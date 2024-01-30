域名系统 (DNS) 允许用户使用域名和 URL 访问网站，而不是复杂的数字互联网协议 (IP) 地址。DNS 通过四种类型的集成 DNS 服务器实现，即递归 DNS 服务器、根域名服务器、顶级域名服务器和权威域名服务器。

用户通过在搜索浏览器的地址栏中输入主机名（例如 www.example.com）启动 DNS 查询。当这种情况发生时，一系列名为 DNS 查找的函数开始将域名与其指定的 IP 地址进行匹配。IP 地址是一个数字标识号，用于标识连接到互联网的每个设备和网络。IP 地址可以是 IPv4 地址，如 93.184.216.34，也可以是 IPv6 地址，如 2001:db8:3333:4444:5555:6666:7777:8888。

虽然像这样的复杂数字有助于保持域名的秩序，但不能指望用户跟踪这些数字或通过使用它们轻松搜索互联网。DNS 允许出于实现品牌和简化用户体验等功能目的定制域名。DNS 服务器的设计旨在让用户无缝式完成这一过程，同时适应高流量、域名和 IP 地址的变化。DNS 解析过程取决于负载平衡、 服务器和用户位置以及互联网连接强度等变量。

