主页 IT 自动化 Instana 数字体验监控
利用专为云原生构建的数字体验监控工具来监控和优化跨端点的用户体验
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描绘产品屏幕快照的插图，包括页面浏览量、错误、加载时间

对于推进数字化转型计划的企业来说，了解用户如何与其数字端点（应用程序、网站、移动应用程序或其他在线服务）进行交互，并主动解决任何可能导致不愉快用户体验的问题至关重要。但是，随着 IT 环境日益复杂和分散，ITOps 团队可能难以获得对用户使用过程的端到端能见度，并确保在这些端点提供顺畅良好的最终用户体验。

IT 团队可以通过运用 IBM Instana Observability 的数字体验监控 (DEM)，从最终用户的角度实时观察应用程序性能问题。凭藉人工智能驱动的 Full Stack Observability 和上下文指标，Instana 有助于识别端点、用户设备和用户使用过程中的性能问题。自动 分布式跟踪 可加快确定根本原因，并预防或修复相关事件。借助 Instana，您还可以优化数字端点的响应能力、减少停机时间、推动业务成果并为用户提供更好的体验。
您可以做什么
主动检测并解决问题，防止运行中断 合成监控 (SM) 使用自动化 API 测试脚本来模拟用户与您的移动设备或 Web 应用程序的交互，从假设用户的角度检查性能和可用性。这有助于在用户受到影响之前发现问题，如响应时间缓慢、错误率高或缺失功能。
对影响用户的事件进行补救，以减少停机时间 实时用户监控 (RUM) 跟踪用户与应用程序、网站或移动应用程序的实时交互。IT 团队可以观察完整的用户旅程，接收有关性能问题的即时警报，并访问根本原因分析和上下文洞察分析，以快速解决问题。
通过实时可见性获取更深入的情境洞察 Instana 提供对应用程序、网站、移动应用程序和其他关键端点的端到端数字体验的实时能见度。根据跟踪、日志和相关用户会话特定指标进行自动根本原因分析，从而获得有助于显着减少 MTTD 和 MTTR 的精细情境洞察。
加快创新速度，提供更有意义的用户体验

持续监控和分析关键端点的用户体验，以了解用户使用过程、偏好和模式。通过最终用户体验监控 (EUEM) 获取的洞察不仅有助于改善现有用户体验，还有助于以超越用户期望的速度加快创新。
根据严重性和对用户体验的潜在影响确定需要优先处理的事件

Instana 的性能分析功能提供了有关应用程序性能的大量数据和洞察分析，包括页面加载时间、资源利用率等指标。Instana 利用 AI 和机器学习来自动分析数据、识别模式，并在潜在问题影响用户之前提醒团队注意。
通过单一事实来源了解用户体验数据

Instana 的 DEM 功能结合了 RUM 和 SM 数据，为用户体验监控数据提供了单一事实来源。这有助于 ITOps 和开发团队更好地了解用户活动和偏好，从而尽可能有效地解决用户体验问题。

成功案例

开车的男人
Dealerware 大幅缩短等待时间

自使用 Instana 获得基于云的容器可观测性以来，Dealerware 的 DevOps 开发运维团队将交付延迟缩短了 98%，从 10 分钟缩短到将近 12 秒。该团队继续使用 Instana 推动数字业务模仿，以实现低于 250 毫秒的延迟目标。

300 +项受支持的技术

Instana 与其它监控工具（例如 IBM Turbonomic 等日志管理和网络监控工具）集成，提供整个 IT 基础架构中应用程序性能的综合视图，无需插件或重启应用程序。

 探索所有支持的技术

技术问题

合成监控可以模拟最终用户在不同位置执行的应用程序操作，并有助于在特定时间间隔内持续监控用户会话和用户操作，以了解可用性和响应时间等性能特征。

可以利用 Instana 合成监控创建合成测试，监控应用程序。例如，可以编写 HTTPAction 或 ping 测试来监控网站的可用性。这些测试可以配置为以特定的连续时间间隔运行。还可以创建智能警报，以便发送测试失败通知。

如果感兴趣位置的合成测试意外失败，可以通过智能警报获取通知。我们即将添加更多用于其他警报用例的蓝图类型。可以使用 API 或通过用户界面创建用于合成监控的智能警报。可以在此处找到更多信息。
相关用例 云迁移

使用 IBM Instana Observability 进行云迁移可帮助您规划和执行从本地部署数据中心到云的移动，同时在每个步骤中保持应用程序的性能和稳定性。

一站式界面监控

IBM Instana Observability 可帮助您在单个仪表板中全面、集中地查看整个 IT 生态系统的运行状况和性能。

采取后续步骤

利用 IBM Instana Observability，企业中的每个人都能以用户友好的方式访问他们想要的数据和需要的环境，快速预防和修复问题。

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