对于推进数字化转型计划的企业来说，了解用户如何与其数字端点（应用程序、网站、移动应用程序或其他在线服务）进行交互，并主动解决任何可能导致不愉快用户体验的问题至关重要。但是，随着 IT 环境日益复杂和分散，ITOps 团队可能难以获得对用户使用过程的端到端能见度，并确保在这些端点提供顺畅良好的最终用户体验。
IT 团队可以通过运用 IBM Instana Observability 的数字体验监控 (DEM)，从最终用户的角度实时观察应用程序性能问题。凭藉人工智能驱动的 Full Stack Observability 和上下文指标，Instana 有助于识别端点、用户设备和用户使用过程中的性能问题。自动 分布式跟踪 可加快确定根本原因，并预防或修复相关事件。借助 Instana，您还可以优化数字端点的响应能力、减少停机时间、推动业务成果并为用户提供更好的体验。
持续监控和分析关键端点的用户体验，以了解用户使用过程、偏好和模式。通过最终用户体验监控 (EUEM) 获取的洞察不仅有助于改善现有用户体验，还有助于以超越用户期望的速度加快创新。
Instana 的性能分析功能提供了有关应用程序性能的大量数据和洞察分析，包括页面加载时间、资源利用率等指标。Instana 利用 AI 和机器学习来自动分析数据、识别模式，并在潜在问题影响用户之前提醒团队注意。
Instana 的 DEM 功能结合了 RUM 和 SM 数据，为用户体验监控数据提供了单一事实来源。这有助于 ITOps 和开发团队更好地了解用户活动和偏好，从而尽可能有效地解决用户体验问题。
Instana 与其它监控工具（例如 IBM Turbonomic 等日志管理和网络监控工具）集成，提供整个 IT 基础架构中应用程序性能的综合视图，无需插件或重启应用程序。