IT 管理是指对组织的信息技术系统（硬件、软件和网络）进行监控和管理。
IT 管理工作的侧重点是如何让信息系统高效地运行。同样重要的是，它可以帮助人们更好地工作。
越来越多的组织正在将 IT 视为他们的战略核心。在数字世界中，IT 部门承担的任务比以往任何时候都要多，而且正在成为重塑的支点。
IT 环境由大量的硬件、网络和软件组件构成，包括计算机、服务器、路由器、应用程序、微服务和移动技术。IT 基础设施可以位于本地、云端或者集成了这两者的混合平台上。
IT 经理负责监控和管理 IT 系统，以确保它们始终可用并且可靠地运行。IT 管理职责和任务包括：
IT 部门通常由首席信息官 (CIO) 领导。他们负责确定企业的 IT 战略和目标，并确保将它们付诸实施。
很多首席信息官认为，他们的角色将在未来的两三年内发生变化。他们希望从维护和管理转向更有价值的战略活动。一项主要职责是“通过创造新的工具、解决方案和业务模式，实施有意义的数字化变革”。
IT 支撑着企业的几乎所有活动。自动化、数据处理和始终在线的连接为实现以前无法想象的能力和效率打开了大门。将技术与日常业务运营分开似乎不太可能。
与此同时，如果系统性能低下或出现故障，组织将会变得脆弱。网络故障、数据丢失或恶意软件可能严重影响日常运营。例如，在美国，数据泄露造成的平均损失高达 386 万美元。1
IT 管理实践可确保信息技术安全、高度可用并发挥最佳性能。
首席信息官还在采用新的系统以改善运营方面发挥领导作用。一名 IT 高管表示：“机器学习、分析、聊天机器人和区块链等新兴技术可以彻底改变我们提供服务的方式”。
《首席信息官》杂志表示“IT 正处于一场空前变革的边缘。现在，从事技术业务的每一家公司都有可能迎来更大的转变：自动化、分散的技术预算、快速采用基于云的服务，以及最近将人工智能视为业务必需品。”2
首席信息官可能需要完成更多的工作，而不是仅仅投资于最新的服务或系统。数字化转型需要创新和战略赋能。“对我们来说，首席信息官不再扮演以前的后台技术经理这一角色。没有首席信息官的参与，就无法开展董事会对话，”一名 IT 高管指出。
“我认为首席信息官必须更加精通业务，”另一名首席信息官指出。“我们必须融入到并扎根于业务中，这样，我们才能知道如何利用技术解决业务挑战，并从行业角度让我们的工作具有前瞻性。”
监督当前的 IT 项目和运营始终是 IT 管理任务的一部分。然而，当今的首席信息官需要以别出心裁的创新方式使用技术，以帮助企业跟上快速变化的步伐。
IT 管理软件和工具可以提供帮助。首席信息官们着眼于数据和分析以及云服务等方面。与此同时，他们还在研究 AI、物联网 (IoT) 等技术，以便为未来做好准备。
分析解决方案可以快速挖掘数 TB 的运营数据，以找到影响服务的根本原因。这种解决方案有助于识别潜在的瓶颈、预测中断以及提高效率。组织可以了解数据或问题处理、负面 IT 趋势和异常情况，从而更轻松地采取措施以避免系统混乱。
除了对内部了如指掌，分析功能还提供了洞察，以帮助企业更好地了解客户，进而推动业务战略。
云服务提供了可扩展性、数据安全性、数据恢复服务等等。使用云服务可以提高效率和降低基础设施成本。云服务能够让企业从运营到财务的各个方面受益，并帮助组织为将来的基于云的变革型解决方案做好准备。
很多企业将核心业务应用程序托管在大型机上，这些大型机每天可处理数百万个事务。云支持可以帮助 IT 部门对大型机系统进行现代化改造，同时让首席信息官能够专心处理其他优先事项。更高的生产力和性能以及更少的开销能够为组织带来收益。
AI 系统将分析数据并学习和预测问题，以帮助 IT 经理提高服务质量。此外，基于 AI 的聊天机器人可以充当虚拟智能体，并与用户交谈以解决技术问题。客户还可以通过它们了解产品和服务。展望未来，认知计算有望在帮助企业管理 IT 和加速创新方面发挥至关重要的作用。
IoT 平台会收集并分析来自设备和传感器的数据，以帮助主动解决问题和提高工作效率。IT 经理可以快速、深入了解企业在哪些方面做得对、在哪些方面可以做得更好。
认知学习能够让企业进一步释放 IoT 的价值。首先，它可以将多个数据流组合在一起，以识别模式并提供更多的背景信息。智能传感器也具有自我诊断和适应环境的潜力，而无需人工干预。
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