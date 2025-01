选择 Android 作为目标平台后,需要一些资源来启动项目。新开发者通常从 Google 主页开始,由此进入 Android 网站。或者,也可以直接转到 Android 开发者网站。

可以在该网站上访问各种资源,包括:

用于快速启动开发的样本代码





发布应用程序之前进行的测试,用于验证应用程序的行为和易用性





构建应用程序时可遵循的设计和行为指南

在开始之前,您应该在计算机上安装 Java 并设置 Java Development Kit (JDK)。然后,下载并安装开发 Android 应用程序所需的 Android 软件开发工具箱 (SDK)。该工具箱包含您开发应用程序所使用或引用的 API。安装操作系统时附带的缺省浏览器是 Google Chrome,但如果愿意,也可以使用其他浏览器,如 Firefox。

安装 SDK 附带的 Android Studio。Android Studio 是原生 Android 的官方集成开发环境 (IDE)。IDE 至关重要,可帮助您编码、检查拼写、发出错误警告、进行 UI 开发等。Android Studio 基于 JetBrains IntelliJ IDEA 软件构建,取代了先前用作 Android IDE 的 Eclipse 工具。

C++ 通常用于编写高性能且反应迅速的应用程序,这也是许多游戏开发者选择使用 C++ 的原因。如果要在 Android 应用程序中重用 C++ 代码,请下载 Android 原生开发工具包 (NDK)。该工具集可以帮助您使用 C 或 C++ 代码和库实现应用程序的各个部分。

此外,还可以使用软件在其他操作系统(包括 Windows、Mac 和 Linux)上模拟 Android。Android 模拟器的工作原理是将 Android 文件转换为其他操作系统可识别的格式。

Android 遵循材料设计原则,当今许多企业应用程序中都采用了该原则。Android 材料设计提供了视觉、动作和交互设计指南,以便您可以跨平台和设备打造强大的用户体验。