主页 IT 自动化 Instana 数据库监控
精确、实时的数据库可观察性可优化应用程序性能，主动减少停机时间
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描述产品屏幕截图的插图，包括数据库监控指标的视图

如果数据库性能低于平均水平，您的应用程序速度则会下降，甚至发生中断，这不仅会导致最终用户体验不佳，还会严重损害您的收入和声誉。为了维持高性能的应用程序基础架构，您需要专为主动检测和修复现代应用程序环境中的数据库性能问题而设计的数据库监控工具。

利用 IBM Instana Observability 进行数据库监控，可以使用关键指标自动检测和解决瓶颈（例如查询成本高昂或缓慢），从而帮助您优化数据库性能。借助实时数据库可观测性，您可以识别流程中有问题的查询，访问您需要的所有跟踪数据和指标，确保您的业务关键型应用程序始终以最佳状态运行。
Instana 与 IBM Z 的集成：应用程序跟踪和 Omegamon。
优势 主动防止中断

利用精确、实时的数据库可观测性防止停机。Instana 可持续发现所有数据库、获取指标、跟踪每个请求、分析每个进程并映射所有应用程序依赖关系——一切都是自动执行，无需任何采样。

 优化性能和可用性

借助来自 Instana 动态图（全栈模型）、背景信息指南（架构用户体验）和无界分析（相关分析）功能的背景信息洞察，优化基础设施的性能和可用性。

 缩短 MTTD 和 MTTR

借助 Instana 的 AI 增强可观测性优化应用程序和底层数据库性能，为整个应用程序堆栈中的性能数据提供背景信息，以帮助减少 MTTD 和 MTTR。
功能
自动执行数据库发现 Instana 自动发现数据库、部署适当的监控传感器并开始跟踪应用程序请求。这有助于在性能问题或中断开始影响终端用户之前发现和预防这些问题。
应用程序依赖关系图 Instana 自动识别和可视化所有应用程序组件（包括数据库）之间的关系和依赖关系，以提供完整的可观察性。
数据库性能管理 Instana通过收集高保真应用程序指标、实时识别变化和事故，并将事故追溯到特定应用程序或数据库，来保证服务的正确性。
快速根本原因分析

Instana 自动识别服务事件是由数据库、基础架构平台或应用程序组件的问题（或影响数据库、基础架构平台或应用程序组件的问题）引起的，帮助您的团队迅速找到任何性能问题的根源。
    AI 辅助的事件补救

    Instana 具有 1 秒粒度和 3 秒通知功能，可提供实时可观测性。无界分析有助于分析和关联所有指标和跟踪数据，自动进行根本原因分析和事件补救。
      结果 98% 减少交付等待时间

      自 Dealerware 开始使用 Instana 获得容器可观测性以来，其开发运维(DevOps) 团队将交付等待时间从 10 分钟缩短到将近 12 秒。

             阅读成功案例       99.99% 应用程序可用性

      通过使用 Instana 集中一处监控所有应用程序，Enento 正在给客户提供超乎 SLA 标准的服务，带来更可靠的客户体验。

      阅读成功案例
      300 +项受支持的技术

      Instana 与其它监控工具（例如 IBM Turbonomic 等日志管理和网络监控工具）集成在一起，无需插件或重启应用程序，即可提供整个 IT 基础架构中应用程序性能的综合视图。

             探索所有支持的技术
      资源 使用 DBmarlin 和 IBM Instana 彻底改变数据库性能监控

      得益于 DBmarlin 和 IBM® Instana 之间的创新合作伙伴关系，企业现在能够以前所未有的方式获得对数据库性能的精细洞察。

      采取后续步骤

      利用 IBM Instana Observability，企业中的每个人都能以用户友好的方式访问他们想要的数据和需要的环境，快速预防和修复问题。

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