作为可观测性解决方案的前身，APM 使 IT 团队能够在应用程序性能问题对用户产生负面影响之前，对其进行可视化、预防、预测和解决。

APM 也是应用性能监控的缩写，监控工具可持续收集有关应用程序性能指标的数据，如响应时间、错误率、资源利用率和用户活动。这些术语经常互换使用；然而，性能监控只是整体应用性能管理策略的一个组成部分。

除监控外，APM 还使用数据分析流程（识别趋势、异常和性能瓶颈）、故障排除协议（自动进行根本原因分析和问题解决）和优化工具（主动解决性能下降问题，最大限度地提高用户的应用程序效率）。

APM 解决方案还能帮助 IT 团队分辨哪些应用程序和服务对用户最重要，以及性能问题会如何影响用户的工作效率。

有效的 APM 工具以及先进的可观测性解决方案，对于依赖软件应用程序向最终用户提供服务的组织来说，具有无价之宝的价值。