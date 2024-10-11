应用程序监测最佳实践

通过了解不同类型的应用程序监控，您就能更轻松地实施最佳实践，从而帮助实现性能目标并维护 IT 环境的运行状态。设置或维护应用程序监控系统时，请牢记以下关键实践：

制定明确的性能目标

设定明确的性能目标，这些目标可以根据可量化的指标和关键绩效指标 (KPI) 进行衡量。设定目标后，就应该制定实现这些目标的计划，其中包括定期监测和分析性能数据来衡量进展情况。

如果您仍在努力定义性能目标，则可能需要考虑行业标准（比方说，资源利用率或停机时间）以及最终用户的期望，以帮助确定在您的业务环境中，哪些因素构成了糟糕、可接受或出色的性能。

监测适当的指标

可用的数据量可能非常庞大，而决定要跟踪哪些指标可能会令人困惑。了解哪些指标与您的目标最密切相关，将有助于您专注于最有价值的信息并屏蔽大部分噪音。对识别性能问题至关重要的常见指标包括：

CPU 使用率

错误率

响应时间

请求率

用户体验数据/反馈

设置自定义警报和通知

根据为您的组织和 SLA 制定的性能阈值来设置自定义警报和通知，这一过程至关重要。通常，没有一种放之四海而皆准的解决方案，您需要考虑与您的业务相关的用户流量、响应时间和错误率等因素。

借助定制的警报和通知，当问题出现时，相关团队成员会收到通知，以便在问题影响最终用户体验之前检查并解决问题。许多平台还支持自动修复。此处的关键是，您需要建立一个专门针对您的需求量身定制的系统，该系统可以近乎实时地提醒您的团队，以防止问题恶化。在设置系统时，您需要记住一些事项，以确保其有效运行：

避免警报疲劳： 避免团队必须迅速获知任何潜在问题，但警报过多会导致警报疲劳，而重要的警报也会淹没在嘈杂的噪音中。仔细定义哪些情况严重到需要发出警报，并考虑在可能的情况下将相关警报合并为一条通知。确保警报附带上下文信息，帮助团队快速解决问题。

避免团队必须迅速获知任何潜在问题，但警报过多会导致警报疲劳，而重要的警报也会淹没在嘈杂的噪音中。仔细定义哪些情况严重到需要发出警报，并考虑在可能的情况下将相关警报合并为一条通知。确保警报附带上下文信息，帮助团队快速解决问题。 确定流程： 确保有一个清晰简洁的流程，可迅速、适当地将关键问题上报，并将这一流程传达给所有相关方。

确保有一个清晰简洁的流程，可迅速、适当地将关键问题上报，并将这一流程传达给所有相关方。 简化通知： 您的员工很可能已在多个平台上开展工作（其中包括电子邮件、Slack、项目管理软件等）。探索让用户在其已开展工作的位置接收通知的可能性；是否有可能将警报整合到当前使用的协作渠道中，从而避免您的团队必须采用另一平台？

您的员工很可能已在多个平台上开展工作（其中包括电子邮件、Slack、项目管理软件等）。探索让用户在其已开展工作的位置接收通知的可能性；是否有可能将警报整合到当前使用的协作渠道中，从而避免您的团队必须采用另一平台？ 审查并完善：SLA 和技术会不断变化，而您的业务也在不断发展。重要的是根据您的业务来审查警报系统，并根据需要调整方法和加入新功能。

构建时考虑安全性和合规性

维护软件应用程序的安全性并确保遵守相关的合规性要求，应该是监测战略中的重中之重。在规划战略时，请考虑业务需求，以及需要使用哪些工具（例如加密或网络/用户访问控制）来满足这些需求。

一些行业有着严格的监管和合规标准，正确配置的监测系统是一种高效的方式，可向审计人员证明您的企业拥有一致的流程来保持合规性，并附有文件来证明这一点。

由于数据泄露可能带来巨大的财务和声誉影响，因此，您需要确保您的监测解决方案不仅可以跟踪性能，还要注重安全性。除了建立防火墙和强大的访问控制等安全系统外，您还需要确保监测软件能够跟踪诸如网络流量、用户活动和系统日志等内容。通过这种监测，您可以发现异常情况和潜在的安全事件，并减轻安全漏洞的影响。

充分利用自动化技术

现代环境往往过于复杂，无法高效地进行手动监测。为了保持竞争力，请考虑使用能够利用自动化的 APM 工具。例如，应用程序监测解决方案可以自动分析日志、自动执行根本原因分析并在发出警报时提供补救建议，或自动调整资源分配以适应需求的下降或激增，从而帮助您节省时间和金钱。

鉴于通过自动化流程可以分析的信息量和广度，以及可以提供的洞察深度，在应用程序监测中使用自动化可以帮助您更深入、更全面地了解您的环境，并有助于加速创新。