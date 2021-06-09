IT 支撑着企业的几乎所有活动。自动化、数据处理和始终在线的连接为实现以前无法想象的能力和效率打开了大门。将技术与日常业务运营分开似乎不太可能。

与此同时，如果系统性能低下或出现故障，组织将会变得脆弱。网络故障、数据丢失或恶意软件可能严重影响日常运营。例如，在美国，数据泄露造成的平均损失高达 386 万美元。1



IT 管理实践可确保信息技术安全、高度可用并发挥最佳性能。



首席信息官还在采用新的系统以改善运营方面发挥领导作用。一名 IT 高管表示：“机器学习、分析、聊天机器人和区块链等新兴技术可以彻底改变我们提供服务的方式”。



《首席信息官》杂志表示“IT 正处于一场空前变革的边缘。现在，从事技术业务的每一家公司都有可能迎来更大的转变：自动化、分散的技术预算、快速采用基于云的服务，以及最近将人工智能视为业务必需品。”2



首席信息官可能需要完成更多的工作，而不是仅仅投资于最新的服务或系统。数字化转型需要创新和战略赋能。“对我们来说，首席信息官不再扮演以前的后台技术经理这一角色。没有首席信息官的参与，就无法开展董事会对话，”一名 IT 高管指出。



“我认为首席信息官必须更加精通业务，”另一名首席信息官指出。“我们必须融入到并扎根于业务中，这样，我们才能知道如何利用技术解决业务挑战，并从行业角度让我们的工作具有前瞻性。”

