DNS 传播是指 DNS 服务器通过互联网传播 DNS 记录更改所需的时间。
对于个人用户来说，DNS 传播时间取决于互联网服务提供商 (ISP) 的相关设置、生存时间 (TTL) 设置（决定 DNS 服务器保存缓存信息的时间）以及域注册表。在企业级规模与权威 DNS 提供商合作时，DNS 传播时间取决于提供商在其全球基础设施中应用更改的速度。
DNS （即域名系统）在域和子域的管理中起着至关重要的作用。DNS 使用户能够通过 Web 浏览器搜索域名（例如，www.example.com），而不是输入复杂的数字 IP 地址来访问他们正在搜寻的网站。此过程称为 DNS 解析，需要一系列 DNS 服务器和 DNS 记录，以便用户无缝地完成整个流程。
DNS 记录保存着将域名与其对应 IP 地址连接起来所需的信息。DNS 服务器是相互连接的，当一个服务器中的记录发生更改（例如更改与域名相关的 IP 地址）时，该更改需要一些时间才能传播到其他服务器。如果用户发起搜索并访问尚未应用更改的系统，则将收到旧地址。
DNS 记录更改可能需要几小时到几天的时间才能在互联网上传播。但是，通过与权威 DNS 提供商合作并制定强大的 DNS 管理战略，组织可以显著缩短传播过程并将传播时间缩短至几秒钟。
DNS 发生变更的原因有很多种，例如，当新的 IP 地址与域名相关联时，或当组织选择新的 DNS 提供商时。更新 A 记录会在 IPv4 地址和域名之间建立直接连接，从而在域名和新域名服务器之间创建关联。更新邮件交换 (MX) 记录（将电子邮件发送到域邮件服务器）会影响电子邮件路由到域邮件服务器的方式。当进行任何上述更改时，这些更改需要在整个 DNS 系统中生效。更改生效所需的时间取决于几个因素，并且对于个人用户和企业来说，该过程是不同的。
当用户使用互联网浏览器搜索主机名时，会触发 DNS 查询。此查询会执行 DNS 查找以查找匹配的 IP 地址。为了加快这个过程，可以设置一个存留时间 (TTL) 值，让 DNS 服务器了解在刷新缓存之前应该将信息缓存多长时间。设置较低的 TTL 值有助于缩短生效时间。另外请务必注意，不同 DNS 记录类型的生效速度因其功能而异。
此过程的第一步是将请求传递给称为 DNS 递归解析器（有时称为递归器或 DNS 解析器）的 DNS 服务器。互联网服务提供商通常会设置这些服务器，其中包括本地 DNS 缓存。这些缓存可保存 DNS 信息，以便加快 DNS 查找速度。ISP 的问题在于，偶尔会忽略 TTL 设置并长时间保存缓存信息，这可能导致生效时间延长。
更改域名对应的 IP 地址会影响权威 DNS 域名服务器。权威 DNS 服务器保存着关于哪个 IP 地址与特定域名关联的最终记录。但是，由于 DNS 在四台互连的服务器上运行，因此对权威域名服务器所做的更改也必须在其他服务器中生效。这些服务器包括根服务器和顶级域名 (TLD) 服务器，前者接收来自 DNS 解析器服务器的请求，后者包含与具有相同扩展名的域名相关的数据。在多个类型的服务器中进行这些更改也会减慢生效速度。
在企业层面，组织可以使用 IBM® NS1 Connect 等 DNS 解决方案来避免此类生效延迟。例如，NS1 平台的生效速度近乎即时，这意味着任何 DNS 更改只需短短几秒钟即可在全球范围内生效。NS1 平台还可让组织设置较低的 TTL，并允许 DNS 客户端根据需要频繁“命中”其 DNS 服务器，从而有助于解决生效缓慢的问题。
监控全球 DNS 传播没有完美的方法，因为监控位于世界各地的无数 DNS 服务器是非常困难的。但是，DNS 传播检查器等工具可以提供对传播时间的洞察分析。这些解决方案的工作原理是检查全球 DNS 服务器样本上的新域 DNS 记录，以查看是否发生传播。虽然这些洞察分析并不完美，但可以帮助组织规划 DNS 更改并减少停机时间。
为避免进行此类估计，组织可以使用权威 DNS 提供商，帮助确保 DNS 更改快速在全球范围内生效。
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