如果数据库性能低于平均水平，您的应用程序速度则会下降，甚至发生中断，这不仅会导致最终用户体验不佳，还会严重损害您的收入和声誉。为了维持高性能的应用程序基础架构，您需要专为主动检测和修复现代应用程序环境中的数据库性能问题而设计的数据库监控工具。
利用 IBM Instana Observability 进行数据库监控，可以使用关键指标自动检测和解决瓶颈（例如查询成本高昂或缓慢），从而帮助您优化数据库性能。借助实时数据库可观测性，您可以识别流程中有问题的查询，访问您需要的所有跟踪数据和指标，确保您的业务关键型应用程序始终以最佳状态运行。
利用精确、实时的数据库可观测性防止停机。Instana 可持续发现所有数据库、获取指标、跟踪每个请求、分析每个进程并映射所有应用程序依赖关系——一切都是自动执行，无需任何采样。
借助 Instana 的 AI 增强可观测性优化应用程序和底层数据库性能，为整个应用程序堆栈中的性能数据提供背景信息，以帮助减少 MTTD 和 MTTR。
Instana 自动识别服务事件是由数据库、基础架构平台或应用程序组件的问题（或影响数据库、基础架构平台或应用程序组件的问题）引起的，帮助您的团队迅速找到任何性能问题的根源。
自 Dealerware 开始使用 Instana 获得容器可观测性以来，其开发运维(DevOps) 团队将交付等待时间从 10 分钟缩短到将近 12 秒。
通过使用 Instana 集中一处监控所有应用程序，Enento 正在给客户提供超乎 SLA 标准的服务，带来更可靠的客户体验。
Instana 与其它监控工具（例如 IBM Turbonomic 等日志管理和网络监控工具）集成在一起，无需插件或重启应用程序，即可提供整个 IT 基础架构中应用程序性能的综合视图。