CI/CD 策略和工具使开发者能够摆脱伴随传统开发而来的繁琐且往往枯燥的手动流程。

传统开发遵循线性的顺序流程，每个阶段——需求收集、设计、编码、手动测试和部署——必须在前一阶段完成后才能开始，即便各阶段之间存在漫长的间隔。

每位开发者负责将代码手动集成到应用或服务的新迭代版本中。不同的代码片段并不总能很好地协同工作，且开发者按不同的时间线（有时是在最后一刻）集成他们的变更，因此集成成为了一个耗时且易出错的过程，尤其是对于大型开发团队而言。

软件测试也不频繁。团队通常一次性实施大批量更新（往往在代码实现之后），这使得漏洞可能被忽略并积累在代码库中。当问题出现时，开发者很难确定是哪个变更引入了问题。

其结果是，团队面临更具挑战性的调试和质量保证任务、更高的失败率和更慢的代码发布；用户遇到更多的软件错误和故障；企业则因流程效率低下而损失收入。

CI/CD 将构建、测试和发布软件的大部分环节自动化。 自动化管道在整个开发生命周期中实施持续集成、测试和部署，从而提高了管道的效率和可靠性。

代码变更被持续、增量地合并到共享仓库中，在每次提交后自动构建和测试，并快速部署（有时每天多次）。小的变更和频繁的代码提交使开发者能够更早地发现问题，并更容易执行回滚。

借助 CI/CD工具，团队能立即知道每次提交的结果，每个人都能看到每次构建、测试和部署的状态。这些功能有助于提高开发和运维团队的管道透明度，并简化团队间的协作。