中，这种方法起到了至关重要的作用。

例如，Red Hat 部署了一个名为 Red Hat Enterprise Linux 的 Linux 版本，这是一个稳定、高性能的平台，具备特殊的 Linux 安全和管理功能。CentOS（社区企业操作系统）是另一个基于 Red Hat 的免费开源 Linux 发行版。Debian 则是另一种选择——它是一个基于 Linux 内核构建的可定制操作系统，特别使用其源代码树来维护 Ubuntu，而 Ubuntu 是一个对许多 IoT 架构至关重要的开源代码。