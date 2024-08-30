应用服务器已成为许多现代企业的关键工具，使团队能够构建和启动网络应用，优化应用程序性能，并为客户创造更强的终端用户体验。

应用服务器在软件应用程序的开发中发挥着重要作用，它将用户界面与后端数据库中的关键信息连接起来。大多数高性能应用程序依赖应用服务器来运行应用程序逻辑并改善效率和管理。

过去 30 年里，全球 Web 应用程序服务器市场大幅扩张，预计未来十年仍将继续增长。根据 Straits Research 的数据，2020 年其市场规模为 149 亿美元，预计 2030 年将达到 521.2 亿美元，复合年增长率 (CAGR) 为 13.34%。1

它还变得更加多元化，既包含 Apache 等免费开源平台（截至 2014 年，其支持的全球网站数量高于任何其他服务器2），也涵盖 IBM 和 Oracle 提供的更复杂的企业级解决方案。

由于应用服务器的市场非常广泛和多样，企业在选择适合自身需求的应用服务器时需要考虑的因素非常广泛。最重要的考虑因素是他们希望构建的应用程序的需求、可用资源、业务需求及其首选编程语言。