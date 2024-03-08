自行管理和托管 DNS 服务之间的选择取决于多个组织因素，包括规模、DNS 需求的复杂性、预算限制、内部专业知识以及所需的 DNS 数据控制级别。当然，自行管理方法有其自身的好处。

自行管理 DNS 使组织能够完全控制 DNS 配置，因此在域注册完成后，他们可以根据自己的确切规范、应用程序和服务完全自定义 DNS 设置。自行管理 DNS 还可以节省成本，因为托管 DNS 涉及向服务提供商支付持续的 DNS 管理和维护费用。而且，由于自行管理意味着将更多数据保留在内部，因此可以降低安全和数据泄露的风险。

然而，管理自己的 DNS 也可能带来巨大的风险。DNS 流量模式千差万别，往往难以预测，因此预测流量高峰和管理负载平衡协议极具挑战性。

如果企业选择自行管理，还必须管理自己对 DDoS 攻击的响应，这种攻击会用大量互联网流量冲垮目标服务器。如果没有托管服务提供的 DNS 安全扩展 (DNSSEC)、身份验证协议和 DDoS 保护，团队可能同样会因安全和风险缓解任务而不堪重负。

此外，对于来自世界各地的查询，网络需要在几毫秒内提供响应，以满足用户体验的期望。由于互联网查询的传输速度如此之快，因此提供高性能站点需要一个全球 DNS（称为“接入点”），以大规模提供 DNS 查询的回应，这对某些公司来说可能是一项重大投资。

对于许多组织来说，构建具有足够容量、安全性和弹性的全球数据中心网络以满足当今互联网需求的成本，再加上培训人员的成本，高昂得令人望而却步。

组织应仔细权衡风险和收益并考虑其长期战略、DNS 对线上存在的重要性以及任何潜在的安全风险。一些企业可能会从混合方法中受益，此类方法允许他们使用自行管理的 DNS 来管理关键域，同时利用托管 DNS 的优势来管理不太敏感或次要的域。