什么是 Android 开发？

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什么是 Android 开发？

Android 开发是为运行 Android 操作系统的设备创建应用程序的过程。Android Studio 是原生 Android 的官方集成开发环境 (IDE)。

是否在考虑开发 Android 应用程序？探索 Android 的优势并了解可帮助您改进结果的关键资源。

  • 利用广泛的 API 来克服移动设备限制

  • 整合各项服务，以增强用户体验，提高运行时效率

  • 访问免费资源以加速 Android 开发并改进结果

正在考虑开发一款新的 Android 应用程序？有此计划的人并不在少数。自 2003 年作为基于 Linux 内核的开源项目开始，Android 已成为全球最流行的移动操作系统。目前，Android 在全球超过 20 亿台设备上运行，开发者已发布了近 400 万个应用程序。许多主流制造商都在自己的手机上采用 Android 系统，包括 HTC、华为、联想、LG、三星和索尼。

无论之前是否有 Android 开发经验，您都知道准备工作对于项目的成功影响很大。拥有正确的信息和资源有助于确保项目顺利启动，流程高效且富有成效。

要深入了解 Android 开发，请阅读“如何开发一个 Android 应用程序？

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为什么要基于 Android 进行开发？

Android 在开发方面有以下几点优势：

  • API 和云服务：Android 平台提供各种 API，可帮助您利用云技术，克服移动设备的局限性。例如，与其他平台相比，移动设备通常内存较少，处理能力也较弱。开发移动应用程序以利用云后端，从而帮助您摆脱这些限制。保持应用程序体积小巧并充分利用 API 来调用云端运行的服务，可减轻移动设备的内存和计算负担。Google 会定期宣布增加新的 API，以帮助访问云服务。

  • 适用于不同设备的变体：Android 在利用新技术开发应用程序方面提供了极大的创作自由。Android 主要为触摸屏移动设备（例如智能手机和平板电脑）而设计。此外，Google 还针对越来越多的设备开发了 Android 系统的变体，其中包括智能手表和其他可穿戴设备、车载娱乐系统和物联网 (IoT) 设备。如果您的业务属于汽车产业，可以开发汽车仪表板应用程序。这个应用程序可以让用户播放 Android 设备中的音乐，使用 Google 地图导航，并在 Google 搜索中提问。通过在 Android 中编写应用程序，您可以打造出跨汽车品牌和型号运行的应用程序。

  • 大规模分发：无论是将 Android 应用程序分发给员工、合作伙伴还是客户，都可以利用 Google Play 轻松完成应用程序的广泛分发。通过 Google Play 发布应用程序几乎没有任何限制，且这一在线平台所覆盖的市场非常庞大。只需支付 25 美元即可开设帐户并将您的应用程序推送到 Google Play，应用程序即可于一两天内在商店中上线。Android 的广泛使用意味着有大量设备能够运行您的应用程序。

  • 使用 Java 编程：Android 系统的本机编程语言是 Java，这是最受欢迎的语言之一。使用 Java 为 Android 设备编写应用程序十分简单明了。您可以使用本机编程概念，轻松利用移动设备上的本机功能。Java 是一种通用语言，旨在让您“编写一次，随处运行”。也就是说，编译后的 Java 代码可以在所有支持 Java 的平台上运行，而无需重新编译。无论采用何种计算机架构，此类代码均可在任何 Java 虚拟机上运行。

访问资源——从样本代码到测试

选择 Android 作为目标平台后，需要一些资源来启动项目。新开发者通常从 Google 主页开始，由此进入 Android 网站。或者，也可以直接转到 Android 开发者网站

可以在该网站上访问各种资源，包括：

  • 用于快速启动开发的样本代码

  • 发布应用程序之前进行的测试，用于验证应用程序的行为和易用性

  • 构建应用程序时可遵循的设计和行为指南

在开始之前，您应该在计算机上安装 Java 并设置 Java Development Kit (JDK)。然后，下载并安装开发 Android 应用程序所需的 Android 软件开发工具箱 (SDK)。该工具箱包含您开发应用程序所使用或引用的 API。安装操作系统时附带的缺省浏览器是 Google Chrome，但如果愿意，也可以使用其他浏览器，如 Firefox。

安装 SDK 附带的 Android Studio。Android Studio 是原生 Android 的官方集成开发环境 (IDE)。IDE 至关重要，可帮助您编码、检查拼写、发出错误警告、进行 UI 开发等。Android Studio 基于 JetBrains IntelliJ IDEA 软件构建，取代了先前用作 Android IDE 的 Eclipse 工具。

C++ 通常用于编写高性能且反应迅速的应用程序，这也是许多游戏开发者选择使用 C++ 的原因。如果要在 Android 应用程序中重用 C++ 代码，请下载 Android 原生开发工具包 (NDK)。该工具集可以帮助您使用 C 或 C++ 代码和库实现应用程序的各个部分。

此外，还可以使用软件在其他操作系统（包括 Windows、Mac 和 Linux）上模拟 Android。Android 模拟器的工作原理是将 Android 文件转换为其他操作系统可识别的格式。

Android 遵循材料设计原则，当今许多企业应用程序中都采用了该原则。Android 材料设计提供了视觉、动作和交互设计指南，以便您可以跨平台和设备打造强大的用户体验。

为应用程序增值

作为当今负责规划项目的移动开发者，您希望让应用程序尽可能具有竞争力。考虑整合各项服务，以增强用户体验，并提高应用程序运行效率。

  • 推送通知：推送通知是一种通过向用户发送相关信息来与用户互动的简单方法。这些信息可能采用更新、优惠、活动、使用关键功能的操作技巧以及鼓励用户使用您的应用程序的其他材料的形式。

  • 移动分析：您可以通过基于 AI 的分析为应用程序增值，此类分析旨在回答用户问题、个性化用户交互、检测欺诈或处理自然语言内容。

  • 功能即服务 (FaaS)：仅当您的应用程序为实现特定功能面向云进行 API 调用时，才可以采用 FaaS 开发方法，通过运行后端计算来获得成本效益。例如，如果计划每月推送一次通知，则利用 FaaS 平台，只需为发送通知所需的几秒或几分钟的计算时间付费。
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