对于推进数字化转型计划的企业来说，了解用户如何与其数字端点（应用程序、网站、移动应用程序或其他在线服务）进行交互，并主动解决任何可能导致不愉快用户体验的问题至关重要。但是，随着 IT 环境日益复杂和分散，ITOps 团队可能难以获得对用户使用过程的端到端能见度，并确保在这些端点提供顺畅良好的最终用户体验。

IT 团队可以通过运用 IBM Instana Observability 的数字体验监控 (DEM)，从最终用户的角度实时观察应用程序性能问题。凭藉人工智能驱动的 Full Stack Observability 和上下文指标，Instana 有助于识别端点、用户设备和用户使用过程中的性能问题。自动 分布式跟踪 可加快确定根本原因，并预防或修复相关事件。借助 Instana，您还可以优化数字端点的响应能力、减少停机时间、推动业务成果并为用户提供更好的体验。