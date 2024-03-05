应用程序管理是指在软件应用程序的整个生命周期内对其进行监督，包括安装、运行、维护、支持和优化，以确保其达到最佳性能和功能。
应用程序管理是在软件应用程序的整个生命周期内对其进行管理、维护和支持的综合过程。这包括安装、更新、打补丁、升级和监督应用程序运行所需的软件和硬件组件等任务。
应用管理通常被称为 AM，它整合了各种服务、流程和方法，以确保对定制型、打包型或网络交付的业务应用程序进行有效的管理、维护和增强。在这一过程中，通常会使用专门的工具和方法来简化和自动化应用程序管理的各个方面。
应用程序管理团队与各利益相关者（包括开发人员、测试人员和业务部门）密切合作，确保应用程序符合组织目标和用户要求。他们监控应用程序的性能，发现并解决任何错误或问题，实施必要的更新和安全措施，并为用户提供持续支持。
此外，这些团队还将整合新的特性和功能，以改善用户体验，并确保应用程序符合行业标准和合规规定。
最后一点，应用程序管理在保持软件应用程序的效率和有效性方面发挥着至关重要的作用，使企业能够顺利运营并实现其运营和战略目标。
应用程序管理所需的流程和活动可能会根据组织的规模、行业和目标而有所不同。一般要素通常包括：
应用程序开发：软件应用程序的设计、编码、测试和实施。
应用程序部署：安装和配置新应用程序以在特定环境中使用。
应用程序监控：持续观察应用程序的性能和功能，以发现问题。
应用程序维护：定期更新、修补和修复应用程序中的任何错误，以确保最佳运行状态。
应用程序支持：为遇到问题的应用程序用户提供解决方案的帮助和故障排除。
应用程序安全：保护应用程序免受潜在威胁和漏洞影响的网络安全措施。
应用集成：应用程序与组织内其他系统之间的无缝通信和数据流。
应用程序停用：在应用程序生命周期结束时逐步淘汰和停止应用程序的过程。
应用程序生命周期管理 (ALM) 是指对软件应用程序从最初概念到停用（“从摇篮到坟墓”）的整个生命周期进行管理的过程。ALM 包含更广泛的阶段，包括应用程序的开发、测试、部署和维护。
它涉及人员、流程和工具的协调，以有效地交付和管理满足用户需求和组织目标的高质量应用程序。
应用程序生命周期管理的关键组件包括：
应用程序开发：高效地设计和开发应用程序，同时考虑架构、用户界面和编码实践。
部署和发布管理：确保将应用程序平稳部署和发布到特定环境，同时最大限度地减少中断。
维护和支持：提供持续的维护、支持和故障排除服务，以解决任何问题，并确保应用程序的性能达到最佳、无错误。
性能优化：持续分析和优化应用程序的性能，以确保其符合定义的标准和性能指标。使用应用性能管理 (APM) 软件确保关键应用程序按预期运行。
需求管理：捕获、跟踪、分析和管理应用程序的需求，确保它与组织的目标和用户需求保持一致。
安全性和合规性：实施有效的安全措施并遵守行业法规，以保护应用程序及其数据免受威胁和漏洞的侵害，并确保其合规性。
测试和质量保证：对应用程序进行全面测试，以验证其按预期运行并符合要求的质量标准。
用户培训和支持：提供用户培训和支持，确保员工或用户能够有效地使用应用程序并了解其功能。在整个应用程序生命周期中，利益相关者在提供技术专业知识方面发挥着重要作用。
ALM 旨在简化软件开发流程、提高应用程序的质量并减少开发和维护的时间和成本。
应用程序管理服务 (AMS) 是指将企业应用程序的管理和支持外包给第三方服务提供商。通过外包应用程序管理，公司可以优化成本并利用提供商的专业知识。维护、优化和支持组织内各种类型的软件应用程序成为供应商的责任，他们可以根据组织的具体要求提供量身定制的服务。
AMS 提供商的目标是确保应用程序顺利、安全和高效地运行，而外包 AM 可以让企业专注于核心业务功能，而不必担心应用程序管理的复杂性。
应用程序管理 (AM) 对企业非常重要，因为它能确保对各种组织职能至关重要的软件应用程序的顺利运行、维护和优化。AM 通过确保应用程序平稳运行、最大限度地减少停机时间并快速解决技术问题，在提高运营效率方面发挥着关键作用。
高效的应用程序管理可以提高组织内的生产力和创新能力。它使员工能够专注于核心活动、业务流程、竞争问题以及扩大和加强生态系统，而不会受到与应用程序相关的错误的干扰。
有效的 AM 还有助于改善用户体验，因为它使管理完善的应用程序具有更加无缝、用户友好的界面。此等便利可以提高客户满意度和忠诚度，并为组织带来竞争优势。
通过确保应用程序是最新的并能以最佳状态运行，AM 有助于提高成本效益，使企业能够更具战略性地分配资源，并投资于其他发展和增长领域。此外，有效的应用程序管理使企业能够遵守行业法规和合规标准，最大限度地减少处罚和法律后果的风险。
总之，AM 是企业保持灵活性、应对不断变化的市场需求和技术的关键因素。通过确保应用程序安全、可靠并与业务目标保持一致，应用程序管理可促进组织的成功和发展，促进创新并提高竞争优势。
应用程序管理中的一些重要利益相关者是：
应用程序开发人员、开发运维 (DevOps) 和 DevSecOps：由于他们负责设计、开发、部署、集成、维护和保护应用程序，因此这些小组对于了解应用程序的技术方面以及实施更新和改进至关重要。
应用程序经理：作为 IT 团队的一部分和企业内部应用程序软件的监督者，这些人员负责领导项目管理和工作流程，以实施、维护和淘汰应用软件。
企业主和利益相关者：这个群体注重工作效率和利润，应用程序的性能和功能对其收益有直接影响。他们的反馈对于使应用程序管理流程与组织更广泛的业务目标保持一致至关重要。
用户：直接与应用程序交互的个人和团体是反馈和使用数据的来源，这对于了解应用程序的有效性和确定需要改进的领域至关重要。
IT 管理层：作为整体 IT 战略和基础设施的监督者，IT 管理层可以提供意见，使应用程序管理活动与组织更广泛的 IT 目标保持一致。
IT 运营团队：这些团队负责管理运行应用程序的基础架构和系统，对于确保应用程序的平稳运行以及维护底层硬件和软件组件至关重要。
供应商或第三方提供商：如果应用程序来自外部供应商或第三方提供商，则这些实体是重要的利益相关者。他们的参与可能包括提供应用程序支持、更新和维护服务。
与这些关键利益相关者的互动和协作对于有效的应用程序管理至关重要。这样做有助于确保管理流程与组织的总体目标保持一致，满足用户需求，并对不断发展的技术和业务需求做出响应。
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