如果数据库性能低于平均水平，您的应用程序速度则会下降，甚至发生中断，这不仅会导致最终用户体验不佳，还会严重损害您的收入和声誉。为了维持高性能的应用程序基础架构，您需要专为主动检测和修复现代应用程序环境中的数据库性能问题而设计的数据库监控工具。

利用 IBM Instana Observability 进行数据库监控，可以使用关键指标自动检测和解决瓶颈（例如查询成本高昂或缓慢），从而帮助您优化数据库性能。借助实时数据库可观测性，您可以识别流程中有问题的查询，访问您需要的所有跟踪数据和指标，确保您的业务关键型应用程序始终以最佳状态运行。