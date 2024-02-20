它允许多个域名解析为同一个 IP 地址，并通过将各种服务或子域指向单个目标域来简化管理这些服务或子域的过程。值得注意的是，所有 CNAME 记录必须定向到域名，而不是 IP 地址。

“www”子域是一个常见的 CNAME 示例。它作为根域名的别名提供，访问“www.example.com”的用户会被引荐到根域（或 DNS 区域顶层）“example.com”。

规范名称记录听起来可能很复杂，但它是互联网和 DNS 领域一个相对简单且有用的工具。可以将 DNS 想象成一个巨大的命名数据库，就像电话簿一样，负责将熟悉的网站名称（如“www.example.com”）连接到实际的互联网协议 (IP) 地址（一组唯一的数字）。CNAME 记录可帮助组织管理域，更有效地分配和平衡流量，并最终提供更快、更无缝的用户体验。