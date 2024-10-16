DNS 系统将人类可读域名转换为计算机可识别的IP地址，使用户能访问目标网站。

当用户在 Web 浏览器中输入域名时，用户的计算机会与 DNS 解析器通信，DNS 解析器导航 DNS 系统，以访问具有所请求网站的 IP 地址的权威名称服务器（通常是主服务器，但有时如果主服务器关闭或过载，则为辅助服务器）。这个对应的 IP 地址被发送回给用户，并且用户连接到该网站。

管理员在主 DNS 服务器配置域的区域与 DNS 记录。辅服务器用于构建系统弹性。这些服务器存储主服务器区域记录的完整副本，在主服务器不可用时处理查询解析。

公司可能会设置数十台服务器，并将主域名服务器中的区域（及其中的记录）复制到所有辅助服务器。

主 DNS 服务器还存有域的授权起始 (SOA) 记录，其作用类似版本控制系统——向辅服务器通知主区域文件更新，并跟踪与备份服务器的复制过程。

互联网用户不可见主 DNS 服务器和辅 DNS 服务器区别。两者信息相同，区别仅对管理员有意义。主服务器执行修改，辅服务器同步副本。

此系统在 DNS 流量路由与网络弹性中起核心作用。