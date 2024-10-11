应用程序监测最佳实践

对于组织来说，了解其应用程序的运行方式至关重要，旨在确保应用程序满足对性能、可用性和整体最终用户体验的期望。这是通过应用程序监测以及使用应用程序监测软件来实现的。
从广义上讲，应用程序监测软件可以衡量应用程序的性能、安全性和合规性，当未能满足性能基线时发送警报，深入洞察性能问题的根本原因，并使用自动化方式来解决检测到的问题，以免影响最终用户体验。强大的应用程序监测工具及其提供的洞察分析，有助于您的团队满足 SLA 要求并为业务做出更明智的决策。
应用程序监测领域正在不断发展。现在，许多解决方案已经超越了传统的应用程序性能监测 (APM) 工具，而转向可观察性，即“性能数据收集和分析技术，更适合现代分布式云原生应用程序的复杂性。”
应用程序监测策略因组织的需求而异，并且有一些特定类型的应用程序监测（其中一些比其他类型更适合您的组织），可用于帮助改善应用程序性能、运行状况、依赖关系、安全漏洞等。让我们来看看几种不同类型的应用程序监测。
选择合适的应用程序监测解决方案对于成功实施应用程序监测和管理至关重要，尤其是在当今 IT 环境中的应用程序数量不断增加的情况下。现代 IT 架构通常很复杂，因此，选择能够跨各种部署模型（例如公有云和私有云、混合云和多云）运行、同时还支持广泛集成的监测工具非常重要。
应用程序监测有多种类型，每种类型都有不同的用途。要确定最符合贵组织需求的软件解决方案和战略，首先要了解每种类型的工作原理和用途。（以下部分包含来自 IBM Application Performance Management 页面的信息。）
找到能够超越传统 APM 工具功能的解决方案，是在现代应用程序堆栈中实现最佳应用程序性能的关键。在比较定价和其他可变因素时，需要考虑 APM 解决方案的某些功能：
通过了解不同类型的应用程序监控，您就能更轻松地实施最佳实践，从而帮助实现性能目标并维护 IT 环境的运行状态。设置或维护应用程序监控系统时，请牢记以下关键实践：
设定明确的性能目标，这些目标可以根据可量化的指标和关键绩效指标 (KPI) 进行衡量。设定目标后，就应该制定实现这些目标的计划，其中包括定期监测和分析性能数据来衡量进展情况。
如果您仍在努力定义性能目标，则可能需要考虑行业标准（比方说，资源利用率或停机时间）以及最终用户的期望，以帮助确定在您的业务环境中，哪些因素构成了糟糕、可接受或出色的性能。
可用的数据量可能非常庞大，而决定要跟踪哪些指标可能会令人困惑。了解哪些指标与您的目标最密切相关，将有助于您专注于最有价值的信息并屏蔽大部分噪音。对识别性能问题至关重要的常见指标包括：
根据为您的组织和 SLA 制定的性能阈值来设置自定义警报和通知，这一过程至关重要。通常，没有一种放之四海而皆准的解决方案，您需要考虑与您的业务相关的用户流量、响应时间和错误率等因素。
借助定制的警报和通知，当问题出现时，相关团队成员会收到通知，以便在问题影响最终用户体验之前检查并解决问题。许多平台还支持自动修复。此处的关键是，您需要建立一个专门针对您的需求量身定制的系统，该系统可以近乎实时地提醒您的团队，以防止问题恶化。在设置系统时，您需要记住一些事项，以确保其有效运行：
维护软件应用程序的安全性并确保遵守相关的合规性要求，应该是监测战略中的重中之重。在规划战略时，请考虑业务需求，以及需要使用哪些工具（例如加密或网络/用户访问控制）来满足这些需求。
一些行业有着严格的监管和合规标准，正确配置的监测系统是一种高效的方式，可向审计人员证明您的企业拥有一致的流程来保持合规性，并附有文件来证明这一点。
由于数据泄露可能带来巨大的财务和声誉影响，因此，您需要确保您的监测解决方案不仅可以跟踪性能，还要注重安全性。除了建立防火墙和强大的访问控制等安全系统外，您还需要确保监测软件能够跟踪诸如网络流量、用户活动和系统日志等内容。通过这种监测，您可以发现异常情况和潜在的安全事件，并减轻安全漏洞的影响。
现代环境往往过于复杂，无法高效地进行手动监测。为了保持竞争力，请考虑使用能够利用自动化的 APM 工具。例如，应用程序监测解决方案可以自动分析日志、自动执行根本原因分析并在发出警报时提供补救建议，或自动调整资源分配以适应需求的下降或激增，从而帮助您节省时间和金钱。
鉴于通过自动化流程可以分析的信息量和广度，以及可以提供的洞察深度，在应用程序监测中使用自动化可以帮助您更深入、更全面地了解您的环境，并有助于加速创新。
IBM Instana Observability 和 IBM® Turbonomic 都可以帮助优化应用程序监测和性能。
Instana 的全自动实时可观察性平台超越了传统的应用程序性能监测解决方案，将性能数据置于上下文中进行快速识别，从而帮助预防和修复问题。Instana 以 1 秒的粒度自动提供连续的高保真数据，并在移动、Web、应用程序和基础设施的逻辑和实际的依赖关系环境中进行端到端跟踪。
IBM® Turbonomic 混合云成本优化平台旨在通过自动为您的应用程序提供其执行所需的确切资源，帮助您最大限度地利用应用程序资源支出。（不再过度配置！）
Turbonomic 支持您通过节省时间和优化成本的解决方案来消除资源猜测。您可以在无需人工干预的情况下实时不断地自动执行关键操作，以最高效的方式主动为堆栈每一层的应用程序使用计算、存储和网络资源。
了解有关 Instana Observability 的更多信息